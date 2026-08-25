สชป.14 ลงพื้นที่คลองชุมพร เตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำรับฤดูฝน ปี 2569 บรรเทาอุทกภัยพื้นที่เมืองชุมพร

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายอุดร พรมปา ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ ชุมแคล้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และวางแผนเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำบริเวณ คลองชุมพร เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรในช่วงฤดูฝน ปี 2569
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นางสาวปรารถนา เพชรศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานชุมพร ได้นำลงพื้นที่ พร้อมบรรยายสรุปสภาพพื้นที่ ความก้าวหน้าการก่อสร้างคลองชุมพร และข้อจำกัดในการดำเนินงาน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงที่โครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นการกำหนดแนวทางการระบายน้ำผ่านคลองชุมพรให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างเหมาะสม ลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเมืองชุมพร พร้อมเตรียมแผนปฏิบัติการและมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถผ่านพ้นฤดูฝนปี 2569 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานชลประทานที่ 14 จะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับโครงการชลประทานชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ลดความเสี่ยงจากอุทกภัย และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืน