เก่งครบเครื่อง “สอง- ฐิติรัตน์” เจ้าของเพลง “รักเจ้าเอย” กับอีกหนึ่งบทบาทของการเป็นอาจารย์สอนเทรดหุ้น

สวยเก่งครบด้านจริงๆสำหรับนักร้องสาวหน้าใส “สอง- ฐิติรัตน์” เจ้าของผลงานเพลง“รักเจ้าเอย” จากค่าย “ข้าวสารซาวด์” ที่ก่อนหน้านี้กระแสเพลงมาแรง กระแทกใจคนอกหักอย่างเต็มๆ แต่สาวคนนี้ไม่ได้มีดีแค่เสียงร้อง เธอยังมีความสามารถรอบด้านจนหลายหลายคนต้องออกปากชม เพราะในอีกหนึ่งบทบาทของ “สอง” ยังสามบทเป็นอาจารย์เทรดหุ้นควบคู่กับการเป็นนักร้องอีกด้วย
งานนี้ “น้องสอง” เปิดเผยว่า “ ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งอาชีพที่ทำควบคู่ไปกับการร้องเพลง แต่ยังไงก็ยืนยันว่าไม่ทิ้งผลงานเพลงอย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณแฟนเพลงที่ให้การต้อนรับสองเป็นอย่างดี และขอบคุณทุกท่านที่ชอบผลงานเพลงของหนูนะคะ ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะ สำหรับเพลงรักเจ้าเอยที่ผ่านมาดีใจมากที่คนชมว่าเนื้อหาและอารมณ์เพลงเข้าถึงผู้ฟังแบบสุดสุดยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ”
และเร็วๆนี้มีกระแสแว่วมาว่า “สอง” เตรียมมีผลงานอีกซิงเกิ้ลใหม่ ส่วนจะเป็นเพลงอะไรและแนวไหนนั้นติดตามได้ที่ช่องทางของข้าวสารซาวด์ ทางhttps://youtu.be/By5Y3NDEUPU และสามารถติดตามข่าวสารเเละศิลปิน ของ ข้าวสาร ซาวด์ ได้ที่ Facebook : / khaosansound
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