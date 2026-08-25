ฮือฮาสนั่นโซเชียล! “กู่เทียนเล่อ” ปรากฏตัวในลุคพิเศษจาก TEAM WANG design บนเวทีคอนเสิร์ตที่ฮ่องกง ฝีมือดีไซน์ “แจ็คสัน หวัง”

เรียกเสียงฮือฮาและถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์อย่างมาก เมื่อซูเปอร์สตาร์ชื่อดัง “กู่เทียนเล่อ” (Louis Koo) ปรากฏตัวบนเวทีมอบความสุขให้แฟนๆ ในคอนเสิร์ต LOUIS KOO MY FIRST SHOW ที่จัดขึ้น ณ Hong Kong Coliseum เมื่อวันที่ 21 และ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยหนึ่งในลุคบนเวทีที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ ชุดสูท จาก TEAM WANG design ที่ “แจ็คสัน หวัง” (Jackson Wang) ลงมือออกแบบลุคสุดพิเศษให้กับ กู่เทียนเล่อ ด้วยตัวเอง แม้ช่วงนี้ แจ็คสัน กำลังทุ่มเทให้กับการเตรียมอัลบั้มเดี่ยวชุดใหม่ แต่ก็ยังแบ่งเวลาออกแบบชุดพิเศษนี้ เพื่อช่วยเติมภาพลักษณ์ใหม่ให้ กู่เทียนเล่อ บนเวที พร้อมสะท้อนตัวตนของทั้งศิลปินและผู้สวมใส่ผ่านงานแฟชั่น
สำหรับดีไซน์ครั้งนี้ แบรนด์เลือกฉีกจากวิธีเปิดตัวคอลเลกชันแบบเดิม ๆ ด้วยการนำเสนอภาษาดีไซน์ใหม่ผ่านเวทีคอนเสิร์ต โดยเฉพาะการใช้โครงสร้างเสื้อผ้าที่ดูไม่สมดุลอย่างตั้งใจ เพื่อสื่อถึงแนวคิดการไม่เดินตามกรอบ และการเลือกเป็นเจ้าของเส้นทางของตัวเอง ซึ่งคอนเซปต์นี้เข้ากับ กู่เทียนเล่อ เพราะเขาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีภาพจำเรื่องความสุขุมและความมั่นใจ ไม่จำเป็นต้องวิ่งตามเทรนด์ แต่เลือกเดินในแบบที่เป็นตัวเองมาโดยตลอด
ซึ่งความพิเศษไม่ได้หยุดอยู่แค่บนเวที เพราะลุคนี้ยังแฝง Easter egg บางอย่างเอาไว้ เพื่อเผยให้เห็นรายละเอียดจากคอลเลกชันใหม่ของ TEAM WANG design ที่เตรียมเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย
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