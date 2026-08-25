ส่องเมจิกโมเมนต์! ‘ณเดชน์-มินนี่’ ชวนออกเดทครั้งใหม่ ใน ‘HENRY’s First Dates จีบซ้ำซ้ำ เฮนรี่จำไม่ได้’

เธอจีบไม่พัก แต่เขาจำไม่ได้ แล้วทั้งคู่จะได้รักกี่โมง? GDH ร่วมกับ Sony Pictures International Productions เผยภาพเซ็ตแรก พร้อมเรื่องย่อของ ‘HENRY’s First Dates จีบซ้ำซ้ำ เฮนรี่จำไม่ได้’ ภาพยนตร์โรแมนติกของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ (Family Rom-Com) ที่ดัดแปลงหนังรักในตำนานอย่าง 50 First Dates มาสลับมุมมองใหม่ให้ ‘เฮนรี่’ กลายเป็นฝ่ายที่ต้องตื่นมาพร้อมความทรงจำที่ถูกรีเซ็ตใหม่ในทุก ๆ วัน การันตีคุณภาพโดยผู้กำกับ เมษ ธราธร โปรดิวซ์โดย วัน-วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ และเมษ ธราธร โปรดิวซ์ร่วมโดย สุย-สุวิมล เตชะสุปินัน พร้อมแจกความฟีลกู๊ดผ่านภาพเซ็ตแรกที่เผยให้เห็นเคมีสุดละมุนของคู่พระ-นาง และบรรยากาศอบอุ่นชวนฮาของครอบครัว 'เฮนรี่'
เดทแรกเป็นเมจิกโมเมนต์ที่จำไม่รู้ลืม แต่ไม่ใช่สำหรับเฮนรี่.. 'เฮนรี่' (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เจ้าของกิจการโฮลเทลเล็ก ๆ ทางภาคใต้ รูปหล่อ อารมณ์ดี แต่มีอาการแปลก ๆ คือ สมองรีเซ็ตทุกคืน พอตื่นมาจะจำเรื่องราวของเมื่อวานไม่ได้!!
'ลูซี่' (มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์) กัปตันขับบอลลูนท่องเที่ยวที่ตระเวนไปทั่วโลกเพื่อสำรวจหาเส้นทางใหม่ แต่หัวใจดันมาหล่นหลุมรักผู้บ่าวเฮนรี่ ผู้ชายที่ตื่นมาจะจำเธอไม่ได้!! ทุกวันของเฮนรี่และลูซี่คือการจีบกันซ้ำซ้ำ โดยมี ป๋า ขนุน น้าสุ (ป๋ากิ๊ก, เบิ้ล-ปทุมราช, วิเวียน-ทิพากร) คอยขัดขวาง เอ้ย! คอยสอดส่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ และเจ้า 'ซิมบ้า' หมามะพร้าวสมาชิกในครอบครัวที่รู้ทุกอย่าง...แต่ดันพูดไม่ได้ ไม่งั้นหนังจบภายใน 10 นาที มาชมเดทครั้งแรกของเฮนรี่ เดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ และร่วมลุ้นให้เฮนรี่และลูซี่ที่ผลัดกันจีบซ้ำซ้ำ ได้สมหวังกันสักที
มาดูซ้ำซ้ำพร้อมกัน ‘HENRY’s First Dates จีบซ้ำซ้ำ เฮนรี่จำไม่ได้’ 17 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
#เฮนรี่เฟิสต์เดทจีบซ้ำซ้ำเฮนรี่จำไม่ได้
#HenryFirstDates