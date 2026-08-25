สายมูต้องห้ามพลาด!!! “บุ้ง ใบหยก” โพสต์ “ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ศิลา” รุ่นรวยมหาสมัยล้านๆ ดีไซน์เป็นแหวน พกความปังติดตัว

ขึ้นชื่อว่าเป็นสายมูตัวจริง สำหรับ “บุ้ง ใบหยก” ที่ล่าสุดโพสต์ภาพ “ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ศิลา รุ่นรวยมหาสมัยล้านๆ” มาในดีไซน์สุดเก๋ ทำเป็นแหวนขนาดกะทัดรัด สามารถสวมใส่และพกติดตัวได้สะดวก เรียกว่าเติมทั้งความสวย ความเท่ และความเป็นสิริมงคลไว้ในชิ้นเดียว
งานนี้สายมูเห็นแล้วมีสะดุดตา เพราะนอกจากรายละเอียดขององค์ท้าวเวสสุวรรณจะโดดเด่นแล้ว ยังถูกออกแบบให้เป็นเครื่องประดับที่ใส่ได้ในชีวิตประจำวัน เรียกว่า จิ๋วแต่แจ๋ว พกความปังติดตัวไปได้ทุกที่ สมกับสไตล์ของ “บุ้ง ใบหยก” จริงๆ ติดตามได้ที่ #บุ้งใบหยกตลาดล่าง #ท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่ศิลา