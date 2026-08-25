อยากให้ทุกคู่ได้ขึ้นอิมแพคฯ “ถา สถาพร” กางแพลนคอนเสิร์ต GMMTV เคยคิดสร้างฮอลล์เอง

“ถา สภาพร” แจงดรามา! ทำไมบางคู่ถึงไม่ได้ขึ้นโชว์บนอิมแพคฯ เปิดแพลนคอนเสิร์ต Gmmtv มีตลอดทั้งปี แต่ติดตรงสถานที่ไม่เอื้ออำนวย อยากให้ทุกคู่ทุกด้อมมีคอนเสิร์ต เคยคิดจะสร้างฮอลล์เป็นของตัวเอง เผยมีเซอร์ไพรสส่งท้ายปี หลังอิมแพคฯ ให้คิวฮอลล์เพิ่ม
กลายเป็นคำถามที่แฟนคลับตึกจีเอ็มเอ็ม ต่างสงสัยว่าทำไม? คู่ที่ตนเองชื่นชอบนั้น ถึงไม่ได้แสดงที่อิมแพคฯ ล่าสุด “ถา สถาพร พานิชรักษาพงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ได้อธิบายถึงประเด็นดังกล่าวว่าอิมแพคฯ ให้คิวล่วงหน้ามา 2 ปี แต่ละปีจะได้โควต้า 5 คิว ซึ่งตามความต้องการของ GmmTv นั้นต้องการ 10 คิว ถึงจะพอดีกับแพลนที่วางไว้ และคอนเสิร์ตไหนที่ไม่ได้จัดแสดงที่อิมแพคฯ ก็ต้องหาสถานที่อื่นแทน แต่อาจจะเป็นการเพิ่มรอบเอา ซึ่งก็ต้องถามความสมัครใจของศิลปินเป็นหลักด้วย
“เราต้องตอบแบบนี้ครับ เรื่องปีนี้ที่เห็นว่าเรามีคอนเสิร์ตเยอะ เพราะเรามีเยอะมาก มีนักแสดงศิลปินเยอะมาก เมื่อมีเยอะมากก็ต้องมีหลายด้อม เมื่อมีหลายด้อมแล้ว เราจัดคอนเสิร์ตให้กับแค่คู่นี้คนนี้ แล้วไม่จัดให้อีกคนนึง ด้อมนึงมันก็ไม่ได้ เพราะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทำให้กับทุกคนทุกด้อม ก็เลยเป็นที่มาของคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมาย เรียกได้ว่าเกือบทุกสัปดาห์แล้วตอนนี้
ในส่วนของเรื่องฮอลล์ไม่พอรองรับ อันนี้เป็นสาเหตุที่เป็นปัญหาหนึ่งอยู่ตอนนี้ ตอนนี้หาฮอลล์ลำบากมาก (เห็นกระแสไหมว่าทำไมคู่นี้ได้ที่นี่ทำไมคู่นั้นได้ที่นี่?) อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราก็กังวลเหมือนกัน และบอกได้เลยว่าเราอยากให้ทุกคู่ไปในที่ๆ เหมาะสม แต่ว่าที่ที่เหมาะสมเหล่านั้นไม่ได้มีคิวที่มากพอที่จะให้เราไปจัดได้ในคิวที่เราต้องการ
ส่วนเรื่องจะสร้างฮอลล์เองนั้น ถามว่าเคยคิดไหม เราเคยคิดนะ เพราะบางทีมันหาคิวหรือมันหาลงตัวยาก ก็คิดอยู่เหมือนกัน แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่เกินตัวไปหน่อย และตอนนี้เราก็มีภารกิจเยอะมากที่ทำอยู่”
(หลายคนอยากให้คู่นั้นคู่นี้ขึ้นอิมแพค?) อิมแพคอารีน่าเรื่องใหญ่สุด ต้องบอกว่าถ้าเรามีคิวที่อิมแพคอารีน่ามากๆ เราก็สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนได้ แต่อิมแพคอารีน่าเขาบริหารด้วยการให้โควต้าล่วงหน้ามาเกือบๆ สองปี อย่างเราได้โควต้ามารวมถึงปีนี้และปีหน้าได้แค่ 5 ครั้ง แต่ความต้องการเรามันอยู่ที่ประมาณ 10 ครั้งต่อปี แต่เราได้มา 5 ครั้ง แต่เราก็ต้องดูในแต่ละช่วงเค้าก็จะมีคนคืนคิว อย่างปีนี้ประมาณเดือนธันวาฯ มีคนคืนคิวมา เขาก็เอาสองคิวที่มีคนคืนมา มาให้เรา ซึ่งตอนนี้เราก็บรรจุศิลปินลงในเดือนธันวาคม ซึ่งมีงานนึงตรงกับงานที่เราวางไว้แล้วด้วย แต่ปีหน้าก็บอกไม่ได้อีก เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนคืนมาหรือเปล่า เพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันครับ
พอเราได้คิวกะทันหันมา มันก็วางยากครับ แต่โชคดีที่ระยะเวลาที่บอกว่ามีคนคืนแล้วให้เรามา ก็ยังทำงานได้ ก็ยังโอเค ถ้าถามว่าจะเฉลยเลยไหม ก็รอนิดนึงครับ แต่เป็นเดือนธันวาคมทั้งสองเลย และเราก็บอกว่าเอาทั้งสองครั้งเหมือนกัน คือที่เตรียมไว้แล้วไปอยู่อีกที่หนึ่งและเราก็ย้ายมา เพราะว่าตรงวันพอดีครับ และพอดีที่ได้ที่มาก็ได้โอกาสในการจัดพอดี จริงๆ อยากจัดแต่ไม่มีที่ แต่พอได้ที่มาเราก็วางได้”
ยันถามความเห็นศิลปินไม่เคยทำตามอำเภอใจ
“ซึ่งตอนนี้วางไปถึงปีหน้า ก็มีทุกเดือนเหมือนเดิม และเดือนนึงไม่ต่ำกว่าสองครั้งเหมือนเดิม อย่างที่บอกว่ามาจากการที่เรามีศิลปินเยอะ ถ้าเราไม่ทำก็ไม่รองรับทุกคน และแน่นอนว่าเราถามความเห็นน้องๆ ทุกครั้ง ไม่เคยทำอะไรตามใจตัวเอง ทุกอย่างต้องมาจากใจครับ เพราะว่าเป็นงานศิลปะ ถ้าเป็นความที่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบ เชื่อว่าไม่มีทางที่จะทำออกมาได้ดีครับ“
แฮปปี้ศิลปินไม่ได้ดังแค่เอเชีย ตอนนี้ไปไกลทั่วโลกแล้ว
“ส่วนงานต่างประเทศ ก็ยังจำเป็นครับ เพราะมีแฟนคลับอยู่ทั่วโลก เราก็ต้องเดินทางไปหาเพื่อพบปะกับแฟนคลับเรา กระแสตอบรับก็ดีนะครับ ตอนแรกก็หนักที่เอเชีย ตอนนี้ก็ไปไกลทั่วแล้ว”