หนังสือ “เฮย์เดน พาเนตเทียร์” ผู้ล่วงลับ กลับมาฮือฮา! เล่าเคยช็อกเจอ “ชายดังเปลือยกาย” บนเรือยอชต์ ชาวเน็ตสงสัยโยงนักร้องดัง เจ้าตัวรีบปฏิเสธ

เรื่องราวที่ “เฮย์เดน พาเนตเทียร์” เคยเปิดเผยว่า ตอนอายุ 18 ปี ถูกคนที่ไว้ใจพาไปยังห้องบนเรือยอชต์ ก่อนพบชายผู้มีชื่อเสียงในสภาพเปลือยกาย ถูกหยิบกลับมาพูดถึงอีกครั้งหลังการเสียชีวิตของเธอ ขณะที่ชาวเน็ตพากันคาดเดาตัวบุคคล จนนักร้องดังที่ถูกโยงต้องออกมาเคลื่อนไหวปฏิเสธ พร้อมชี้ข้อมูลหลายอย่างไม่ตรงกับช่วงเวลาที่เธอเคยเล่าไว้
เรื่องราวที่ เฮย์เดน พาเนตเทียร์ เคยเปิดเผยถึงเหตุการณ์ไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับเธอตั้งแต่อายุ 18 ปี กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังการเสียชีวิตของนักแสดงสาววัย 36 ปี โดยชาวเน็ตบางส่วนพยายามคาดเดาว่า “ชายผู้มีชื่อเสียงมาก” ที่เธอเคยกล่าวถึงคือใคร ก่อนที่นักร้องดังรายหนึ่งซึ่งถูกพาดพิงจะออกมาเคลื่อนไหวปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าว
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม เฮย์เดนเคยเล่าเรื่องนี้ผ่านรายการพอดแคสต์ On Purpose with Jay Shetty รวมถึงเขียนถึงประสบการณ์ดังกล่าวไว้ในหนังสือของเธอ โดยระบุว่า ขณะมีอายุเพียง 18 ปี หญิงคนหนึ่งที่เธอไว้ใจและมองว่าเป็นผู้คอยปกป้อง ได้พาเธอเข้าไปในห้องเล็ก ๆ บนเรือยอชต์
เฮย์เดนเล่าว่า "เธอพาฉันไปที่เตียง แล้วให้นอนอยู่ข้างชายที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้า ซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก"
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้ง ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเริ่มพยายามค้นหาตัวตนของชายที่เฮย์เดนกล่าวถึง และมีการนำภาพเก่า ๆ ของเธอกับคนดังหลายคนมาเชื่อมโยง จนกระแสคาดเดาพุ่งเป้าไปยังนักร้องชาวอังกฤษชื่อดังรายหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลที่ถูกชาวเน็ตกล่าวถึงคือชายในเรื่องเล่าของเฮย์เดน และข้อมูลด้านช่วงเวลาก็ไม่สอดคล้องกัน โดยภาพที่ถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งใน “หลักฐาน” ของชาวเน็ตนั้นถูกถ่ายในปี 2009 ซึ่งขณะนั้นเฮย์เดนอายุประมาณ 20 ปีแล้ว ขณะที่เหตุการณ์ที่เธอเล่าระบุว่าเกิดขึ้นตอนอายุ 18 ปี
กระแสสงสัยเริ่มพุ่งไปที่ เจมส์ บลันต์ หลังชาวเน็ตขุดภาพเก่าที่นักร้องดังเคยปรากฏตัวร่วมกับเฮย์เดนขึ้นมาเผยแพร่ โดยมีทั้งภาพที่ทั้งคู่ไปร่วมงานเดียวกัน รวมถึงภาพบนเรือยอชต์ในทริปเดียวกัน ทำให้บางคนตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เฮย์เดนเคยเล่าไว้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายละเอียดของภาพดังกล่าว พบว่าช่วงเวลาไม่ตรงกับคำบอกเล่าของเฮย์เดน เนื่องจากภาพที่ถูกนำมาเชื่อมโยงนั้นถ่ายในปี 2009 ซึ่งขณะนั้นเฮย์เดนอายุประมาณ 20 ปีแล้ว ขณะที่เหตุการณ์บนเรือยอชต์ที่เธอเล่าว่าเกิดขึ้นนั้นเกิดตอนเธอมีอายุ 18 ปี
นอกจากนี้ หนึ่งในภาพที่ถูกแชร์อย่างแพร่หลายยังเป็นภาพที่เฮย์เดนถ่ายร่วมกับเจมส์ บลันต์, ไดอานา เจนกินส์ และจัสติน ลอง ที่เมืองคานส์ในปี 2009 ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนยังเคยโยงไดอานาเข้ากับหญิงที่เฮย์เดนกล่าวว่าเป็นคนพาเธอเข้าไปในห้องบนเรือ แต่ไดอานาได้ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจน และมีข้อมูลว่าทั้งคู่เพิ่งรู้จักกันตอนเฮย์เดนอายุ 19 ปี ซึ่งเป็นหลังเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึงแล้ว
ด้าน เจมส์ บลันต์ ซึ่งตกเป็นเป้าของข่าวลือ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน X ด้วยการแชร์บทความที่รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นว่ารายละเอียดและช่วงเวลาไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เฮย์เดนเคยบอกเล่า โดยโพสต์ดังกล่าวถูกลบออกไปช่วงหนึ่ง ก่อนที่เจ้าตัวจะนำบทความกลับมาแชร์อีกครั้ง
ในบทสัมภาษณ์ เฮย์เดนเคยย้อนถึงเหตุการณ์นั้นว่า แม้ในวัย 18 ปีเธอจะรู้สึกว่าตัวเองโตพอที่จะตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้แล้ว แต่เมื่อมองย้อนกลับไป เธอรู้ว่าตัวเองยังไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายรอบตัวอย่างเต็มที่
เธอกล่าวว่า "ตอนที่ฉันรู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ในอันตราย ฉันก็อยู่กลางทะเลไปแล้ว"
เฮย์เดนยังเล่าว่า สิ่งที่ทำให้เธอตกใจคือชายคนดังกล่าวดูเหมือนมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ ขณะที่เธอตัดสินใจต่อต้านทันที พร้อมยืนยันกับตัวเองว่า "เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้น"
จากนั้นเธอจึงหลบออกจากสถานการณ์ และไปซ่อนตัวอยู่อีกส่วนหนึ่งของเรือตลอดช่วงเย็น พร้อมยอมรับว่าในเวลานั้นเธอรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นที่จะเข้าใจหรือเห็นใจสิ่งที่เธอกำลังเผชิญ