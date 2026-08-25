ผู้จัดการ “เบิร์ด ธงไชย” แจ้งข่าวปีนี้ไม่มีคอนเสิร์ต โพสต์ภาพนักร้องใช้ชีวิตท่องเที่ยว ทำบุญ แฟนคลับลั่นนานเท่าไหร่ก็รอได้

มีคอนเสิร์ตเป็นประจำทุกปีสำหรับซุป'ตาร์ตลอดกาล “เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” อัปเดตล่าสุดปี 2569 “นกน้อย” ผู้จัดการของเบิร์ด ได้ออกมาบอกผ่านติ๊กต๊อก “เมื่อปีนี้ พี่เบิร์ดไม่มีคอนเสิร์ต นกน้อยก็มีความในใจลึกๆ มาบอกครับ รอกันนะ” โดยคลิปเป็นภาพ นกน้อย ผู้จัดการส่วนตัวเจนเอไอร้องเพลง “เธอสั่งให้รอ ฉันก็รอ อย่างมีจุดหมาย”
ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2529 แทบไม่มีปีไหนที่ เบิร์ด ธงไชย ว่างเว้นจากงานคอนเสิร์ต กลายเป็นงานแฟนมีตติ้งใหญ่ประจำปีที่คนรัก เบิร์ด ธงชัย จะมารวมตัวกัน แม้บางปีจะไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่ แบบ เบิร์ด เบิร์ด โชว์ ก็จะมีคอนเสิร์ตในชื่ออื่นหรือผลงานอื่นๆ ของเบิร์ดให้ได้รับชมทุกปี จะมีช่วงปี 2563-2565 ที่เบิร์ดขาดการจัดคอนเสิร์ตแบบต่อเนื่องด้วยเพราะสถานการณ์โควิด
หลังจบคอนเสิร์ต BABB BIRD BIRD ครั้งใหญ่ เมื่อปีที่ผ่านมาทำให้หลายคนเป็นห่วงสุขภาพของนักร้องซุป'ตาร์ในวัย 67 ปี แม้หลายคนจะเป็นห่วงแต่เบิร์ดยังปรากฎตัวตามที่ต่างๆ อยู่เสมอ อย่างช่วงสิงหาคมนี้ มีภาพเบิร์ดเดินสายทำบุญอีกหลายจังหวัดในภาคอีสาน มีภาพเบิร์ดไปเที่ยวโคราช ไหว้ย่าโม ทำบุญที่หนองคาย ชมปราสาทหินพิมาย ขึ้นหินสามวาฬ ที่บึงกาฬ
หลังจากที่ผู้จัดการ นกน้อย ได้แจ้งข่าวปีนี้เบิร์ดไม่มีคอนเสิร์ต แฟนๆ ก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายว่า นานเท่าไหร่ก็รอพี่เบิร์ดได้ แต่แม้ปีนี้เบิร์ดจะไม่มีคอนเสิร์ต ก็ยังมีโปรเจกต์ #40ปีเบิร์ดธงไชย เป็นการรวบรวมความทรงจำ 40 ปีในวงการเพลงที่ผ่านมา ให้ทุกคนได้หายคิดถึงกัน