"คริสตี้ ชุง" ถึงกับเหวอ! โดนสามีตดใส่หน้ากลางไลฟ์ เจ้าตัวยังเถียง “ไม่เห็นเหม็นเลย”

ทำเอานักแสดงสาว คริสตี้ ชุง ถึงกับเสียอาการกลางไลฟ์ หลังสามี ชอว์น จาง เล่นพิเรนทร์ หันก้นมาทางเธอแล้วผายลมใส่แบบเต็ม ๆ ก่อนจะยังยืนยันหน้าตาเฉยว่า “ไม่เหม็นสักหน่อย”
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่คริสตี้ วัย 55 ปี กำลังไลฟ์ ASMR ผ่าน Douyin เพื่อแบ่งปันวิธีช่วยให้ผู้ชมผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น จู่ ๆ ก็มีเสียงผายลมดังมาจากด้านข้าง ทำให้เธอชะงักไปทันที ก่อนหันไปมองด้วยสีหน้าตกใจและไม่สบอารมณ์
แม้คริสตี้จะพยายามเก็บอาการ ใช้มือปิดปากและกลับมาดำเนินไลฟ์ต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ความจริงว่าใครเป็น “ตัวการ” กลับถูกเปิดเผยผ่านไลฟ์ของชอว์น ซึ่งกำลังถ่ายทอดสดอยู่ในเวลาเดียวกัน
ในไลฟ์ของตัวเอง ชอว์น วัย 44 ปี ซึ่งกำลังช่วยภรรยาจัดการเรื่องการถ่ายทอดสด ได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์ข้อความประมาณว่า “ผมอยากผายลม ควรทำยังไงดี?” ก่อนจะลุกขึ้น หันก้นไปทางใบหน้าของภรรยา และปล่อยออกมาเสียอย่างนั้น
หลังจบไลฟ์ คริสตี้ก็ไม่ปล่อยผ่าน รีบหันไปต่อว่าสามีทันทีว่า “คุณตั้งใจใช่ไหม? คุณผายลมใส่หน้าฉัน ทำไมไม่หันไปทางอื่น ทำไมต้องทำใส่หน้าฉันด้วย เหม็นมากเลย!”
ด้านชอว์นกลับหัวเราะและตอบว่า “ไม่เห็นเหม็นเลย” ยิ่งทำให้โมเมนต์สามีภรรยาคู่นี้กลายเป็นเรื่องชวนขำที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ไม่น้อย