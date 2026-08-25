"ลิซ่า" ประกาศคัมแบ็กโซโล่ เตรียมปล่อย EP ใหม่ ‘PRESS PLAY’ พร้อมส่งเพลง ‘สวัสดีค่ะ’ 3 ก.ย. นี้

ลิซ่า สมาชิกวง BLACKPINK เตรียมหวนคืนสู่เวทีในฐานะศิลปินเดี่ยวอีกครั้ง หลังประกาศผลงานคัมแบ็กผ่านโซเชียลมีเดียและค่าย RCA Records
เมื่อเวลาเที่ยงคืนตามเวลาเกาหลีใต้ของวันที่ 25 สิงหาคม ลิซ่าได้เผยภาพทีเซอร์ พร้อมประกาศกำหนดการเปิดตัวผลงานใหม่ โดยเธอเตรียมปล่อย EP ‘PRESS PLAY’ ในวันที่ 23 ตุลาคม ขณะที่เพลงพรีรีลีส ‘SaWaDiKa’ จะเปิดตัวล่วงหน้าในวันที่ 3 กันยายน
ตามรายละเอียดที่เปิดเผยออกมา EP ชุดใหม่นี้จะประกอบด้วยเพลงทั้งหมด 6 แทร็ก โดยมี ‘SaWaDiKa’ เป็นเพลงนำ ถ่ายทอดเรื่องราว ตัวตน และเส้นทางชีวิตของลิซ่าผ่านผลงานเพลงชุดนี้
ชื่อเพลง ‘SaWaDiKa’ มาจากคำว่า “สวัสดีค่ะ” ในภาษาไทย สื่อถึงรากเหง้าในประเทศไทยของลิซ่า รวมถึงความผูกพันและความภาคภูมิใจที่เธอมีต่อวัฒนธรรมไทย
ขณะเดียวกัน การสั่งจองล่วงหน้าสำหรับ EP ชุดใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และลิซ่าก็กำลังเดินหน้าทำกิจกรรมโปรโมตในหลายประเทศทั่วโลก แฟน ๆ สามารถรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงทีเซอร์ชุดใหม่ที่จะทยอยเปิดเผยออกมาในเร็ว ๆ นี้