“ลีโอ พุฒ” กลืนความจริง “เร แม็คโดแนลด์” จะอยู่ในเรื่องเล่า ภาพจำ และความคิดถึง แค่กลับมาให้เห็นในฝันสักครั้ง

“ลีโอ พุฒ” พรั่งพรูความในใจถึง “เร แม็คโดแนลด์” ยกธงขาวต่อความจริง เผยเรจะอยู่ในเรื่องเล่า ภาพจำ และความคิดถึง เปรียบการจากลาเป็นฝันยาวนาน ขอแค่เรแวะมาหาในฝันสักครั้ง
สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนๆ เป็นอย่างมาก เมื่อนักร้อง-นักแสดงหนุ่ม “ลีโอ พุฒ” ได้ออกมาโพสต์ข้อความถ่ายทอดความในใจสุดคิดถึงเพื่อนรักอย่าง “เร แม๊คโดแนลด์”หลังจากต้องเผชิญกับภาวะนอนไม่หลับมาหลายคืนจากความสูญเสียและความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ก่อนยอมยกธงขาวต่อความเป็นจริง
“หลายคืนที่ผ่านมา ผมนอนไม่ค่อยหลับ เหมือนมีบางอย่างค้างคาอยู่ในใจ เหวอๆ ไม่มีแรง สาเหตุก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเร
วันนี้ก็เช่นกัน ผมตื่นตั้งแต่เช้า ทั้งที่ได้นอนเพียงไม่กี่ชั่วโมง กว่าจะหลับลงได้ก็พลิกไปพลิกมาอยู่จนดึกดื่น สุดท้ายความอ่อนเพลียในตอนกลางวันก็พาผมหลับไปในที่สุด
ผมฝันถึงบ้านหลังเก่าสมัยประถม บ้านที่เคยเก็บความทรงจำดี ๆ ของผมเอาไว้มากมาย
โดยรวมแล้ว ทุกอย่างในบ้านยังดูเหมือนเดิม สีขาวคาดสลับน้ำเงินแบบบ้านที่เคยนิยมกันในยุค 80 ขณะที่บ้านข้าง ๆ กลับถูกรีโนเวตใหม่จนกลายเป็นบ้านโมเดิร์นที่สวยงามและแปลกตา ราวกับอยู่กันคนละยุคกับบ้านของผม
แต่บ้านเรายังคงเหมือนเดิม
มีเพียงต้นไม้เท่านั้นที่เติบโตขึ้นตามกาลเวลา
ส่วนตัวผมกลับดูเหมือนจะเล็กลง ราวกับได้ย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง กลับไปเป็นเด็กคนนั้นที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้
ในฝัน ผมใช้เวลารดน้ำต้นไม้ทีละต้นด้วยความสดใสและตั้งใจ เหมือนรู้ดีว่ากว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเยือนบ้านที่รักแห่งนี้อีกครั้ง คงต้องรอไปอีกนาน
ตีนตุ๊กแกหน้าบ้านถูกตัดแต่งไว้อย่างสวยงาม ต้นสนอโศกต้นใหญ่ยังคงยืนเรียงแถวอยู่ที่ริมรั้วที่เดิม โป๊ยเซียนของแม่ยังงอกงามอยู่ในกระถาง ส่วนต้นมะม่วงก็สูงใหญ่ขึ้นมากตามกาลเวลา และไม่ค่อยออกลูกให้เรากินเหมือนแต่ไหนแต่ไรมาเช่นเดิม
มีเพียงต้นหูกวางต้นหนึ่งที่ดูแปลกตา ผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเคยมีอยู่จริงหรือเปล่า หรือเป็นเพียงต้นไม้ที่ความทรงจำของผมสร้างขึ้นมาเองในความฝัน
แต่ในฝันนั้น ผมมีความสุขมากจริง ๆ
ผมคิดว่า บางทีนี่อาจเป็นกลไกอย่างหนึ่งของร่างกายและจิตใจที่พยายามปกป้องตัวเอง เมื่อเราต้องเผชิญกับความกระทบกระเทือนทางความรู้สึก
คนเรามักมีสถานที่บางแห่ง หรือช่วงเวลาบางช่วงในชีวิต ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่สุด และเมื่อเหนื่อยล้าหรือเจ็บปวด จิตใจอาจพาเรากลับไปหาสถานที่นั้นโดยไม่รู้ตัว
สำหรับผม บ้านหลังนี้คงเป็นสถานที่แห่งนั้น
ถ้าเรหลับไปจริง ๆ อย่างที่คุณหมอว่า บางทีเรอาจกำลังฝันอยู่เหมือนกับที่ผมฝันก็ได้ เพียงแต่เป็นการหลับและเป็นความฝันที่ยาวนานกว่า
บางทีเรอาจกำลังฝันถึงสถานที่สักแห่งที่ทำให้สบายใจที่สุด อาจเป็นทะเลสวย ๆ สักแห่ง หรือภูเขาสูง ๆ ที่อากาศดีจนแทบไม่อยากกลับลงมา
ที่ไหนสักแห่งที่เราชอบหลอกพาพวกเราไปปีนป่ายจนเหนื่อย แล้วก็หัวเราะชอบใจด้วยสีหน้ากวน ๆ ตามประสาของเร
และถ้าเรกำลังใช้ชีวิตอยู่ในอีกความฝันหนึ่งที่ยาวนานก็คงไม่มีข้อจำกัดของความเป็นจริงอีกต่อไป
เพราะในความฝัน เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้
จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งก็ได้
และคนที่เราคิดถึงก็ยังกลับมาอยู่ตรงหน้าเราได้เสมอ
ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากบอกเรนะว่า บ้านหลังนี้ยังมีที่ว่างให้เรกลับมาเล่นได้เสมอ ในบางจังหวะที่ความฝันของพวกเราอาจจะมีการคาบเกี่ยวหรือเหลื่อมทับกัน
จะมาปั่นจักรยาน เตะบอลพลาสติกเล่นกันหน้าบ้านก็ได้
แม่กับยายใจดี และยังมีเพื่อน ๆ อีกหลายคนที่กูอยากแนะนำให้มึงรู้จัก จะมาค้างสักคืนสองคืนก็ได้ แล้วแต่มึงเลย
บ้านหลังนี้ยังอยู่ที่เดิม ต้นไม้ยังคงเติบโต ลมยังพัดผ่านหน้าบ้าน และความทรงจำดี ๆ ก็ยังอยู่ในทุกมุมของที่นี่
แม้วันนี้มึงจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว
แม้จะไม่มีเสียงหัวเราะ ไม่มีเสียงเรียก ไม่มีเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นตั้งแต่เช้า ไม่มีใครเห็นมึงเดินกลับเข้ามาทางประตู หรือโผล่เข้ามาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยเหมือนเมื่อก่อนแต่มึงก็จะไม่เคยหายไปจากใจของพวกเรานะ
มึงจะยังอยู่ในเรื่องเล่าที่พวกเราพูดถึง
อยู่ในภาพจำของวันที่เคยมีความสุข
อยู่ในความคิดถึงที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อใครสักคนเอ่ยชื่อมึง
บางทีอยากจะคิดนะว่ามึงอาจจะแค่ทำตลกห่าม ๆ แอบหนีไปเที่ยวหายหัวไปจากกองเหมือนหลาย ๆ ครั้งที่มึงทำแล้วในวันนึงกูอาจจะเจอมึงที่ไหนสักที่แบบแรนดอมก็ได้
แต่เอาเหอะ ในเมื่อความจริงยืนยันกับพวกเราอย่างหนักแน่นขนาดนี้แล้วก็คงต้องยอมยกธงขาวและกลืนความจริงลงไปให้ได้แหละ
ถ้าความฝันไม่มีข้อจำกัดจริง ๆ กูก็คงอยากให้มึงแวะมาที่บ้านนี้บ้างนะ
ไม่ต้องอยู่นานก็ได้
ไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้
แค่กลับมาให้กูเห็นในฝันสักครั้ง
ให้กูได้รู้ว่ามึงยังสบายดีอยู่ที่ไหนสักแห่งในความฝันที่ยาวนานของมึง
อย่างน้อยก็อยากบอกให้มึงรู้ว่า ที่นี่…ยังมีคนคิดถึงมึงอยู่เสมอ
บ้านสีขาวน้ำเงินหลังนี้ยังรอมึงแวะมานะ
และพวกเราที่นี่ยังรักและคิดถึงมึงเหมือนเดิม
หลับให้สบายนะ
ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้ว ฝันอย่างที่อยากฝัน ไปอย่างที่ชอบไป
แล้วถ้าวันหนึ่งมึงฝันถึงบ้านสีขาวคาดน้ำเงินหลังนี้ ก็แวะเข้ามาได้เลย
ให้ถือว่าที่นี่จะเป็นบ้านของมึงนะ
มาได้เสมอเลยนะเร อย่าลืมนะ #อย่าลืมเร”