“โอเลี้ยง เชิญยิ้ม” เสียชีวิตแล้ว หลังนอนโรงพยาบาลร่วมเดือน

เพิ่งจะโพสต์ภาพครบรอบวันเกิดไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานว่า “โอเลี้ยง เชิญยิ้ม” หรือ สมพงษ์ ไกรธีรางกูร ได้เสียชีวิตในวัย 63 ปีจากอาการป่วย
ย้อนไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เจ้าตัวเองได้มีการโพสต์ภาพเข้านอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โดยระบุว่ามานอนรักษาตัวร่วมเดือนแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าป่วยด้วยโรคอะไร
สำหรับ “โอเลี้ยง สมพงษ์" นอกจากจะเป็นหนึ่งในตลกรุ่นเก๋าคนหนึ่งของตระกูล "เชิญยิ้ม” แล้วเขายังเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในนักแสดงหลักของรายการ "คนหัวหมอ" ทางช่อง 3 อีกด้วย