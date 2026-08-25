“หน่อย อุ่นเรือน” อดีตดาราดัง “บางรักซอย 9” ยันไม่ได้หายตัว แฉปมแค้นเรื่องเงิน ลั่นเตรียมแต่งงานแฟนฝรั่ง

กลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วโซเชียล หลังมีข่าวประกาศตามหาตัว “หน่อย อุ่นเรือน ราโชติ” อดีตนักแสดงผู้รับบท “ลำดวน” จากซิตคอมยอดฮิต “บางรักซอย 9” ที่ย้ายไปใช้ชีวิตประเทศสหรัฐอเมริกานานกว่า 2 ปี จนเกิดกระแสข่าวลือว่าขาดการติดต่อและหายสาบสูญ
ล่าสุดลูกชายของอดีตนักแสดงดังได้ออกมาสยบข่าวลือดังกล่าว ด้วยการเปิดเผยข้อความแชตจากคุณแม่ ยืนยันว่ายังคงสบายดีและติดต่อสื่อสารกับครอบครัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้หายสาบสูญอย่างที่เป็นข่าว พร้อมชี้แจงความจริงอีกมุมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแฉโดนสร้างข่าวเกาะกระแส ปมแค้นเรื่องเงิน
หน่อย อุ่นเรือน เผยว่า เรื่องราวทั้งหมดเป็นการสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อเกาะกระแสยกระดับยอดวิวเท่านั้น พร้อมระบุว่าหากครอบครัวไม่ได้ไปแจ้งความคนหาย ก็ถือว่าไม่มีอะไรน่ากังวล นอกจากนี้ยังได้แฉถึงกลุ่มผู้โพสต์ตามหาตัวเธอว่า เป็นกลุ่มคนไทยที่เคยร่วมงานด้วยกัน แต่มีปัญหากันเรื่องค่าจ้างในอาทิตย์สุดท้ายที่ไม่ยอมจ่าย และยังพยายามบีบให้เธอจ่ายค่าเช่าห้องทั้งที่ไม่ได้อยู่อาศัยแล้ว เมื่อตนตัดสินใจถอยห่างออกมานานร่วมปี จึงทำให้คู่กรณีเกิดความโกรธแค้นและพยายามทำร้ายตนด้วยการสร้างข่าวลือเท็จ
นอกจากนี้ อดีตดาราสาวยังได้แย้มข่าวดีว่าขณะนี้กำลังเตรียมตัวเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติ โดยตั้งใจว่าจะรอแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากแต่งงานเสร็จสิ้น พร้อมฝากถึงทุกคนที่ห่วงใยว่า หากมีใครถามถึง ให้ช่วยตอบว่าตนสบายดี และกำลังรอเริ่มต้นชีวิตคู่ครั้งใหม่ที่สหรัฐอเมริกาอย่างมีความสุข