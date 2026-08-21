“ขนม” งัดคลิปลูกสาวตอกกลับ “ครูเต้ย-น้ำ” ดรามาอ้วกใส่รถ ลั่นขอเชื่อลูกตัวเองเท่านั้น เปิดวอร์ฟาดยับชาวเน็ต (คลิป)

“ขนม ศศิกานต์” ปล่อยคลิป “น้องตั้งใจ” ตอกหน้า “น้ำ-ครูเต้ย” ปมแฟนใหม่อดีตสามีวีนลูกอ้วกใส่รถ ลั่นยังไงก็เชื่อลูก ก่อนเปิดศึกฟาดปากชาวเน็ตอย่างเดือด
กรณีดรามาเดือด “ขนม ศศิกานต์” อดีตภรรยา “ครูเต้ย อภิวัฒน์ บุญอเนก” ออกมาฟาดยับ “น้ำ” แฟนใหม่ของครูเต้ย มีพฤติกรรมวีนฉ่ำใส่ “น้องตั้งใจ” เหตุน้องตั้งใจอ้วกใส่รถและไปโดนเจ้าตัว ทำน้ำไม่พอใจ บ่นว่าเลอะเทอ ฉีดน้ำหอมฟุ้งดับกลิ่น น้องตั้งใจต้องยกมือไหว้ขอโทษหลายครั้งทั้งน้ำตา งานนี้ขนมถึงกับซัดแรงว่าให้เลิกแอ๊บ หยุดถ่ายคลิปคู่ลูกของตนได้แล้ว
ขณะที่ต่อมา ครูเต้ย ควง น้ำ ไลฟ์สดโต้ ยันไม่เป็นความจริง น้ำเป็นคนเอามือรองอ้วกเอง ไม่มีการแสดงท่าทีรังเกียจใดๆ บอกก่อนหน้านั้นแม้แต่อึน้องตั้งใจก็เคยล้างมาแล้ว ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดให้เป็นประเด็น ทั้งที่จริงๆ ไม่มีอะไรเลย ยืนยันแฟนสาวรักลูกของตน งานนี้รถทัวร์เลี้ยวหัวกลับไปลงที่ขนมแทน ว่าเอาเรื่องในครอบครัวมาพูดออกสื่อตลอด กำลังสร้างปมให้เด็ก
ล่าสุดเฟซบุ๊กของขนม ก็ได้ปล่อยคลิปที่คุณยายของน้องตั้งใจ ลองสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแบบเนียนๆ งานนี้ น้องตั้งใจเล่าว่าตนอ้วกใส่กางเกงพี่น้ำ ยกมือไหว้ขอโทษแล้ว แต่อีกฝ่ายไม่ได้พูดให้อภัย
โดยขนมฟาดแรงว่า “ใครจะว่ายังไงก็ช่าง เชื่อลูก ก่อนจะเชื่อใครเราถามลูกก่อน ไม่เคยพูดไปเรื่อย ปกป้องความรู้สึกลูกทุกทาง เป็นสิ่งที่แม่คนนี้แหละทำมาตลอด ดีนะที่ถามลูกไว้ก่อน เหมือนเดิมเลยอะ” รวมทั้งได้เมนต์ตอบหลากหลายคำถามจากชาวเน็ต อาทิ
ชาวเน็ต 1 : อยากรู้ว่าคลิปนี้เพิ่งถามน้องหรือถามน้องก่อนขึ้นไลฟ์เพราะตอนไฟล์ขนมพูดเองว่าน้องไม่ได้เป็นคนเล่า คนที่เล่าคือพี่เลี้ยง แล้วคลิปนี้ถ่ายตั้งแต่ตอนไหนกันแน่
ขนม : แม่ยายถามตั้งแต่แรกแต่ทำไมต้องพูดว่าถาม ก็รอดูไงว่าจะเป็นไง ตอนโทรหาลูกนี่ก็แกล้งถาม ลูกก็ตอบแบบนี้ แต่รอดูว่าจะเป็นยังไง แล้วก็เป็จริงๆ
ชาวเน็ต 2 : คำว่าพี่น้ำบอกว่าไม่ให้อภัย เราว่าคนโตไม่น่าพูดกับเด็กแบบนี้หรอกค่ะ
ขนม : เขาไม่ได้ให้อภัยค่ะ เขาไม่พูดอะไรกับน้อง
ชาวเน็ต 3 : แต่น้องน้ำเป็นคนเอามือไปรองอ้วกให้น้องตั้งใจนะคะ ถ้าน้องน้ำไม่ดีจริง น้องตั้งใจจะรักและติดพี่น้ำได้ยังไงคะ
ขนม : ก็ต้องรองสิคะถ้าไม่รองมันก็จะเลอะกางเกงไปมากกกว่านี้ ที่ฉีดน้ำหอมก็เพราะว่ามันเหม็นไม่ใช่เหรอคะ
ชาวเน็ต 4 : ถ้าลูกเราไปอ้วกใส่คนอื่น สิ่งแรกที่ทำคือโทร.ไปขอโทษ ไม่ใช่หาเหตุผลไปต่อว่าเขา นี่เป็นแม่เหมือนกัน ลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับคนอื่นค่ะ
ขนม : จะว่าน้องก็ไม่ได้ว่าค่ะ แต่ตอนน้องขอโทษ ทำไมไม่ตอบ
ชาวเน็ต 5 : ไลฟ์แขวนด่าเขาฉ่ำ บอกเขาไปทำนิสัยแบบนี้กับแม่เขา คุณมีสิทธิ์อะไรไปลามปามพ่อแม่เขาคะ
ขนม : อ่อนไหวง่ายไปไหมคะ แค่บอกให้ไปทำนิสัยแบบนี้กับแม่เขา อย่ามาทำกับลูกคนอื่น นี่ว่าแม่เขาตรงไหน , เป็นคนอื่นก็ไม่ต้องเอาไปคำตัดปัญหารำคาญแล้วจบ
ชาวเน็ต 6 : เบื่ออีขนม พูดเยอะไปปะ หรือกลัวลูกไปรักเขา บริสุทธิ์จริงจะไม่ปิดเสียงหรือตัดต่อ
ขนม : แล้วตัดต่อตอไหนออก ไม่ได้ตัดต่อไรเลย สมองพัฒนาหน่อย
ชาวเน็ต 7 : แล้วอีกฝ่ายผิดอะไรถึงเป็นประเด็นขึ้นมา ผิดที่ไม่ได้พูดว่าให้อภัยน้อง หรืออะไรงง อ้วกก็เหตุสุดวิสัย อีกฝ่ายก็ไม่ได้ด่าหรือทำอะไรเด็กเลย สรุปต้องให้เขาปฏิบัติยังไงถึงจะถูก สรุปคือไม่มีใครผิดอะไรเลย ทั้งเด็ก และอีกฝ่าย เรื่องนี้มันเป็นประเด็นได้ยังไง ยังไม่เข้าใจ สงสารเด็กที่ต้องมาเห็นพ่อแม่ทะเลาะออกสื่อไม่หยุด
ขนม : ลองขอโทษคนซ้ำๆ ดูค่ะ แล้วถ้าเขาไม่ตอบจะรู้สึกยังไง
ชาวเน็ต 8 : อีแรด อีขนม และอีตอแหล
ขนม : ยอมรับไม่แอ๊บอยู่แล้ว
ชาวเน็ต 9: ทำไมต้องโพสต์ลงโซเชียลคะ ถามจริง มันเป็นทาทงออกที่ดีสำหรับเรื่องนี้เหรอคะ?
ขนม : ตัวเขาเองไม่เคยพูดก็จริงค่ะ แต่คนรอบตัวเขาก็พูดอยู่ตลอดเวลา แต่หนูแค่ไม่ได้ยืมมือคนรอบตัวมาพูด พูดเองตลอด