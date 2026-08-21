กำลังใจจากมิสเวิลด์ “โอปอล สุชาตา” ส่งพลังเชียร์ “น้องเนเน่” เปล่งประกายบนเวทีระดับโลก AGT

ทำแฟนๆ ชื่นใจอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 ร่วมส่งแรงใจให้ “น้องเนเน่ รอยัล” รัตติกานต์ อำลอย ที่กำลังทำตามฝันบนเวทีการประกวดระดับโลกอย่าง America’s Got Talent โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่บนเวที
โอปอลได้เผยความรู้สึกและข้อความให้กำลังใจไว้ว่า “โอปอลขอส่งกำลังใจให้ น้อง Nene ในทุกก้าวของความฝัน 🇹🇭❤️ พวกเราคนไทยอยู่ตรงนี้และเป็นกำลังใจให้เสมอ ขอให้สนุกกับทุกวินาทีบนเวที และเปล่งประกายให้เต็มที่ ✨
You’ve got this, Nene! Keep shining, keep believing, and show the world what you can do. 🇹🇭❤️ We’ll always be behind you!”
งานนี้ทำเอาแฟนๆ ชาวไทยต่างเข้ามาร่วมติดแฮชแท็กส่งกำลังใจกันอย่างคึกคัก เพื่อรอชมความโดดเด่นและเป็นกำลังใจให้เด็กไทยคว้าชัยบนเวทีระดับโลกในครั้งนี้ โดยน้องเนเน่ มีกำหนดแสดงในรอบ Live Show ในวันอังคารที่ 25 ส.ค. (ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นวันพุธที่ 26 ส.ค. (ตามเวลาประเทศไทย)