“ใหม่ ดาวิกา” เผยผลตรวจสุขภาพสุดช็อก ผอมแต่ไขมันเลวสูงเฉียดต้องกินยา เตือนคนผอมอย่าชะล่าใจ

กลายเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆ อย่างมาก เมื่อนางเอกสาวหุ่นเป๊ะ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ได้ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสุขภาพประจำปีของครอบครัว ที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับช็อก เพราะแม้จะมีรูปร่างผอมเพรียว แต่กลับพบปัญหาคอเลสเตอรอลสูงจนน่าตกใจ
ใหม่ ดาวิกา เล่าว่า ผลการตรวจชี้วัดระดับ “ไขมันเลว” (LDL) ในร่างกายพุ่งสูงจนเกือบเข้าขั้นต้องใช้ยารักษา แต่เนื่องจากอายุยังน้อย แพทย์จึงแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและการกินก่อนเป็นอันดับแรก เจ้าตัวยังเน้นย้ำว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิด เพราะมีคนรอบข้างเคยเจอปัญหาเส้นเลือดอุดตันมาแล้ว จึงอยากใช้ประสบการณ์ของตัวเองเตือนทุกคนว่า ความผอมไม่ได้เป็นตัวการันตีความแข็งแรงภายใน พร้อมแนะนำให้หาเวลาตรวจเช็กระบบหลอดเลือด หรือทำ MRI สแกนหินปูนเกาะเส้นเลือดคอเพิ่มเติมด้วย
สำหรับสาเหตุหลัก นางเอกสาวเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่า เกิดจากพฤติกรรมการชอบทานขนม อาหารจังก์ฟู้ด และการเว้นว่างจากการออกกำลังกายไปนาน ซึ่งตอนนี้ใหม่เริ่มปฏิวัติการดูแลตัวเองใหม่ ทั้งการคุมอาหาร ลดของทอดของมัน และหันมาเล่นกีฬากระตุ้นร่างกายอย่าง “เทนนิส”
นอกจากเรื่องของตัวเองแล้ว ใหม่ยังแสดงความเป็นห่วงคุณแม่ ซึ่งมีค่าไขมันเกินเกณฑ์จนต้องเริ่มรับประทานยาตามแพทย์สั่งแล้ว พร้อมฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนว่า อย่าเสียดายเงินกับการตรวจสุขภาพประจำปี เพราะการป้องกันและรู้ทันโรคตั้งแต่เนิ่นๆ คุ้มค่ากว่าการรอรักษาในวันที่ป่วยหนักแน่นอน