“ขนม ศศิกานต์” ไลฟ์ฟาดแฟนใหม่ “ครูเต้ย” วีนลูกสาวอ้วกบนรถจนต้องไหว้ขอโทษ อีกฝ่ายโต้เดือดเอามือรองอ้วกเอง

ดรามาสนั่นโซเชียล “ขนม ศศิกานต์” แฉแฟนใหม่ “ครูเต้ย” รังเกียจลูกสาวอ้วกบนรถ ด้านครูเต้ยควง “น้ำ” ไลฟ์สวนทันควัน เป็นหนังคนละม้วน ยันเอามือรองอ้วกเอง ท้าดูกล้องพิสูจน์ความจริง
กลายเป็นดรามาครอบครัวสะเทือนโซเชียลอีกครั้ง เมื่อ “ขนม ศศิกานต์”อดีตภรรยาของนักร้องชื่อดัง “ครูเต้ย อภิวัฒน์ บุญเอนก”ออกมาไลฟ์ฟาดเดือด อ้างข้อมูลจากพี่เลี้ยงระบุว่าวันที่ “น้องตั้งใจ”ไปกินข้าวกับครูเต้ยและ “น้ำ”(คนรักใหม่) ลูกสาวเกิดอ้วกบนรถ แต่กลับถูกฝั่งคนรักใหม่แสดงอาการไม่พอใจ บ่นว่าเลอะเทอะ ฉีดน้ำหอมฟุ้ง จนเด็กต้องยกมือไหว้ขอโทษทั้งน้ำตาเป็นสิบๆ ครั้ง งานนี้ขนมซัดแรงกลางไลฟ์ แซะอีกฝ่ายว่าเลิกแอ๊บ และหยุดถ่ายคลิปคู่กับลูกของตนได้แล้ว
ด้าน “น้ำ” และ “ครูเต้ย” ไม่ปล่อยให้ดรามาถล่มฝ่ายเดียว ออกมาไลฟ์ชี้แจงทันควัน โดยน้ำเผยว่า ตนคือคนแรกที่เอามือรองอ้วกน้องจนเปื้อนเสื้อผ้าและมือตัวเอง
น้ำเล่าว่าวันนั้นพาเด็กไปเล่นกันที่คาเฟ่ มีโซนกินข้าวและโซนเล่น ไปถึงคาเฟ่ก็สั่งข้าว แล้วไปเล่นโซนเด็กเล่นกัน รวมเต็มๆ ประมาณชม.นึง พอครบชม.เด็กๆ ก็ไปกินข้าว ครูเต้ยพาน้องเดินไปกับพี่เลี้ยง มีตั้งใจไปก่อน ตนตามไปทีหลัง พอกลับมาที่โต๊ะ น้องตั้งใจนั่งทานไข่เจียวคนเดียว ก็ให้ครูเต้ยมานั่งข้างๆ แต่ตั้งใจบอกว่าอยากให้ตนเป็นคนป้อน ก็ไปนั่งข้างตั้งใจ
ครูเต้ย บอก ประเด็นนี้ ให้ไปดูกล้องวงจรปิดของร้านก็ได้ เพราะตอนนั้นตนลืมว่าลูกนั่งกินข้าวอยู่คนเดียว เพราะเล่นกับลูกอีกคน น้ำคิดว่าตั้งใจนั่งมองอยู่แล้วจะน้อยใจพ่อหรือเปล่า ก็งงว่าทำไมถึงเป็นประเด็นว่าน้ำไปแย่งตนให้มานั่งข้างเขา น้ำบอกไม่มีที่นั่งให้นั่งตรงนั้นด้วยซ้ำ ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย
ประเด็นเรื่องอ้วก น้ำมีบินประมาณ 18.30 น. ซึ่งเต้ยเล่นเพลิน ลืมดูเวลา เลยออกจากร้าน 18.20 น. กว่าๆ ระหว่างทางคนขับรถขับช้า น้ำก็นอยด์ๆ หน่อย เลยนั่งเงียบ น้ำดูเวลาตลอด เพราะจะถึงเวลาบินอยู่แล้ว ก็เครียด น้องกินไข่เจียวมาเยอะ น้องพูดเล่นไปสักพักเหมือนจะขย้อนออกมา น้องอ้วกออกมา
ครูเต้ยบอกน้ำเป็นคนแรกที่เอามือรองอ้วกตั้งใจ ตนเห็นกับตา น้ำเอามือรองปากตั้งใจให้อ้วกใส่มือตัวเอง น้ำบอกแต่ก่อนหน้านั้นมีประมาณ 1 วิ ที่ไม่ทัน ก็อ้วกเลอะกางเกงเลอะเสื้อแล้ว ทุกคนตกใจ ก็ให้จอดรถ เอาทิชชู่มาให้ น้องตั้งใจหันมาน่าจะรู้สึกผิด ก็บอกว่าพี่น้ำขอโทษนะ น้ำบอกไม่เป็นไร เอาทิชชู่เช็ดปากและเสื้อน้อง รวมทั้งเช็ดมือ บอกตั้งใจจังหวะนั้นว่าให้ลงมาจะเช็ดขาให้ ทำให้สลับที่นั่งกับพี่เลี้ยง แล้วก็ขับรถต่อมาที่สนามบิน
ครูเต้ยบอกประเด็นที่ถูกกล่าวหา เราวีนที่ตั้งใจอ้วก ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่มีการวีน ส่วนที่บอกว่าตั้งใจรู้สึกผิดไหว้ขอโทษเป็นสิบๆ รอบ แล้วร้องไห้ด้วย อันนี้ไม่มีเลย ตัดไปเลยเรื่องวีน ถ้าวีนหรือเขารังเกียจจริงๆ เขาเป็นคนแรกที่เอามือรองอ้วกตั้งใจ ถ้ามองว่าเขาไม่โอเคกับอ้วก เขาจะเอามือไปรองอ้วกไหม เขาต้องกระโดดหนีหรือผลักออกไหม นี่พูดตามความเป็นจริง
ครูเต้ยเผยต่อ ที่ผ่านมา หน้ากล้องและหลังกล้อง น้องน้ำรักตั้งใจ ตนรู้สึกดีเพราะเขารักตั้งใจ เวลาเขาอยู่กับตั้งใจ ตั้งใจอึ เขาก็เป็นคนล้างก้นนะ งงเหมือนกันทำไมไปตีข่าวว่าเขารังเกียจเด็ก ถ้าเขาไม่ดีกับตั้งใจ ทำไมตั้งใจถึงรักเขา ตั้งใจอยากอยู่กับเขามากกว่าตนอีก แม้แต่ป้อนข้าว ตั้งใจยังเลือกให้น้ำป้อนข้าว ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งที่สื่อมาคืออะไร และไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะเป็นประเด็น เด็กอ้วกบนรถ ก็แค่เช็ดกันแล้วปกติ ไม่มีเรื่องไล่หนี สลับที่ไม่มี
ส่วนเรื่องฉีดน้ำหอม ไม่น่าใช่ประเด็น เพราะปกติก็ฉีดอยู่แล้ว ที่บอกว่าลงรถแล้วไม่ให้น้องไปส่ง ตั้งใจบอกว่าอยากลงไปส่ง ไม่มีทางวีนน้ำ แต่ตอนนั้นน้ำรีบ ก็วิ่งมาหอมน้องแล้วบอกดูแลตัวเองนะลูก ตั้งใจเรียน เต้ยบอกดูกล้องสนามบินก็ได้ น้องตั้งใจยังส่งมินิฮาร์ตและบ๊ายบาย เรื่องมีแค่นี้
ครูเต้ย เผยว่า ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นออกมา เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ มันไม่มีอะไรเลยจริงๆ งงทำไมต้องเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ น้ำบอกตนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องตั้งใจ น้องยังส่งมินิฮาร์ตให้กัน ครูเต้ยบอกพอนั่งดูไลฟ์ที่เขาส่งมาก็ตกใจ น้ำยอมรับว่าตนเองก็ตกใจมาก ทำไมเป็นหนังคนละม้วน ครูเต้ยบอกไม่รู้เป็นความเข้าใจผิดของคนเล่า หรือความเข้าใจผิดของคนฟัง ถ้าอยากรู้ไปดูกล้องที่ร้านหรือสนามบินก็ได้
งานนี้ชาวเน็ตถึงกับระอา เข้าไปเมนต์ทำนองว่า ทำไมไม่เคลียร์กันหลังบ้าน วิจารณ์ขนมที่เล่าเรื่องดังกล่าวออกรสออกชาติ เหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง ทั้งที่ฟังพี่เลี้ยงเล่ามา เมนต์แรงทำนองว่า “เมื่อไหร่พ่อแม่จะโต” ห่วงเด็กที่ต้องเติบโตท่ามกลางศึกโซเชียลแบบนี้ รวมทั้งมีการขุดคำสั่งศาลที่เคยห้ามสองฝ่ายโพสต์ข้อความพาดพิงถึงกัน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับครั้งละ 50,000 บาทอีกด้วย