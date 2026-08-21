“กวาง” เมีย “แดนนี่” โต้แทน “แหม่ม” เมีย “เร” ยิ้มไม่ได้แปลว่าไม่เศร้า เชื่อข้างในแตกสลาย วอนสังคมอย่าตัดสินคนสูญเสีย

จากกรณีดรามาชาวเน็ตจับผิดสีหน้าและรอยยิ้มของ “แหม่ม สริญญา” ภรรยาของ “เร แม๊คโดแนลด์” ขณะให้สัมภาษณ์หลังการสูญเสียสามี จนเกิดคำถามว่าเหตุใดจึงดูไม่เสียใจนั้น
ล่าสุด “กวาง พจนีย์” ภรรยานักแสดงผู้ล่วงลับ “แดนนี่ ศรีภิญโญ” ได้โพสต์ข้อความออกโรงปกป้องแหม่ม พร้อมเตือนสติชาวเน็ตว่า “ยิ้มไม่ได้แปลว่าไม่เศร้า” บางครั้งต้องฝืนยิ้มและประคองตัวเอง แม้สภาพข้างในแตกสลายก็ตาม ซึ่งชาวเน็ตเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก
“การที่ยิ้มไม่ได้แปลว่าไม่เศร้า หรือ?? พวกเธอไม่รู้หรอกว่าข้างในมันแตกสลายขนาดไหน แต่ที่ต้องยิ้ม ต้องเข้มแข็งให้คนอื่นเห็น เพื่อต้องรับแขก เพื่อต้องให้สัมภาษณ์ เพื่อต้องจัดการธุระต่างๆ อีกเยอะแยะมากมาย บางทีน้ำตา มันอาจจะไหลข้างในก็ได้ตอนนี้
เราเข้าใจความรู้สึกของพี่เขาดี ว่าข้างในเขารู้สึกยังไง สำหรับคนที่สูญเสียสามีไป
ขอแสดงความสูญเสีย กับครอบครัวคุณเรด้วยนะคะ”