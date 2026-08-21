จากโจ๋ชิงเสื้อทำพี่น้องฟ้องชิงโลโก้ "ดอนผีบิน" หรือจะปิดตำนานแบบไม่เผาผี?

ผ่านมาแล้ว 2 ปี แต่เหตุการณ์วัยรุ่นก่อคดีชิงเสื้อวง "ดอนผีบิน" กำลังจะทำให้ความสัมพันธ์ของพี่น้องในวงที่ร้าวฉานอยู่แล้วหนักขึ้นไปอีกถึงขนาดมีคดีความฟ้องร้องกันไปมาและประกาศไม่เผาผีกันแล้ว
หากถามคนฟังเพลงบ้านเราถึงวงดนตรีแนวเมทัลที่เป็นวงโปรด เชื่อแน่ว่าชื่อของ "ดอนผีบิน" น่าจะเป็นหนึ่งในคำตอบของใครหลายคนโดยเฉพาะที่มีอายุ 40 ขึ้น
ไม่ใช่แค่ฝีมือและคุณภาพของงานเพลงแต่สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก็ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้ "ดอนผีบิน" ถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งใน "ตำนาน" ของวงการเพลงบ้านเราทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นการที่สมาชิกของวง 3 คนที่เป็นพี่น้องนามสกุลเดียวกัน
ไหนจะชื่อวงที่ฟังครั้งแรกก็ติดหูแถมที่มาก็มีตำนานเรื่องเล่าชวนสยองตามชื่อ
ไหนจะการเดินทางของวงที่เอาเพลงไปเสนอค่ายไหนก็ไม่มีใครสนใจ จนต้องทำเองขายเอง แต่ปรากฏว่างานไปโดนใจชาวร็อคและนักวิจารณ์เข้าอย่างจังจนยกให้เป็นอุกกาบาตวงการเพลงไทย จากวงใต้ดินก็ขึ้นมาอยู่บนดินเซ็นสัญญากับค่ายเพลงใหญ่
หรือแม้กระทั่งเรื่องราวฉากจบแบบดรามาเพราะพี่น้องไม่ลงรอยจนวงแตก!
หลังทิ้งท้ายด้วยอัลบั้ม Utopia ในปี 2556 ซึ่งเป็นผลงานชุดสุดท้ายที่ 3 พี่น้องได้กลับมาทำร่วมกันโดยใช้เวลาห่างจากอัลบั้มก่อนหน้านานถึง 12 ปี ชื่อดอนผีบินก็ค่อยๆ เงียบหายไป โดยช่วงเวลาดังกล่าวทั้งพี่ชายคนโต "สมบัติ แก้วทิตย์" มือกีต้าร์ และมือกลองน้องชายคนรอง "สมศักดิ์ แก้วทิตย์" ต่างคนต่างก็ทำสินค้าของสะสมภายใต้โลโก้วงออกมาขายโดยไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
ชื่อดอนผีบินกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อ 2 ปีที่แล้ว หลังเกิดกรณีวัยรุ่นก่อเหตุชิงเสื้อวงถึง 2 ครั้งสองครา โดยในตอนนั้นทาง "สมศักดิ์ แก้วทิตย์" ได้ให้รายละเอียดผ่านโซเชียลว่าเสื้อที่เป็นข่าวครั้งแรกคือรุ่น "ค้างคาวแดง" ส่วนคดีที่ 2 คือรุ่น "ตะขาบแดง" ซึ่งอยู่ภายใต้การผลิตของเขา
จะด้วยเหตุผลดังกล่าวหรือเปล่าไม่อาจทราบได้แต่ในเวลาต่อมาทาง สมบัติ พี่ชายได้นำโลโก้วง ”ดอนผีบิน” 3 แบบไปจด ”เครื่องหมายการค้า”(ประเภทเสื้อ-หมวก) เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวในฐานะที่เป็นคนออกแบบ พร้อมกับยื่นฟ้องน้องชายตัวเองในข้อหา "ปลอมโลโก้ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อเข้าใจผิด" โดยยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 26 พ.ย.68
ขณะที่ทางน้องชายก็ได้ยื่นฟ้องกลับไปยังพี่ชายว่ามีการนำโลโก้วงที่ใช้ร่วมกันมาไปจดทะเบียนโดยไม่สุจริต เพราะถึงแม้อีกฝ่ายจะเป็นคนออกแบบ แต่ก็ถือว่าได้มอบสิทธิ์นั้นให้กับวงนำไปใช้แล้ว และชื่อเสียงนั้นเกิดขึ้นจากความเป็นวงดนตรี ไม่ได้เกิดในนามส่วนตัว จึงยื่นฟ้องเพื่อเพิกถอนหรือการมีสิทธิ์ร่วมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 30 ม.ค.69
โดยคดีพี่ฟ้องน้องนั้น มีการไต่สวนมูลฟ้อง นัดสืบพยานรวมถึงไกล่เกลี่ยไปแล้วรอบนึงแต่ไม่สำเร็จ ขณะที่คดีน้องฟ้องพี่นั้นมีการไต่สวนมูลฟ้องไปแล้วและศาลนัดสืบพยานในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้
ถึงตอนนี้ทาง สมศักดิ์ ผู้เป็นน้องชายได้ประกาศหยุดจำหน่ายเสื้อ "ดอนผีบิน" เป็นการชั่วคราวเพื่อรอคำตัดสินของศาล ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าจะยอมรับแบบไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง แต่นอกศาลมีเคืองไม่เผาผีแน่นอน