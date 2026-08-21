“หลิงหลิง” เขินหนักคว้าสวยที่สุดในโลก แต่ถ่อมตนขอยกตำแหน่งให้ “เจ้าแม่กวนอิม”

“หลิงหลิง” เขินหนัก แฟนคลับทุ่ม 22 ล้านโหวตให้เป็นผู้หญิงสวยที่สุดในโลก แต่เจ้าตัวถ่อมตัวขอยกตำแหน่งให้เจ้าแม่กวนอิม เผยแม่เคยฝากฝังไว้ ด้าน “ออม กรณ์นภัส” การันตีเจ้าตัวคู่ควรเพราะสวยทุกมุมมอง
ทำเอาแฟนคลับยิ้มตามกันไม่หยุด เมื่อ “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” ออกมาเปิดใจหลังคว้าอันดับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 จากผลโหวตของแฟนๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาถล่มทลายกว่า 22 ล้านโหวต โดยเจ้าตัวยอมรับตรงๆ ว่าเขินหนักมากทุกครั้งที่โดนแซว พร้อมออกปากถ่อมตัวว่าไม่ได้สวยที่สุดในโลก แต่สิ่งที่ทำให้ดีใจยิ่งกว่าตำแหน่งคือการได้เห็นพลังความรักของแฟนๆ ที่ช่วยกันโหวตให้มากขนาดนี้
พร้อมหลุดปากยกตำแหน่งความสวยนี้ให้ “เจ้าแม่กวนอิม” เหตุแม่เคยนำไปฝากไว้กับเจ้าแม่กวนอิมพร้อมขอพรให้ลูกสาวสวยๆ ขณะที่ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” ก็คว้าอันดับ 4 มาครองเช่นกัน ซึ่งออมเผยเป็นมติเอกฉันท์ หลิงหลิงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ที่สุด มองมุมไหนก็สวยไปหมด
หลิง : “ตอนนี้โดนแซวไม่หยุดเลย เอาจริงๆ เขินมากเวลาที่คนมาแซว หลิงไม่ใช่คนที่สวยที่สุดในโลกหรอก ไม่กล้าค่ะ คือดีใจกว่าตำแหน่งที่สวยที่สุดในโลกคือมีคนมาโหวตให้เราเยอะมาก 22 ล้านโหวต เป็นตัวเลขที่เยอะมาก ดีใจที่มีคนรักเราขนาดนี้ เวลาหลิงเห็นคอมเมนต์ก็จะบอกไม่ใช่นะ คนนี้ไม่ใช่คนที่สวยที่สุดในโลกค่ะ เวลาเรารักใครเราจะมองว่าคนนั้นสวยที่สุดในโลกแหละ ขอบคุณทุกคน คนที่รักเราที่โหวตเข้ามา ที่รักหลิง ส่วนตำแหน่งนี้หลิงขอยกให้เจ้าแม่กวนอิมค่ะ”
ออม : “ตั้งแต่หลิงได้ตำแหน่งออมก็แซวหลิงไม่หยุดเลย ภูมิใจที่สุดเจเจ๊ฉัน”
ไม่กล้ารับสวยครองโลก
หลิง : ”ไม่กล้า ไม่ๆ เพราะความสวยอยู่กับเราไม่นานสุดท้ายมันคือข้างในของเราที่ทำให้คนรัก
แจงยกตำแหน่งให้เจ้าแม่กวนอิม เพราะแม่เคยฝากตนไว้ ขอให้ลูกสาวสวย
หลิง : “เพราะว่าแม่ฝากหลิงไว้กับเจ้าแม่กวนอิม บอกว่าขอให้ลูกสวยๆนะ ก็ขอบคุณแม่ที่เอาหลิงไปฝากไว้กับเจ้าแม่กวนอิม แม่ภูมิใจมากนะ ตั้งแต่ได้ตำแหน่งแม่โทร.มาเช้าเย็น เช้าเย็น โทร.มาไม่หยุดเลย 3 เวลา คำแรกไม่ใช่ฮัลโหลนะ แต่เป็นแม่ภูมิใจมากเลย และดีใจ จนถึงทุกวันนี้ แม่น่าจะดีใจที่สุดแล้ว ส่วนลูกก็เขินๆ”
ออมการันตี มติเป็นเอกฉันท์ เพราะหลิงหลิงสวยจริง
ออม : “เอกฉันท์เท่านั้น ถ้าหลิงไม่กล้าพูดเดี๋ยวออมพูดให้ หลิงคนสวย ส่วนที่เขาสวยที่สุดคือฟันและทุกอย่างบนหน้าเขา จ้องฟันเขาตลอดเลย”
ขอบคุณเอฟซีโหวตให้ได้ที่ 4
ออม : “ก็ต้องขอบคุณความรักของแฟนๆ ที่โหวตมาให้”
หลิง : “ออมก็สวย สวยแบบไม่แต่งหน้าก็สวย แต่งหน้าก็ยิ่งสวย”