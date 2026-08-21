สุดเศร้า! คนบันเทิงแห่ร่วมอาลัย “เร แม๊คโดแนลด์” ในพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมคืนแรก

สร้างความตกใจและความเสียใจให้กับครอบครัว เพื่อนๆ และแฟนคลับเป็นอย่างมาก สำหรับการจากไปอย่างสงบของ “เร แม๊คโดแนลด์” วัย 49 ปี โดยผลชันสูตรพบภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ส่งผลให้หัวใจขาดเลือด ซึ่งทางครอบครัวได้นำร่างมาจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ศาลารัตนพราหมณ์ วัดยาง พระอารามหลวง
โดยบรรยากาศพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมคืนแรก เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนสนิท รวมถึงคนในวงการบันเทิง ที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้กับครอบครัวอย่างล้นหลาม อาทิ “ชาคริต แย้มนาม”, “ลีโอ พุฒ”, “เกลือ กิตติ เชี่ยววงศ์กุล”, “พีท ทองเจือ”, “เปเล่ คริสโทเฟอร์”, “ตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง”, “ภูริ หิรัญพฤกษ์”, “ปิงปอง สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ”, “บอล อธิป นานา”, “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม”, “แนต ณิชชา ธนาลงกรณ์”, “เต๋า สมชาย เข็มกลัด”, “อัค อัครัฐ นิมิตรชัย”, “อ้น ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์”, “เอ อนันต์ บุนนาค”, “ทาทา ยัง”, “ลีเดีย ศรัณรัตน์ - แมทธิว ดีน”, “บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล”, “เมจิ อโณมา”, “ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ”, “เจี๊ยบ เชิญยิ้ม”, “แมน ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์” ฯลฯ
ซึ่งการมาร่วมงานของเพื่อนพ้องในวงการครั้งนี้ สะท้อนได้เป็นอย่างดี ถึงความรักและความผูกพัน ที่ทุกคนมีต่อ “เร แม๊คโดแนลด์” ผู้เป็นทั้งนักแสดง พิธีกร และครีเอเตอร์ ที่สร้างความทรงจำและผลงานไว้มากมายให้กับวงการบันเทิงไทย