“อนันดา” ช็อกข่าว “เร แม๊คโดแนลด์” จากไป ยกเป็นไอดอลยุค 90 เผยนัดมาเยี่ยม “น้องภูคิญ” แต่สุดท้ายไม่ได้เจอ

“อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม” ช็อก! “เร แม๊คโดแนลด์” จากไปกะทันหัน ยกเป็นไอดอล-ไอคอนยุค 90 เผยหยิบความเป็นตัวของตัวเองและความเรียลมาเป็นแบบอย่างในการทำงาน ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้นักแสดงหลายๆ คน เผยนัดกันไว้จะมาเยี่ยม “น้องภูคิญ” แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอ
เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ยอมรับว่าได้รับแรงบันดาลใจจาก “เร แม๊คโดแนลด์” สำหรับ “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม” ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย ในพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมคืนแรก ณ ศาลารัตนพราหมณ์ วัดยาง พระอารามหลวง ซึ่งงานนี้อนันดาได้เปิดใจถึงความผูกพันที่รู้จักกันมาตั้งแต่อนันดาเพิ่งเข้าวงการ โดยยกให้เรเป็นไอดอลและไอคอนของความเซอร์ ความเท่ และความเป็นตัวของตัวเอง ก่อนจะเผยว่ารู้สึกช็อกมากหลังทราบข่าว เพราะไม่เคยคิดว่าคนที่มีพลังงานสูงและแอ็กทีฟอยู่เสมอจะจากไปเร็วขนาดนี้
“ก็เคยเล่นหนังด้วยกันครับ แล้วก็เป็นรุ่นพี่ในวงการ แล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่ผมเข้าวงการ พี่คริต (ชาคริต แย้มนาม) กับพี่เรเนี่ย เป็นเจนก่อนหน้าผมหน่อย เคยเจอกันที่แกรมมี่ ตั้งแต่ผมอายุประมาณ 13-14 ปี”
ยกเป็นไอดอล เป็นต้นแบบในการทำงาน
“เขาก็เป็นไอดอลของยุค 90 ทุกวันนี้ผมว่าเขาก็ยังเป็นไอดอล ยังเป็นไอคอนของความเซอร์ ความเท่ นักแสดงเซอร์ อาร์ต อะไรแบบนี้ ผมว่านักแสดงหลายคนในเจนผม ก็เอาแบบอย่างตามเขา ผมยอมรับว่าผมก็หยิบอะไรหลายอย่างจากตัวเขา มาใช้ในการทำงานของผมเหมือนกัน”
ยกความเรียล ความเป็นตัวของตัวเอง คือเอกลักษณ์ของ “เร” เสียดายมากที่จากไปเร็วขนาดนี้
“ความเป็นตัวของตัวเองครับ สิ่งหนึ่งที่เขามีเอกลักษณ์ เป็นเบอร์หนึ่งของวงการคือความเรียล โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มันโดนปรุงแต่ง มันเริ่มไม่รู้ว่าความจริง ตัวตนคืออะไร แต่เขาเสมอต้นเสมอปลาย มาตั้งแต่ผมรู้จักเขา จนถึงทุกวันนี้ คือพี่เรเป็นไอคอนครับ แล้วก็น่าเสียดายมากที่ต้องจากไปเร็ว"
เจอกันครั้งล่าสุดประมาณ 1 ปีที่แล้ว มีการนัดแนะจะเข้ามาเยี่ยมลูกชาย
“เจอกันล่าสุด น่าจะตอนผมไปสัมภาษณ์รายการเขามา น่าจะประมาณปีนิดๆ จริงๆ เขากับพี่แหม่ม (ภรรยา) ตั้งใจจะพาลูกมาเยี่ยมลูกผมที่บ้าน ก็นัดกันไว้แต่เผอิญลูกผมป่วยเข้าโรงพยาบาลพอดี ก็เลยยังไม่ได้เจอ ปกติจะเจอกันเป็นช่วงๆ โดยเพราะงานแฟชั่นหรืองานสัมภาษณ์จะเจอกันบ่อย ผมเป็นเจนเดียวกัน ผม, เร, ชาคริต”
ส่วนตัวไม่รู้ข้อมูลเรื่องสุขภาพ ช็อกมากตอนรู้ข่าว
“ผมไม่รู้เลยว่าแกมีอาการอะไร เพิ่งมาได้ยินว่าแกเริ่มมีอาการเมื่อเร็วๆ นี้ ตอนรู้ข่าวก็ช็อก เพราะแกเป็นคนไฮเปอร์ เป็นแอ็กทีฟ พลังงานสูงมาก ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้”
ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักแสดงหลายๆ คน
“ก็ขอบคุณที่เป็นหนึ่งในคนที่เป็นผู้นำทางให้กับนักแสดงหลายๆ คน รวมถึงตัวผมด้วย ขอบคุณพี่เรที่เป็นแรงบันดาลใจให้มาตลอดครับ”