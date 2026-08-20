ชาวเน็ตจับตา “บลู พงศ์ทิวัตถ์” เพลงใหม่เชื่อมโยงรอยสักล่าสุดของ “ลิซ่า”

นาทีนี้ต้องยกความฮอตให้กับหนุ่มหล่อออร่าจับ “บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ” ที่ทำเอาโซเชียลแทบแตก หลังปล่อยมิวสิกวิดีโอตัวล่าสุดออกมาอวดเสน่ห์แบบจัดเต็ม ทั้งสเต็ปการเต้นที่พลิ้วไหวและลุคที่ดูโตเป็นหนุ่มเต็มตัว ทำเอาแฟนคลับใจละลายเข้ามากดไลก์และชื่นชมในความเสน่ห์แรงเกินต้านของเจ้าตัว
แต่ที่ทำเอาสายเผือกและชาวเน็ตต้องสะดุดตาเป็นพิเศษ คือรายละเอียดในเนื้อเพลงที่มีท่อนฮิตติดหูอย่าง “Mona Lisa” และ “Baby Come Kiss” ซึ่งไปตรงกับพี่สาวคนสนิทที่กำลังถูกจับตาว่ากำลังมีซัมติงกันหรือเปล่าอย่าง “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” โดยลิซ่าเพิ่งจะอวดรอยสักใหม่คำว่า “BABY” บริเวณขอบสะโพกพอดี งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนๆ พากันจับสังเกตและแซวกันยกใหญ่ว่าเข้าใจลิซ่าแล้วทุกอย่าง เพราะหนุ่มบลูหล่อลากไส้จริงๆ