วงเมทัลคริสเตียน “ดีมอน ฮันเตอร์” ฟ้องเน็ตฟลิกซ์ ปมชื่อ KPop Demon Hunters ทำแฟนสับสน ถึงขั้นซื้อตั๋วผิด-ขอคืนเงิน

วงเมทัลคริสเตียน “ดีมอน ฮันเตอร์” เปิดศึกฟ้อง เน็ตฟลิกซ์ ปมชื่อ KPop Demon Hunters ทำผู้บริโภคสับสน หลังมีแฟนรายหนึ่งทุ่มเงินซื้อตั๋วคอนเสิร์ตของวง ก่อนพบว่าไม่ใช่งานจากแอนิเมชันดัง จนต้องติดต่อขอเงินคืน
ความสำเร็จระดับปรากฏการณ์ของแอนิเมชัน “KPop Demon Hunters” กำลังนำไปสู่ศึกกฎหมายครั้งใหม่ หลังวงเมทัลคริสเตียนสัญชาติอเมริกัน “ดีมอน ฮันเตอร์” ซึ่งใช้ชื่อนี้มานานกว่า 25 ปี ยื่นฟ้อง เน็ตฟลิกซ์ โดยกล่าวหาว่าชื่อของภาพยนตร์ดังกล่าวละเมิดเครื่องหมายการค้า และสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ
คดีถูกยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2026 โดย ไฮด์ เลน บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในนามวงดีมอน ฮันเตอร์ เป็นโจทก์ฟ้องทั้งเน็ตฟลิกซ์และผู้จัดคอนเสิร์ต เออีจี พรีเซนต์ส ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการใช้ชื่อที่อาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าทั้งสองฝ่ายมีความเกี่ยวข้องกัน
ดีมอน ฮันเตอร์ ก่อตั้งวงมาตั้งแต่ปี 2000 และมีผลงานเพลง การทัวร์คอนเสิร์ต รวมถึงจำหน่ายสินค้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 2 ทศวรรษ ฝ่ายวงระบุในคำฟ้องว่า ปัญหาเริ่มรุนแรงขึ้นหลังเน็ตฟลิกซ์เปิดตัว “KPop Demon Hunters” ในปี 2025 และภาพยนตร์ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลทั้งในฐานะหนัง เพลงประกอบ และสินค้า จนกิจกรรมทางธุรกิจของทั้งสองชื่อเริ่มทับซ้อนกันในตลาดเพลง การแสดงสด และสินค้า
หนึ่งในหลักฐานสำคัญที่วงหยิบยกขึ้นมา คือกรณีผู้ซื้อรายหนึ่งจ่ายเงินประมาณ 500 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อบัตรระดับพรีเมียมสำหรับคอนเสิร์ตของดีมอน ฮันเตอร์ ในนครออลบานี รัฐนิวยอร์ก เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับ “KPop Demon Hunters” และตั้งใจพาลูกสาววัย 5 และ 6 ปีไปชม ก่อนติดต่อขอคืนเงินเมื่อทราบว่าเป็นคนละงานกัน
คำฟ้องยังอ้างถึงเหตุการณ์อื่น เช่น โปรดิวเซอร์โทรทัศน์ที่ติดต่อผู้จัดการวงเพราะเข้าใจว่าดีมอน ฮันเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ รวมถึงผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่แท็กบัญชีของวงในโพสต์เกี่ยวกับ “KPop Demon Hunters” ซึ่งฝ่ายวงมองว่าเป็นตัวอย่างที่สะท้อนว่าความสับสนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในทางทฤษฎี แต่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจริงแล้ว
ปัจจุบันบริษัทของดีมอน ฮันเตอร์มีเครื่องหมายการค้า “Demon Hunter” ที่ครอบคลุมงานเพลงบันทึกเสียงและสินค้า ซึ่งจดทะเบียนในปี 2022 และยังได้ยื่นขอความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับบริการด้านการแสดงสด ขณะที่เน็ตฟลิกซ์เองก็จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “KPop Demon Hunters” สำหรับสินค้าหลายประเภท และยังมีคำขออื่นอยู่ระหว่างการพิจารณา
ฝ่ายดีมอน ฮันเตอร์จึงขอให้ศาลมีคำสั่งจำกัดการใช้ชื่อ “KPop Demon Hunters” ของเน็ตฟลิกซ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เพลงบันทึกเสียง การแสดงสด และสินค้า พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายที่ยังไม่ได้ระบุตัวเลข อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล และยังไม่มีคำตัดสินว่าเน็ตฟลิกซ์ละเมิดสิทธิของวงจริงหรือไม่
ศึกเครื่องหมายการค้าครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ “KPop Demon Hunters” กำลังอยู่ในจุดสูงสุดของความนิยม หลังเปิดตัวทางเน็ตฟลิกซ์ในเดือนมิถุนายน 2025 และก้าวขึ้นเป็นภาพยนตร์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในเวทีรางวัล โดยคว้ารางวัลออสการ์ทั้งสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมและเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
เรื่องราวของภาพยนตร์ติดตาม ฮันตริกซ์ เกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปที่ใช้ชีวิตอีกด้านเป็นนักล่าปีศาจ โดยผลงานถูกสร้างโดยโซนี่ พิคเจอร์ส แอนิเมชัน ก่อนเผยแพร่ผ่านเน็ตฟลิกซ์ และความสำเร็จของภาคแรกนำไปสู่การยืนยันสร้างภาคต่อ รวมถึงมีรายงานถึงการขยายแฟรนไชส์ไปสู่โครงการอื่นๆ ในอนาคต