งานรำลึกตำนานร็อกไอริช “ฟิล ลินอตต์ คอนเวนชัน” ริเริ่มรางวัลเชิดชูศิลปินรุ่นใหม่อนาคตไกล ประเดิมมอบ “เนเน่ รอยัล” เป็นคนแรก

งานดนตรีรำลึกตำนานร็อกไอริช “ฟิล ลินอตต์ คอนเวนชัน” ประกาศเปิดตัวรางวัล W 2026 พร้อมเลือก “เนเน่ รอยัล” สาวไทยวัย 16 ปี เป็นผู้ได้รับรางวัลคนแรก หลังสร้างชื่อจากเวที America’s Got Talent และมีกระแสตอบรับแรงในโลกออนไลน์
ฟิล ลินอตต์ คอนเวนชัน (Phil Lynott Convention) งานดนตรีประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกและเฉลิมฉลองผลงานของ ฟิล ลินอตต์ นักร้องนำและมือเบสระดับตำนานแห่งวง ธิน ลิซซี (Thin Lizzy) ประกาศริเริ่มรางวัลใหม่ภายในงานปี 2026 โดยรางวัลแรกคือ Best New International Artiste 2026 หรือ “ศิลปินหน้าใหม่ระดับนานาชาติยอดเยี่ยม” ซึ่งคณะผู้จัดเลือกมอบให้กับ “เนเน่ รอยัล” ศิลปินสาวชาวไทยวัย 16 ปี เป็นผู้ได้รับรางวัลคนแรก
คณะผู้จัดระบุว่า เนเน่มีความสามารถทางดนตรีโดดเด่นเกินวัย และเริ่มได้รับความสนใจในระดับนานาชาติจากการปรากฏตัวบนเวที America’s Got Talent โดยเฉพาะการนำเพลง “Zombie” ของวง เดอะ แครนเบอร์รีส์ (The Cranberries) มาแสดงจนสร้างกระแสตอบรับอย่างมาก ก่อนจะกลับมาโชว์เพลง “Hysteria” ของวง มิวส์ (Muse) และเดินหน้าสู่รอบการแสดงสด ขณะที่ผลงานบนยูทูบของเธอก็มียอดรับชมรวมในระดับหลายล้านวิว
สำหรับรางวัลที่มอบให้เนเน่ครั้งนี้ ถูกสร้างขึ้นเป็นผลงานพิเศษโดย เดวิส ลินด์เซย์ (Davis Lindsay) ศิลปินที่มีชื่อเสียงจากการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับฟิล ลินอตต์ ก่อนจะถูกส่งมายังจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เนเน่ขึ้นแสดงดนตรีอยู่เป็นประจำ โดยมีผู้ที่เป็นเพื่อนและผู้สนับสนุนฟิล ลินอตต์ และวงธิน ลิซซีมาอย่างยาวนาน ช่วยดูแลการส่งมอบรางวัลถึงมือศิลปินสาวไทย
นอกจากรางวัลศิลปินหน้าใหม่ระดับนานาชาติยอดเยี่ยมแล้ว ฟิล ลินอตต์ คอนเวนชัน ยังเตรียมเปิดตัวรางวัล Lifetime Achievement Award เพื่อยกย่องบุคคลที่สร้างคุณูปการสำคัญต่อวงการดนตรีไอริช โดยจะเก็บชื่อผู้ได้รับรางวัลไว้เป็นเซอร์ไพรส์จนถึงคืนงานที่ Button Factory กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ วันที่ 22 สิงหาคม 2026 พร้อมประกาศว่า นับจากปีนี้เป็นต้นไป งานจะเดินหน้ามอบรางวัลเพื่อเชิดชูความสำเร็จพิเศษทางดนตรีเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี