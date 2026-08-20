CHANGE2561 สร้างปรากฏการณ์บอยเลิฟ สู่ภารกิจเกินคาดเดาของเคมีเคใจ 4 คู่ “THE CROW CLUB”

อีกไม่นานเกินรอเตรียมเปิดประตูสู่สมาคมลับที่เต็มไปด้วยความแปลก ความน่ารัก และภารกิจเหนือคาดเดา กับซีรีส์ “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม จากโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL อีกหนึ่งผลงานที่รวมตัวของนักแสดง 8 หนุ่มหล่อ 4 คู่ ที่เคมีแรงเกินต้าน แต่ยังมาพร้อมพล็อตเรื่องที่สนุกสนานแล้วยังมีความโรแมนติก มีมิติของความสัมพันธ์ที่น่าค้นหา สำหรับ “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม ที่นำเสนอเรื่องราวของ “สมาคมคนแปลก” กลุ่มคนที่ต่างเคยผ่านอะไรมาก่อนจะมารวมตัวกันในสถานที่แห่งนี้ เพื่อรับจ้างทำ “ภารกิจแปลกๆ” ที่ไม่มีใครอยากรับทำ งานที่ดูเหมือนไม่ธรรมดาแต่กลับซ่อนความวุ่นวายไว้มากมายและลูกค้าที่เข้ามาว่าจ้างเองก็ล้วนมีความแปลกที่คาดเดาไม่ได้เช่นกัน ท่ามกลางภารกิจเหล่านั้น ความสัมพันธ์ของตัวละครจะค่อยๆดำเนินไป ทั้งความรัก ความไว้ใจ มิตรภาพ และความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในใจ กลายเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีเพียงความฟินชวนจิ้น แต่ยังพาผู้ชมสนุกไปกับตัวละคร การตัดสินใจที่ยากลำบาก และบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลที่ CHANGE2561 ORIGINAL เตรียมเสิร์ฟ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 CHANGE2561 ได้ฤกษ์งามยามดี เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยและความเป็นสิริมงคลก่อนออกอากาศจัดพิธีบวงสรวง “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม ณ ลานหน้าตึก อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เพลส นำโดยพี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 จำกัด และผู้กำกับ ปีเตอร์ นพชัย พร้อมด้วยนักแสดงนำ สายลับ เหมวิช – ภณ ธนภณ, มิ้ล ณัฐชนน – นิวเยียร์ นวพรรษ, ป๊อป ภัทรพล – ไตเติ้ล ธนธร และ อ็อตโต้ พชร – บีเจ ณัฐนนท์ เสริมทัพความเข้มข้นด้วยนักแสดงคุณภาพมากฝีมือ คริส หอวัง, แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์, สยาโม สยาภา และนักแสดงจาก Change Artist ได้แก่ เอตั้น ธนกร, เรน อิษฏา, วีโน่ ชวิศ ,มาสเตอร์ พีรณัฐ และจูน พรปวีณ์ โดยบรรยากาศในพิธีบวงสรวงเต็มไปด้วยมนต์ขลังและความศักดิ์สิทธิ์ สร้างความอิ่มอกอิ่มใจและเป็นกำลังใจในการทำงาน
“THE CROW CLUB” อีกาสมาคม คืออีกหนึ่งซีรีส์บอยเลิฟที่พร้อมพาผู้ชมไปไกลกว่าความฟิน เพราะทุกตัวละครต่างมีอดีตที่อยากวิ่งหนี และมีหัวใจที่กำลังรอใครสักคน ท่ามกลางภารกิจแปลกๆที่อาจพาพวกเขาไปพบความจริง ความรัก และบททดสอบที่ไม่มีใครคาดคิด ห้ามพลาด “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม จากโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ซีรีส์บอยเลิฟมิติใหม่ที่เข้มข้นชวนติดตาม อีกไม่นานเกินรอ รับชมตอนแรกพร้อมกันวันศุกร์ที่ 18 กันยายน และทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง ONE31 และรับชมย้อนหลังพร้อมกันทั่วโลกทาง Netflix และแอป oneD เฉพาะประเทศไทย เวลา 23.30 น.