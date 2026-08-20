หัวใจสลาย! เมียเผยเจอ “เร แม๊คโดแนลด์” ช้าไปหลายชั่วโมง หลังล้มตัวนอน 1 เดือนก่อนไป ได้กอด-เตะบอลกับลูก

น้ำตาคลอ! “ชาคริต” เผยนาทีสูญเสีย “เร แม๊คโดแนลด์” ยันอวัยวะดีทุกอย่าง ไม่มีภาวะใดๆ แค่หลับไปเฉยๆ ชี้ถึงเวลาเพื่อนพักผ่อนจริงๆ เมียใจสลาย คิดว่าแกล้งหลับ เจอสามีช้าไปหลายชั่วโมง หลังล้มตัวนอน อย่างน้อย 1 เดือนก่อนไป ได้กอด-เตะบอลกับลูก
นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้าและตกใจให้กับแฟนๆ อย่างมาก ต่อการจากไปอย่างกะทันหันของนักแสดงมากความสามารถ “เร แม๊คโดแนลด์”
ล่าสุดเพื่อนสนิทอย่าง “ชาคริต แย้มนาม”พร้อมด้วย “แหม่ม สริญญา จินตนาวรารักษ์” ภรรยาของเร ได้ออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้มีสัญญาณเตือนหรืออาการผิดปกติทางร่างกายใดๆ เป็นเพียงการหลับไปเฉยๆ เท่านั้น
ชาคริต : “ก็เป็นเรื่องของหัวใจครับ เส้นเลือดหัวใจ 3 เส้นหลักมีภาวะตีบ มันก็เรื่องของหัวใจแหละ แล้วก็หลับไปนะครับ ก็ถือว่าเพื่อนไปสบายครับ ก็หลับไป แล้วก็ในช่วงขณะหลับตามที่เราดู เพื่อนก็ยังมีขยับ แต่พอหลับลึกไปแล้ว ถือว่าสบาย แค่นั้นเลย ทุกอย่างในร่างกาย ทุกอย่างสุขภาพดี อวัยวะทุกอย่างดีหมดนะครับเรื่องสุขภาพไม่มีอะไร ก็อย่างที่รู้กัน เขาก็เป็นคนที่ทำงานเต็มที่ พักผ่อนน้อยตามประสาของนักเดินทาง เขาก็เดินทาง ทำงานอยู่ตลอดเวลา แต่เรื่องแบบนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็ถึงเวลาของเขา ก็เป็นนักเดินทาง แล้วก็เป็นอีกการเดินทางของเขา ไปในที่ดีๆ ครับ
ก็มีพัก แต่ไอ้ว่าพักก็ไม่รู้จะพูดยังไง เพราะด้วยงาน ด้วยธรรมชาติ ของการทำงานของเร เขาก็เดินทางตลอด มันก็เป็นการเดินทาง ถ้าจะเรียกว่าการเดินทางของเรา การเดินทางมันคือพักผ่อนในตัวไหม มันแล้วแต่คน มันแล้วแต่ส่วนบุคคลมากกว่า แต่สำหรับเขา เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ แล้วทุกอย่างที่เขาทำ เขาทำอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นในทุกๆ การเดินทางของเพื่อน มันคือความสุข (น้ำตาซึม) ที่เขาได้ทำ”
แหม่ม : “จริงๆ เขาเพิ่งได้พักเดือนนี้ค่ะ เพราะว่าลูกเพิ่งปิดเทอม ก็พากันไปเที่ยว ใช้เวลากับลูก เพิ่งใช้เวลากันเดือนเดียวที่ลูกเรียนซัมเมอร์ จริงๆ ปิด 2 เดือน ก็เรียนซัมเมอร์เดือนนึง แล้วก็อีกเดือนนึงก็เลยหาเวลาไปเที่ยว เดือนนี้ถือว่าได้ใช้เวลากับครอบครัว 1 เดือนเต็มที่มาก ได้เตะบอลกับลูก ได้บอกรัก จริงๆ เขาบอกรักกันทุกคืนอยู่แล้วค่ะ เขาเซย์กู๊ดบาย คิสแด๊ดดี้เขาทุกคืน แล้วก็จนวันที่เขาต้องตื่นมาส่งลูกตามที่เขาทำทุกวันก็มีวันที่เขาไป เขาไม่ตื่นแล้ว เขานอนหลับไปแล้ว”
ชาคริต : “ก็คือไม่ได้มีภาวะอะไรนะครับ ก็ตามปกติทุกอย่างเนอะ คือหลับแล้ว เขาก็ไม่ตื่นแค่นั้นเอง”
แหม่ม : “เหมือนนอนแล้วเพิ่งเล่นบอลกับพ่อ กับแด็ดดี้เขา ลูกก็ขึ้นไปนอนปกติ ก็กู๊ดไนท์คิสแด๊ดดี้เขาทุกวันค่ะ ตอนแรกก็ยังคิดว่าเขาแกล้ง เวลาลงมาเขาก็จะแกล้งหลับเราก็เลยแกล้งเขา มานั่งกินอาหารเช้าทุกวัน แล้วเขาก็จะมาส่งลูกหน้าบ้าน เขาไม่เคยมีอาการอะไร เขาไม่เคยบอก”
ชาคริต : “ก็ลงมานั่งดูทีวีแค่นั้นเลย แล้วก็เหมือนคนค่อยๆ ไม่สบายตัวนิดหน่อย แล้วก็ล้มไปนอนดีกว่า”
แหม่ม : “เมื่อวานที่ให้ดูคลิป ก็คือเหมือนเขานั่งดูทีวี แล้วเขาก็ล้มตัวไปนอน ที่เราเปิดดูคลิปกันเนอะ”
ชาคริต : “ใช่ แล้วเขาก็ยังมีขยับเพื่อหามุมสบายของตัวเอง แล้วก็นิ่ง ในขณะที่ลงไปนอนแล้วเขาก็ยังมีขยับตัว ก็คือหลับลึก ในช่วงที่เขาไป เท่าที่ดูก็คือไปตอนช่วงที่เขาหลับสนิทไปแล้วครับ ก็คือไม่เจ็บ ไม่ทรมาน ไม่อะไรครับ”
แหม่ม : “แต่มันอาจจะหลายชั่วโมงไปหน่อยค่ะ เพราะว่ากว่าเราจะไปเจอ เพราะกล้องที่ดูมันเที่ยงคืนกว่า แล้วเราก็แต่งตัว ลงมาส่งลูก ปกติก็คือ 06.30 น. ก็เจอเขาอีกที เขาก็ไปแล้ว”
ชาคริต : “ไม่ได้มีภาวะฉุกเฉินอะไรที่จะบอกได้ว่ามันเกิดเรื่องใหญ่ หรือเกิดอะไรขึ้น คือเพื่อนก็หลับไปครับ”
แหม่ม : “ปกติเขากลัวหมอค่ะ เขาจะดื้อนิดนึง ก่อนหน้าก็ถ้าปวดฟันก็จะพาเขาไปทุกครั้ง ก็ต้องบังคับไป ดื้อ ไม่ค่อยชอบ กลัวหมอค่ะ ก็บังคับบ้าง ก็จะไม่ค่อยอยากไปแต่บางทีก็ยอมไป ก็ต้องรอพาไปค่ะ”
เผยได้กำลังใจจากทุกช่องทาง เชื่อว่าลูกชายก็คงภูมิใจในตัวพ่อ
แหม่ม : “กำลังใจดีค่ะ คือเมื่อวานพันกว่าสาย ในไลน์เยอะมาก คือดูไม่ได้เลย ต้องวางโทรศัพท์ แล้วก็ต้องให้น้องทีมงานช่วยกันดู เพราะว่าเห็นทุกคน ทุกฝ่ายค่ะ เขารักเรมากจริงๆ ค่ะ แล้วก็ผลงานเขาก็คงทำไว้ มากมายนะคะ ก็ขอบคุณมากๆ และคิดว่าลูกก็น่าจะภูมิใจมากค่ะ กำหนดการเรื่องงานต่างๆ ตอนนี้เพื่อนๆก็ยังจะต้องทำต่อ ที่จะต้องมีเร อยากให้เพื่อนๆ สานต่อในงานที่คุยกับลูกค้าไว้ อาจจะเหลือแค่พุฒ (ลีโอ พุฒ)กับ ต้าร์ (เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ไปก่อนค่ะ”
ชาคริต : “เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อครับ มันก็เป็นอะไรที่เราก็ตั้งใจกันไว้ว่าเราก็จะเดินหน้ากันต่อครับ ก็กำลังคุยกันว่าจะเป็นยังไงต่อไป”
น้ำตาไหล
ชาคริต : “(อยากบอกอะไรกับเพื่อนรักบ้างไหม?) (ก้มหน้านิ่ง น้ำตาซึม) สำหรับพิธีการ วันนี้เริ่มวันแรกนะครับ เราจะมีพิธีสวดศพ 7 วัน ฌาปนกิจวันพุธที่ 26 ส.ค.นะครับ วันนี้เป็นวันแรก ในช่วงเย็นวันนี้ช่วงรดน้ำศพก็ขออนุญาตให้เป็นพิธีภายในนะครับ แล้วพอบรรจุเพื่อน เสร็จ พอเข้าพิธีสวดช่วง 18.00 น.อันนี้ก็สำหรับทุกๆ คน แล้วก็เรื่องที่พักของพี่ๆ สื่อ กับเพื่อนๆ อีกหลายคน ก็นอกจากศาลาหลักแล้ว เราจะมีศาลาข้างๆ นะครับ เปิดไว้ให้พี่ๆ จะได้อยู่กันอย่างสะดวกนะครับ เดี๋ยวมีอาหารมีอะไรคอยดูแลนะครับ ก็ขอความร่วมมือ แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆ ทุกคน และเพื่อนๆ ทุกๆ คนเลย จริงๆ ที่รักเขาครับ ขอบคุณครับ”