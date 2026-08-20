เมียร่ำไห้แทบขาดใจ เคลื่อนร่าง “เร แม๊คโดแนลด์” ด้าน “ชาคริต” ร้องไห้ตลอดเวลาจนภรรยาต้องคอยปลอบ (คลิป)

บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า หลังครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงเดินทางไปรับร่างของ “เร แม๊คโดแนลด์” นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ซึ่งเสียชีวิตอย่างกะทันหันจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน อันเนื่องมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น จนเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด โดยพบร่างสิ้นลมหายใจบนโซฟาภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ
ต่อมา ครอบครัวได้เคลื่อนร่างออกจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มาถึงวัดยาง พระอารามหลวง ในเวลา 13.05 น. โดยมี “ชาคริต แย้มนาม” เพื่อนสนิท เดินไปเคาะข้างรถหลายครั้งพร้อมเอ่ยปากเรียกเพื่อนรักด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า “เพื่อนถึงแล้วนะ มาๆ” ก่อนนำโลงศพเข้าสู่ศาลา นับเป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่ “แหม่ม สริญญา” ภรรยาของเร ร่ำไห้ด้วยความอาลัยแทบขาดใจ
สำหรับบรรยากาศก่อนพิธีรดน้ำศพ มีเหล่าคนบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกันอย่างหนาตา ด้านชาคริตซึ่งเดินทางมาพร้อม “แอน ภัททิรา รุ่งโรจน์”ภรรยา ถึงกับทนไม่ไหวนั่งสะอื้นไห้ตลอดเวลา จนภรรยาต้องเข้าไปคอยปลอบและเช็ดน้ำตาให้ กลายเป็นอีกหนึ่งภาพบีบหัวใจ รวมทั้งสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างชาคริตและเรได้เป็นอย่างดี