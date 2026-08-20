“ซอสภูเขาทอง” ชวนแฟนๆ ลุ้นใกล้ชิด จี๋จี๋-ปี๊บ (ตี๋ตี๋-ป๋อ) ลุ้นเป็น 30 Lucky Fan ร่วมอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “คู่หูแสนอร่อยxTEETEE POR” 26 ก.ย.นี้ ณ EMSPHERE

ใครเป็นคู่หู “ตี๋ตี๋-ป๋อ” เตรียมลุ้นโมเมนต์สุดพิเศษกับ “ภูเขาทอง Lucky Fan – คู่หูแสนอร่อย x TEETEE POR” กิจกรรมที่ชวนแฟนๆมาร่วมสนุก พร้อมลุ้นเป็น 1 ใน 30 Lucky Fan ที่จะได้เข้าร่วมอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ ตี๋ตี๋ วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ และ ป๋อ ศุภการ จิรโชติกุล ในวันที่ 26 กันยายน 2569 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ Sphere Gallery 2,Emsphere
เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ซอสภูเขาทองที่ร่วมรายการครบ 399 บาทต่อใบเสร็จ ที่ All Online และห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ เพียงลงทะเบียนผ่านแอป BaiSed ตั้งแต่วันที่15 สิงหาคม - 16 กันยายน 2569 ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นหนึ่งใน 30 Lucky Fan ที่ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Chef Table สุดพิเศษกับ “ตี๋ตี๋-ป๋อ” งานนี้ใครอยากใกล้ชิดสองหนุ่ม ต้องรีบช้อปซอสภูเขาทองและลงทะเบียนกันไว้ให้พร้อม ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก!
กิจกรรมครั้งนี้ ต่อยอดจากการที่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ซอสภูเขาทอง ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ต Duang Go Round เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยมี คุณสุทัศน์ ภูเจริญชัยกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ และ คุณวิมล อัครเบญจาศรี รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมงานพร้อมสองหนุ่ม “ตี๋ตี๋-ป๋อ” สะท้อนความตั้งใจของซอสภูเขาทองในการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์และความบันเทิง พร้อมสร้างโมเมนต์ดีๆ ร่วมกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ใครอยากเป็นหนึ่งใน 30 Lucky Fan อย่ารอช้า! ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 กันยายน 2569 สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook: ซอสภูเขาทอง by Thaitheparos, Instagram: goldenmountain_sauce, TikTok: goldenmountain1954 X: by_Thaitheparos