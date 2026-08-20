“ลีโอ พุฒ” เผยสาเหตุ “เร แม๊คโดแนลด์” เสียชีวิต เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ทำให้หัวใจขาดเลือด อย่างน้อยจากไปสงบไม่ทรมาน

“ลีโอ พุฒ” เผยสาเหตุเพื่อนรัก “เร แม๊คโดแนลด์” เสียชีวิตจากเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ทำให้หัวใจขาดเลือด อย่างน้อยจากไปสงบ ไม่ทรมาน พร้อมฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนคนมีอาการแน่นหน้าอก อย่าชะล่าใจคิดว่าเป็นแค่กรดไหลย้อน
ถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิง หลังการเสียชีวิตกะทันหันของนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง “เร แม๊คโดแนลด์”ที่บ้านพักย่านพัฒนาการโดยในวันนี้ (20 ส.ค.) ครอบครัวได้มีพิธีรดน้ำศพ และสวดอภิธรรม ที่วัดยาง พระอารามหลวง มีการเคลื่อนร่างจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจมายังวัดในเวลา 12.00 น.
ด้าน “ลีโอ พุฒ” เพื่อนสนิทของเร ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการจากไปอย่างกะทันหัน โดยระบุว่า เกิดจากอาการหัวใจวาย ซึ่งมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบถึง 3 เส้น ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด
ลีโอ พุฒ เผยว่า ผลออกมาตรงตามที่คาดไว้ แต่ยังถือเป็นข่าวดีที่เพื่อนสนิทจากไปอย่างสงบโดยไม่ได้เจ็บปวดหรือทรมาน โดยแพทย์แจ้งว่าอาการดังกล่าวเหมือนกับการนอนหลับไปเฉยๆ แม้ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติในร่างกาย แต่จะค่อยๆ นอนและหลับไปในที่สุด
“เป็นไปตามที่คาดครับ เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น แล้วทำให้หัวใจขาดเลือด แต่ข่าวดีคือเรจากไปอย่างสงบ ไม่ได้เจ็บปวดทรมานอะไร คุณหมอแจ้งว่าอาการนี้ก็เหมือนกับหลับแล้วไม่ได้เจ็บอะไร เหมือนรู้สึกว่ามีความผิดปกติจริง แต่จะค่อยๆ นอนแล้วหลับไป
เรเป็นคนไม่บ่นหรอก แต่ผมรู้ว่าเขาดูเหนื่อย สมมติไปทำแอ็กทิวิตี้กัน เรจะดูเหนื่อยสุดเลย แต่ตอนแรกไม่ได้คิดเอะใจอะไร รู้ว่าเรความคิดเขาเหมือนวิ่งอยู่ในหัวตลอดเรื่องงาน อาจนอนไม่ดี ผมก็คิดว่าเป็นแบบนั้น พักผ่อนไม่เพียงพอ
ผมว่าเป็นหัวใจวายนั่นแหละ เลือดไม่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ หัวใจหยุดเต้น มันก็คือหัวใจวาย แต่ว่าสาเหตุเกิดจากเส้นเลือดหัวใจที่ตีบ ส่วนเส้นเลือดหัวใจตีบผมก็ประสบการณ์ตรงเพราะผมก็เป็น มันเป็นเรื่องการใช้ชีวิต อาหารการกิน ไขมันเลว ทานอาหารที่ไม่ดี แล้วทำให้เส้นเลือดมีไขมันไปเกาะ มีแคลเซียมไปเกาะ ทำให้เลือดเดินไม่สะดวก
เรเองก็คงมีสัญญาณแหละ เพราะถ้าคิดจากตัวผม ผมก็มีสัญญาณ สัญญาณที่ว่าจะแน่นบริเวณช่วงลิ้นปี่ เหนือขึ้นมานิดนึง อาการแบบนี้หลายคนพอเป็นแล้วมักจะสับสน และคิดไปในแง่ดีว่าเป็นแค่กรดไหลย้อน มันแยกกันลำบาก สำหรับเคสนี้ก็อยากฝากเตือนไปเลย ถ้าใครมีอาการแบบนี้ ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ ก็จะมีวิธีการตรวจเบื้องต้นคืออัลตร้าซาวด์ ถ้าไม่เจอก็ต้องเดินลู่ แปะอุปกรณ์ อ่านผลกราฟ ตรงนั้นจะโชว์เลย”