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"ยูอาอิน" คืนจอในรอบ 3 ปี รับบทนำหนังใหม่ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ ยังอยู่ในช่วงรอลงอาญาคดียาเสพติด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ยูอาอิน เตรียมกลับมารับงานแสดงอย่างเต็มตัวในรอบประมาณ 3 ปี หลังต้องหยุดกิจกรรมในวงการบันเทิงจากคดียาเสพติด โดยการกลับมาครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างหนัก เนื่องจากเจ้าตัวยังอยู่ภายใต้โทษจำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี
กลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงการบันเทิงเกาหลีอีกครั้ง หลัง ยูอาอิน นักแสดงชื่อดังที่หยุดกิจกรรมไปประมาณ 3 ปีจากคดียาเสพติด เตรียมกลับมารับงานแสดงเต็มตัวในภาพยนตร์เรื่องใหม่ “แวมไพร์” ผลงานของผู้กำกับ จางแจฮยอน ท่ามกลางกระแสตั้งคำถามว่า การกลับมาในขณะที่เจ้าตัวยังอยู่ในช่วงรอลงอาญานั้น “เร็วเกินไปหรือไม่”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม บริษัทผู้จัดจำหน่าย นิว ได้เปิดเผยภาพจากการอ่านบท พร้อมประกาศรายชื่อนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยภาพที่เผยแพร่ออกมาเผยให้เห็นยูอาอินกลับมาร่วมโต๊ะอ่านบทกับนักแสดงคนอื่นๆ นับเป็นการยืนยันการกลับมารับงานใหม่ของเขาหลังเกิดคดีเมื่อปี 2023

การคัมแบ็กครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากยูอาอินถูกศาลฎีกาเกาหลีใต้ยืนยันคำพิพากษาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2025 ให้ จำคุก 1 ปี แต่รอลงอาญา 2 ปี พร้อมปรับ 2 ล้านวอน จากคดีใช้ยาและสารควบคุมหลายประเภท โดยก่อนหน้านั้นศาลชั้นต้นเคยพิพากษาจำคุก 1 ปีและควบคุมตัวเขา ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะเปลี่ยนเป็นโทษรอลงอาญาและปล่อยตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2025

คดีดังกล่าวเริ่มเป็นข่าวใหญ่ในปี 2023 หลังพบว่า ระหว่างเดือนกันยายน 2020 ถึงมีนาคม 2022 ยูอาอินได้รับยาโพรโพฟอลและยาทางการแพทย์ประเภทอื่นรวม 181 ครั้ง โดยอ้างการใช้ยาสลบระหว่างขั้นตอนทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีคดีเกี่ยวกับการได้รับยานอนหลับโดยใช้ชื่อบุคคลอื่น และการสูบกัญชาในสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อกล่าวหาว่ายูอาอิน ชักชวนผู้อื่นให้สูบกัญชา รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องชักชวนให้ทำลายหลักฐาน ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในประเด็นดังกล่าว ซึ่งศาลฎีกายืนยันคำตัดสินนี้เช่นกัน

หลังข่าวคดีถูกเปิดเผย ยูอาอินหยุดกิจกรรมในวงการบันเทิงและถอนตัวจากซีรีส์ “ทัณฑ์นรก” ซีซัน 2 ขณะที่ภาพยนตร์บางเรื่องที่เขาถ่ายทำเสร็จไปก่อนเกิดคดีต้องเผชิญกับการเลื่อนกำหนดฉาย ทำให้การรับบทใน “แวมไพร์” ถูกมองว่าเป็นการกลับมารับงานใหม่อย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบประมาณ 3 ปี

นักแสดงหนุ่มมากฝีมือรายนี้เคยถูกควบคุมตัวหลังศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 1 ปี จากคดีใช้โพรโพฟอลและยาควบคุมทางการแพทย์หลายชนิดรวม 181 ครั้ง รวมถึงซื้อยานอนหลับกว่า 1,100 เม็ดโดยใช้ชื่อบุคคลอื่น ก่อนศาลอุทธรณ์เปลี่ยนเป็นจำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี และศาลฎีกายืนยันคำพิพากษาดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2025
แต่ทันทีที่มีการยืนยันการกลับมา กระแสในเกาหลีใต้ก็แบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน ฝ่ายหนึ่งมองว่ายูอาอินยังอยู่ในช่วงรอลงอาญา และตั้งคำถามว่าระยะเวลาในการพักงานเพียงพอต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ ขณะที่อีกส่วนมองว่าเขาได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว และยังคงสนใจฝีมือการแสดงของเขาในผลงานใหม่

สำหรับ “แวมไพร์” เป็นภาพยนตร์แนวมิสทรี-ออคคัลต์ ผลงานใหม่ของผู้กำกับจางแจฮยอน เจ้าของผลงานอย่าง “ขุดมันขึ้นมาจากหลุม” โดยเรื่องราวติดตามชายรับจ้างลึกลับที่ได้รับภารกิจจากนักบวชให้ตามหากลุ่มลัทธิปริศนา ก่อนจะเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตัวเขาไปทีละน้อย

ยูอาอินรับบทเป็นชายรับจ้างผู้สุขุมและไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ใด แต่เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเผชิญกับสิ่งลึกลับ ขณะที่ อีซองมิน รับบทนักบวช และ อีจุนฮยอก รับบทสมาชิกกลุ่มลัทธิที่ปรารถนาชีวิตอมตะ นอกจากนี้ยังมี โดอี, ยุนคยองโฮ และชเวฮยอนอุค ร่วมแสดงด้วย

ทีมงานมีกำหนดเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์ภายในเดือนสิงหาคม 2026 และวางแผนนำออกฉายในปี 2028

การกลับมาครั้งนี้จึงไม่ได้ถูกจับตาเฉพาะในแง่ผลงานการแสดงของยูอาอินเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นคำถามใหญ่เกี่ยวกับ “โอกาสครั้งที่สอง” ของคนดังหลังผ่านคดีอาญา โดยเฉพาะเมื่อเจ้าตัวยังอยู่ในช่วงรอลงอาญา ทำให้เสียงตอบรับจากผู้ชมอาจกลายเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญว่า เส้นทางในวงการบันเทิงของยูอาอินหลังหายไป 3 ปี จะสามารถกลับมาเดินต่อได้มากน้อยเพียงใด

ล่าสุดยูอาอินปรากฏตัวในการอ่านบทร่วมกับ อีซองมิน, อีจุนฮยอก, ยุนคยองโฮ และชเวฮยอนอุค สำหรับผลงานใหม่ Vampire ของผู้กำกับ จางแจฮยอน ซึ่งเป็น ภาพยนตร์แนวลึกลับ-ออคคัลต์ ไม่ใช่ซีรีส์ โดยยูอาอินรับบทชายลึกลับที่เข้าไปพัวพันกับการตามล่ากลุ่มปริศนาและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ และมีกำหนดวางแผนเข้าฉายในปี 2028