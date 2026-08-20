"ลิซ่า" สร้างสถิติใหม่ แซง "โรเซ่" ขึ้นแท่นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปเข้าชิงเอ็มทีวี วีเอ็มเอมากที่สุดตลอดกาล

สร้างอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์บนเวทีดนตรีระดับโลก สำหรับ “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล สมาชิกวงแบล็กพิงก์ หลังมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล เอ็มทีวี วิดีโอ มิวสิก อวอร์ดส์ 2026 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยปีนี้ลิซ่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง 4 สาขา ส่งให้ยอดเข้าชิงตลอดเส้นทางศิลปินเดี่ยวของเธอเพิ่มเป็น 10 ครั้ง มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของศิลปินเดี่ยวเคป๊อป
ผลงานที่พาลิซ่ากลับมามีชื่อบนเวทีวีเอ็มเอในปีนี้คือเพลง “DREAM” ซึ่งมี เคนทาโร่ ซากากุจิ นักแสดงชาวญี่ปุ่นร่วมปรากฏตัวในผลงาน โดยลิซ่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ Best Pop, Best K-Pop, Best Cinematography และ Best Editing
การเข้าชิงอีก 4 รางวัลในปีนี้ทำให้ลิซ่ามียอดสะสมรวม 10 ครั้ง และแซงหน้าเพื่อนร่วมวงอย่าง โรเซ่ ซึ่งมีสถิติในฐานะศิลปินเดี่ยวอยู่ที่ 8 ครั้ง ขึ้นเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเอ็มทีวี วีเอ็มเอมากที่สุดตลอดกาล
เส้นทางของลิซ่าบนเวทีนี้เริ่มสร้างประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 2022 เมื่อเพลง “LALISA” พาเธอคว้ารางวัล Best K-Pop ไปครอง และทำให้เธอกลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ชนะรางวัลในสาขาดังกล่าว
สองปีต่อมา ลิซ่ากลับมาอีกครั้งพร้อมผลงาน “ROCKSTAR” ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง 4 สาขา ก่อนที่เธอจะคว้ารางวัล Best K-Pop เป็นครั้งที่ 2 และสร้างสถิติเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่คว้ารางวัลสาขานี้ได้สองครั้ง
กระทั่งปี 2025 ลิซ่ายังคงเดินหน้าสานต่อความสำเร็จจากเพลง “Born Again” ที่ร่วมงานกับ โดจา แคต และ เรย์ โดยสามารถคว้ารางวัล Best K-Pop ได้เป็นครั้งที่ 3 ส่งให้ลิซ่ามีสถิติโดดเด่นจากการคว้ารางวัลในสาขานี้ทุกครั้งที่ได้รับการเสนอชื่อในฐานะศิลปินเดี่ยว
เมื่อรวมการเข้าชิงในปี 2022 จำนวน 1 ครั้ง ปี 2024 จำนวน 4 ครั้ง ปี 2025 อีก 1 ครั้ง และปี 2026 อีก 4 ครั้ง ลิซ่าจึงมีสถิติสะสมทั้งหมด 10 ครั้ง เหนือกว่าโรเซ่ที่มี 8 ครั้ง ขณะที่ชื่อของลิซ่ายังคงถูกจับตามองในฐานะหนึ่งในศิลปินเคป๊อปที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบนเวทีรางวัลของสหรัฐฯ
นอกจากการเข้าชิงและคว้ารางวัลแล้ว ลิซ่ายังเคยสร้างโมเมนต์สำคัญในปี 2024 ด้วยการขึ้นแสดงเดี่ยวบนเวทีเอ็มทีวี วีเอ็มเอเป็นครั้งแรก กับโชว์เพลง “ROCKSTAR” และ “New Woman” ซึ่งช่วยตอกย้ำการก้าวจากสมาชิกวงแบล็กพิงก์สู่ศิลปินเดี่ยวระดับโลกอย่างเต็มตัว
สำหรับการเสนอชื่อในปี 2026 ศิลปินระดับโลกอย่าง มาดอนนา นำด้วย 11 รางวัล ตามด้วย เทย์เลอร์ สวิฟต์ 9 รางวัล ส่วน อารีอานา กรานเด และ ซาบรินา คาร์เพนเทอร์ ได้รับการเสนอชื่อคนละ 7 รางวัล ขณะที่ บรูโน มาร์ส, พิงก์แพนเทอเรสส์ และซารา ลาร์สสัน ได้คนละ 5 รางวัล
งานเอ็มทีวี วิดีโอ มิวสิก อวอร์ดส์ 2026 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2026 ที่นครลอสแอนเจลิส ซึ่งลิซ่ามีโอกาสลุ้นเพิ่มอีก 4 รางวัลให้กับผลงานของตัวเอง
ไม่ว่าผลรางวัลจะออกมาอย่างไร เพียงการมีชื่อเข้าชิงครบ 10 ครั้งก็ทำให้ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล จารึกชื่อในประวัติศาสตร์เอ็มทีวี วีเอ็มเอเรียบร้อยแล้ว ในฐานะศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดตลอดกาล พร้อมตอกย้ำสถานะของศิลปินสาวชาวไทยที่ยังคงสร้างสถิติใหม่บนเวทีดนตรีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง