จากเจ้าสาววัย 16 สู่กระบอกเสียงยุติการแต่งงานเด็ก “คอร์ตนีย์ สต็อดเดน” เฮ! แคลิฟอร์เนียจ่อห้ามแต่งงานก่อน 18

จากอดีตเจ้าสาววัยเพียง 16 ปี วันนี้ คอร์ตนีย์ สต็อดเดน กลายเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงสำคัญที่ออกมาผลักดันให้ยุติการแต่งงานของผู้เยาว์ในสหรัฐฯ ล่าสุดเจ้าตัวออกอาการดีใจอย่างมาก หลังร่างกฎหมายห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีแต่งงานในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาของรัฐเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2026 และขยับเข้าใกล้การบังคับใช้เป็นกฎหมายอีกขั้น
ประเด็นนี้มีความหมายเป็นพิเศษสำหรับคอร์ตนีย์ เพราะย้อนกลับไปในปี 2011 เธอเคยตกเป็นข่าวใหญ่จากการแต่งงานกับนักแสดง ดั๊ก ฮัตชิสัน ขณะที่เธอมีอายุเพียง 16 ปี ส่วนฝ่ายชายอายุ 51 ปี หรือมีอายุห่างกันถึง 35 ปี
หลายปีต่อมา คอร์ตนีย์ออกมาเปิดเผยถึงผลกระทบทางจิตใจจากความสัมพันธ์ครั้งนั้น และนำประสบการณ์ของตัวเองมาเป็นแรงผลักดันในการรณรงค์เรื่องสิทธิของเด็กและการยุติ “child marriage” หรือการแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี
เธอยังสนับสนุนการทำงานของ Unchained At Last องค์กรไม่แสวงหากำไรที่รณรงค์ต่อต้านการแต่งงานแบบบังคับและการแต่งงานเด็กทั่วสหรัฐฯ โดยชื่อของคอร์ตนีย์ถูกระบุเป็นหนึ่งในผู้รอดพ้นจากการแต่งงานในวัยเด็กที่ร่วมกับ California Coalition to End Child Marriage ด้วย
ร่างกฎหมายดังกล่าวคือ AB 1267 ซึ่งมีเป้าหมายกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการแต่งงานและการจดทะเบียนคู่ชีวิตในแคลิฟอร์เนียไว้ที่ 18 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ปัจจุบันกฎหมายของรัฐเปิดช่องให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีแต่งงานได้ หากได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและได้รับอนุญาตจากศาล ส่งผลให้แคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐของสหรัฐฯ ที่ไม่มีการกำหนดอายุขั้นต่ำในกรณีดังกล่าว
สำหรับคอร์ตนีย์ ความคืบหน้าครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะทางกฎหมาย แต่ยังเหมือนเป็นการเปลี่ยนบาดแผลจากอดีตให้กลายเป็นพลังในการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้เด็กคนอื่นต้องเผชิญประสบการณ์แบบเดียวกับที่เธอเคยผ่านมา
หลังผ่านวุฒิสภา ร่างกฎหมายยังเหลือขั้นตอนในฝ่ายนิติบัญญัติก่อนจะถูกส่งไปยังโต๊ะของ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย กาวิน นิวซัม เพื่อพิจารณาลงนาม ซึ่งหากสำเร็จ จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกฎหมายการแต่งงานในรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของสหรัฐฯ