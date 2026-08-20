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จากเจ้าสาววัย 16 สู่กระบอกเสียงยุติการแต่งงานเด็ก “คอร์ตนีย์ สต็อดเดน” เฮ! แคลิฟอร์เนียจ่อห้ามแต่งงานก่อน 18

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


1. จากอดีตเจ้าสาววัยเพียง 16 ปี คอร์ตนีย์ สต็อดเดน ในวัย 31 ปีวันนี้ ผันตัวมาเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องให้ยุติการแต่งงานเด็ก พร้อมนำประสบการณ์ในอดีตของตัวเองมาผลักดันการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในสหรัฐฯ
จากอดีตเจ้าสาววัยเพียง 16 ปี วันนี้ คอร์ตนีย์ สต็อดเดน กลายเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงสำคัญที่ออกมาผลักดันให้ยุติการแต่งงานของผู้เยาว์ในสหรัฐฯ ล่าสุดเจ้าตัวออกอาการดีใจอย่างมาก หลังร่างกฎหมายห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีแต่งงานในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาของรัฐเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2026 และขยับเข้าใกล้การบังคับใช้เป็นกฎหมายอีกขั้น

ประเด็นนี้มีความหมายเป็นพิเศษสำหรับคอร์ตนีย์ เพราะย้อนกลับไปในปี 2011 เธอเคยตกเป็นข่าวใหญ่จากการแต่งงานกับนักแสดง ดั๊ก ฮัตชิสัน  ขณะที่เธอมีอายุเพียง 16 ปี ส่วนฝ่ายชายอายุ 51 ปี หรือมีอายุห่างกันถึง 35 ปี

หลายปีต่อมา คอร์ตนีย์ออกมาเปิดเผยถึงผลกระทบทางจิตใจจากความสัมพันธ์ครั้งนั้น และนำประสบการณ์ของตัวเองมาเป็นแรงผลักดันในการรณรงค์เรื่องสิทธิของเด็กและการยุติ “child marriage” หรือการแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี

เธอยังสนับสนุนการทำงานของ Unchained At Last องค์กรไม่แสวงหากำไรที่รณรงค์ต่อต้านการแต่งงานแบบบังคับและการแต่งงานเด็กทั่วสหรัฐฯ โดยชื่อของคอร์ตนีย์ถูกระบุเป็นหนึ่งในผู้รอดพ้นจากการแต่งงานในวัยเด็กที่ร่วมกับ California Coalition to End Child Marriage ด้วย

2. ดั๊ก ฮัตชิสัน นักแสดงที่เคยร่วมงานกับ ทอม แฮงก์ส ในภาพยนตร์ดัง The Green Mile แต่งงานกับคอร์ตนีย์เมื่อปี 2011 ขณะที่ฝ่ายชายมีอายุ 50 ปี และกำลังจะอายุครบ 51 ปีในอีกไม่กี่วัน ส่วนคอร์ตนีย์มีอายุเพียง 16 ปีเท่านั้น
ร่างกฎหมายดังกล่าวคือ AB 1267 ซึ่งมีเป้าหมายกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการแต่งงานและการจดทะเบียนคู่ชีวิตในแคลิฟอร์เนียไว้ที่ 18 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ปัจจุบันกฎหมายของรัฐเปิดช่องให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีแต่งงานได้ หากได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและได้รับอนุญาตจากศาล ส่งผลให้แคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐของสหรัฐฯ ที่ไม่มีการกำหนดอายุขั้นต่ำในกรณีดังกล่าว

สำหรับคอร์ตนีย์ ความคืบหน้าครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะทางกฎหมาย แต่ยังเหมือนเป็นการเปลี่ยนบาดแผลจากอดีตให้กลายเป็นพลังในการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้เด็กคนอื่นต้องเผชิญประสบการณ์แบบเดียวกับที่เธอเคยผ่านมา

หลังผ่านวุฒิสภา ร่างกฎหมายยังเหลือขั้นตอนในฝ่ายนิติบัญญัติก่อนจะถูกส่งไปยังโต๊ะของ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย กาวิน นิวซัม เพื่อพิจารณาลงนาม ซึ่งหากสำเร็จ จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกฎหมายการแต่งงานในรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของสหรัฐฯ

3. เรื่องราวการเป็นเจ้าสาววัยเยาว์ของคอร์ตนีย์ยังถูกถ่ายทอดผ่านสารคดี Confessions of a Child Bride: Courtney Stoddens Story ในปี 2025 ซึ่งเธอย้อนเล่าชีวิตแต่งงานในวัย 16 ปี และเหตุผลที่วันนี้เลือกออกมาต่อต้านการแต่งงานของผู้เยาว์อย่างจริงจัง