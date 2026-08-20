จบสวย! “ดิว อริสรา” มอบเช็ค 1.75 ล้าน ให้ “เมย์ วาสนา” เคลียร์จบทุกดรามา ไม่ติดใจฟ้องกลับชาวเน็ต

ถือเป็นการปิดฉากกรณีดรามาอย่างงดงาม สำหรับเรื่องราวระหว่างนักแสดงสาว “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” และ “เมย์ วาสนา อินทะแสง” จากกรณียืมสินค้าแบรนด์เนมและภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเคยเป็นประเด็นข่าวดังเมื่อปีที่ผ่านมา โดยหลังจากเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและถอนฟ้องกันเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดทั้งสองฝ่ายได้ข้อยุติสมบูรณ์แล้ว
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) “ทนายเอี้ยง นิติศักดิ์ มีขวด” ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก ดิว อริสรา ได้เดินทางมาส่งมอบเช็คเงินสดจำนวน 1,750,000 บาท ให้แก่ “นายอรรถชัย แจ้งอรุณ” ทนายความผู้แทนของ เมย์ วาสนา ต่อหน้าเจ้าพนักงานสอบสวน เพื่อชำระยอดเงินคืนทั้งหมดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ (ซึ่งกำหนดเดิมคือภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2569) หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝั่งดิวได้นำสินค้าแบรนด์เนมมาส่งคืนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไปแล้ว
สำหรับกระแสข่าวลือเรื่องการเบี้ยวหนี้หรือไม่ชำระเงินตามงวดรายเดือน ทนายความของดิวได้ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ลูกความมีความตั้งใจที่จะรวบรวมเงินชำระคืนเป็นก้อนเดียวในคราวเดียว จึงไม่ได้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ซึ่งประเด็นนี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยทำความเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนยอดเงิน 1.75 ล้านบาทดังกล่าว มาจากน้ำพักน้ำแรงและการทำงานจริงของดิว ทั้งงานในวงการบันเทิงและค่าตัวจากการเป็นพรีเซ็นเตอร์
ยืนยันว่า ดิว และ เมย์ ไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัว แต่ยังคงมีความรู้สึกดีๆ และช่วยเหลือเกื้อหนุนกันเสมอมา พร้อมกันนี้ดิวยังฝากข้อความขอบคุณเมย์ที่ให้โอกาสและมอบเวลาให้ตนได้ทำงานหาเงินมาชำระคืนจนครบถ้วน
ส่วนประเด็นเรื่องการดำเนินคดีกับชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์หรือดิสเครดิตในช่วงที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้ ทนายเอี้ยงเปิดเผยว่า ดิว อริสรา เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดี เนื่องจากในช่วงเวลานั้นสังคมหรือผู้คอมเมนต์อาจจะยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงไม่ได้คิดที่จะฟ้องร้องหรือดำเนินคดีกับใคร และเชื่อว่าหลังจากทุกอย่างเคลียร์จบอย่างชัดเจนในวันนี้ สังคมและทุกคนจะเข้าใจความจริงทั้งหมด