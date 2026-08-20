ปิดตำนานดาวร้าย 6 ทศวรรษ “วิศิษฐ์ ยุตติยงค์” เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 84 ปี หลังรักษาตัว 11 วัน

วงการบันเทิงเศร้า สิ้นดาวร้ายในตำนาน “วิศิษฐ์ ยุตติยงค์” ผู้คร่ำหวอดในวงการกว่า 60 ปี จากไปอย่างสงบในวัย 84 ปี หลังเข้ารักษาตัว 11 วันที่รพ. ปิดฉากชีวิตนักแสดงสมทบผู้ทุ่มเท เหลือเพียงผลงานไว้ในความทรงจำ
วงการบันเทิงไทยต้องพบกับข่าวเศร้าและสูญเสียบุคลากรทรงคุณค่าอีกครั้ง เมื่อ “วิศิษฐ์ ยุตติยงค์” หรือ “คมกฤช ยุตติยงค์” นักแสดงอาวุโสระดับตำนานผู้ฝากฝีมือและสร้างสีสันในบทบาทตัวร้ายมานานกว่า 60 ปี ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 84 ปี
ภรรยาของนักแสดงอาวุโสได้เปิดเผยข่าวเศร้าผ่านทาง ทีมข่าวดาราภาพยนตร์ ว่า “ลุงหมู” หรือ “วิศิษฐ์” ได้สิ้นลมอย่างสงบเมื่อเวลา 01.20 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2569 ณ โรงพยาบาลราชวิถี หลังเข้ารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 11 วัน โดยกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป
ก้าวแรกสู่โลกมายา และบทบาทในความทรงจำ
วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ เริ่มต้นเส้นทางนักแสดงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ผ่านยุคสมัยสำคัญของวงการบันเทิงไทย ตั้งแต่ยุคภาพยนตร์เฟื่องฟูจนถึงยุคละครโทรทัศน์ แม้ไม่ได้ยืนในตำแหน่งพระเอก แต่ท่านถือเป็นนักแสดงสมทบระดับครูที่ช่วยเติมเต็มให้เส้นเรื่องสมบูรณ์ โดยเฉพาะบทบาทตัวร้ายและดาวร้ายผมขาวอันเป็นเอกลักษณ์
ตลอดชีวิตการทำงาน ท่านฝากผลงานทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไว้มากมาย รวมถึงภาพยนตร์เรื่องดัง “อารมณ์ อาถรรพณ์ อาฆาต (Three)” เมื่อปี พ.ศ. 2545
การต่อสู้กับโรครุมเร้าในบั้นปลายชีวิต
ในช่วงบั้นปลายชีวิต นักแสดงอาวุโสต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพอย่างหนัก
-พ.ศ. 2562 เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่โรงพยาบาลราชวิถี และทำกายภาพบำบัดรักษาตัวเรื่อยมา
-พ.ศ. 2569 อาการป่วยทรุดหนักลงจากภาวะลิ้นหัวใจรั่ว ขดลวดหัวใจเสื่อมสภาพ และโรคไต ซึ่งมีมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงคอยยื่นมือเข้าช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา
-11 วันสุดท้าย แพทย์ได้ทำการตรวจเจาะไขกระดูก แต่อาการทรุดลงตามลำดับ จนกระทั่งภรรยาได้ไปทำบุญถวายสังฆทานให้ที่วัดมะกอก เพื่อขอเป็นแสงนำทาง ก่อนจะได้รับแจ้งข่าวร้ายจากโรงพยาบาลในเวลาต่อมา
การจากไปของ “วิศิษฐ์ ยุตติยงค์” นับเป็นการปิดฉากชีวิตของนักแสดงสมทบผู้ทุ่มเทให้กับศิลปะการแสดงตลอดชีวิต เหลือไว้เพียงผลงาน คุณงามความดี และความทรงจำอันทรงคุณค่าในใจของผู้ชมและคนในวงการบันเทิงไทยตลอดไป