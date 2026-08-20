“มัม ลาโคนิค” คัมแบ็ก ร่างกายฟื้นคืน 90% หลังฟอกไต ซึ้งใจ “เป็ก สัณณ์ชัย” ผู้มีพระคุณ ช่วยดูแลเรื่องปลูกถ่ายไต

“มัม ลาโคนิค” คัมแบ็ก! เผยชีวิตสู้โรคหลังฟอกไต สุขภาพฟื้น 90% พร้อมคืนเวทีร้องเพลงเต็มตัว ซาบซึ้งน้ำใจ “เป็ก สัณณ์ชัย” ผู้มีพระคุณยื่นมือช่วยปลูกถ่ายไต
นักร้องรุ่นใหญ่เสียงทรงพลัง “มัม ลาโคนิค”ปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มและสุขภาพที่ดูสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในงานแถลงข่าว “EndoliftX Mission Possible” พร้อมเปิดใจถึงการกลับมาลุยงานในวงการบันเทิงเต็มตัว หลังต่อสู้กับอาการป่วยและดูแลตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
“มัมคัมแบ็กค่ะ ร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วเราก็ดูแลตัวเอง เราดูแลตัวเอง ปฏิบัติตามที่หมอสั่ง ว่าต้องทำอะไรบ้าง หลังจากฟอกไตแล้วชีวิตก็อยู่ได้ แล้วก็อยู่ได้จริงๆ ด้วย เชื่อหมอค่ะถามว่าดูแลตัวเองอย่างไร หนึ่งก็คือควบคุมอาหาร ดูแลเรื่องอาหาร ก็คือว่าฟอกแล้วก็ทานได้ตามปกตินะคะ แต่ว่าทานได้อย่างละนิดอย่างละหน่อย ทานเยอะทานมากทานแบบให้อิ่มเลยไม่ได้ ทานพอให้รู้ว่าอันนี้เป็นอะไร แล้วเราก็ค่อยปรับตัวในการทาน ก็เริ่มชินแล้วค่ะ ฟอกทุกวันอังคารกับวันศุกร์ค่ะ อาทิตย์ละ 2 วัน ฟอกที่โรงพยาบาลค่ะ”
ซาบซึ้ง “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” เข้ามาดูแลเรื่องปลูกถ่ายไตในอนาคต ยกเป็นผู้มีพระคุณ
“เรื่องการฟอกนี่เราดูแลเองค่ะ แต่พี่เป็กจะดูแลเรื่องการปลูกถ่ายไตในอนาคต พอได้คิวเมื่อไหร่ปุ๊บ เดี๋ยวพี่เป๊กจัดการเลย ซัพพอร์ตทุกอย่างเลยค่ะ ก็คือพี่เป็กจะเป็นคนดำเนินเรื่องให้ ที่โรงพยาบาลเวชธานีของพี่เป็กค่ะตอนนี้ก็รอไตอยู่ค่ะ เราก็ทำเรื่องส่งเลือดตรวจทุกเดือน พอได้ไตมาจากสภากาชาดเมื่อไหร่ ทางเวชธานีก็จะบอกมา แล้วนัดเราเข้าไปที่โรงพยาบาลเลย ไปดูสิว่าไตที่ได้มาจากผู้บริจาคเนี่ยมันเข้ากับเราได้ไหม ถ้าเข้ากันได้ก็ผ่าเลยค่ะ
ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมคือ เราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม เช่น โรคประจำตัวต่างๆ อย่างเช่นโรคหัวใจ เส้นเลือดหัวใจตีบเราก็มาทำบอลลูนเรียบร้อย แล้วก็ไวรัสตับอักเสบซีที่เรารักษาอยู่ ตอนนี้ก็หายแล้วนะคะ เพิ่งหายหลังจากรักษามาร่วม 3 เดือน เพิ่งหายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะ ผลตรวจเลือดที่โรงพยาบาลคุณหมอก็แจ้งข่าวดีบอกว่าตับหายแล้ว ดีใจมากที่คุณเป็กเข้ามาซัปพอร์ต แล้วก็เป็นพระคุณมากค่ะพี่เป็กที่มอบสิ่งนี้ให้ ก็ไม่รู้จะพูดยังไง พูดไม่ออก ซาบซึ้งใจค่ะ”
ร่างกายฟื้น 90 เปอร์เซ็นต์
“มัมว่าน่าจะ 90% (กลับมารับงานได้ปกติเลย?) ร้องเพลงแล้วค่ะ ออกร้องเพลงประจำทุกวันแล้ว แล้วก็รับงานอีเวนต์ต่างๆ ทั่วประเทศ”
รับเพื่อนห่วงใช้ชีวิตอยู่คนเดียว
“ยังอยู่คนเดียวอยู่ค่ะ ดูแลตัวเองค่ะ ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวนะคะ เวลาทำอะไรก็ต้องดูแลตัวเอง เพื่อนเป็นห่วงมาก นานๆ ทีเจอเพื่อนที เพื่อนก็จะคอยบอกว่าให้ดูแลตัวเองนะ ให้กำลังใจ แล้วก็นานๆ ทีจะนัดเจอกันที มีเพื่อนรุ่นน้องที่นครสวรรค์ เขาบอกว่าอยากจะชวนให้มัมไปอยู่ด้วย เพราะว่าเขาอยู่กับ 2 คนพี่น้อง ก็อยากจะให้มัมไปอยู่ เขาจะดูแลเรา เราก็บอกเอาไว้ก่อน เกรงใจ
ตอนนี้รับงานตามปกติแล้วค่ะ กลับมาร้องประจำอยู่ทีนึง เฉพาะวันอาทิตย์ ที่ร้านเห็นอกเห็นใจ สี่แยกราชวัตรค่ะ แล้วก็รับงานอีเวนต์ งานอย่างวันนี้ แล้วก็งานทั่วประเทศ รับต่างจังหวัดด้วย พลังเสียงกลับมา 90 ค่ะ เกือบเต็มร้อย รู้ตัวว่ายังไม่เต็มร้อย แต่ว่าได้ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ ก็ได้ประมาณนี้ค่ะ(เพื่อนในวงการมีชวนไปคอนเสิร์ตใหญ่?) พี่กอล์ฟ (เบญจพล เชยอรุณ) ก็เป็นห่วงอยู่ แล้วก็มีคอนเสิร์ต Be My Guest ซึ่งเล่นไปเร็วๆ นี้ในงานอีเวนต์เมื่อวันแม่ ก็มีคอนเสิร์ต Be My Guest อยู่”
ดีใจร่างกายค่อยๆ ฟื้นดีขึ้น
“เราก็ดีใจค่ะ เราดีใจที่เราดูแลตัวเองได้ แล้วก็ร่างกายมันก็ฟื้น สุขภาพมันก็ค่อยๆ ฟื้นดีขึ้นๆ ค่ะ ก็อยากจะฝากถึงแฟนๆ ทุกคนว่า ตอนนี้มัมก็กลับมารับงานแล้วนะคะ ร้องเพลงได้ตามปกติหลายๆ คนเป็นห่วงว่าเมื่อไหร่มัมจะกลับมาร้องเพลง มัมร้องเพลงได้เหมือนเดิมหรือเปล่า กลับมาร้องเพลงได้แล้วนะคะ แล้วก็คาดว่าร้องเพลงได้เพราะเหมือนเดิมค่ะ ก็ฝากถึงแฟนๆ ทุกคนด้วยนะคะ”