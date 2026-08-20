“จุ๋ย วรัทยา” โกนหัวจริง ลด 10 กิโล เพื่อหนังไทยสู่เวทีโลก มั่นใจกวาดรายได้พันล้าน

“จุ๋ย วรัทยา” เปิดใจทุ่มสุดตัวโกนหัว-ลด 10 กิโล เพื่อภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลก มั่นใจกวาดรายได้ 1,000 ล้าน แย้มชีวิตแฮปปี้ทำฟาร์มไก่ออร์แกนิก
กลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั่ววงการบันเทิง หลังจากนางเอกสาว “จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา” ออกมาเปิดเผยความลับที่เก็บซ่อนไว้นานกว่า 5 เดือน ในงานแถลงข่าว “EndoliftX Mission Possible” ถึงเบื้องหลังการทุ่มเทโกนหัวจริงและลดน้ำหนักอย่างเข้มงวดเพื่อรับบทนำในภาพยนตร์ไทยเรื่องใหม่ “คุณยายวรนาฎ” ซึ่งเป็นหนังที่ได้รับเลือกให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโทรอนโต
”จุ๋ยโกนตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ก็ร่วมๆ 5 เดือนกว่า ที่เห็นเป็นผมบ๊อบ โพกผ้า หรือเห็นว่าจุ๋ยเกล้าผมก็คือวิกหมดเลย คือดูเนียนมาก ลูกค้าหรือใครๆ ก็คือตะลึงไปเลย ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเราไปรับงานนี้ไว้ จริงๆ ก็ไม่ได้อยากลวง เป็นเรื่องของโปรเจกต์หนังที่มันต้องเป็นความลับ ผู้กำกับก็อยากให้เราได้พูดในจังหวะที่เหมาะสม”
ตอนแรกตั้งใจจะรับงานแสดงตอนลูกสัก 7-8 ขวบ ก็ไม่คิดว่าจะกลับมารับงานแสดงเร็วขนาดนี้ ด้วยโปรเจกต์มันดูลงตัวไปทุกอย่าง นักแสดงทุกคนก็น่าร่วมงานด้วยกันทุกคนเลย เรียกว่าเป็นโปรเจกต์สำคัญก็เลยตัดสินใจร่วมด้วย แต่ก่อนรับก็บอกพี่โต้ง (บรรจง ปิสัญธนะกูล) ผู้กำกับไว้ว่าขอตอบพรุ่งนี้ได้ไหม ขอไปปรึกษาสามีก่อน จุ๋ยไม่มั่นใจจริงๆ ว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับการที่เราต้องโกนผม ยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกลับมายาวเหมือนเดิม กลายเป็นว่าสามีตอบว่ารับเลยสิ รออะไรแม่ บทมันน่าสนใจ สามีไฟเขียวมาก
เซอร์ไพรส์สามีไฟเขียว-พยายามปรับตัวกับลูก
“ก็เซอร์ไพรส์ที่สามีไฟเขียว เราก็ต้องแคร์สามีเราก่อน จะต้องมีเมียหัวโล้นนานอยู่ และไม่มีคิ้วด้วย พ่อรับได้ไหมที่แม่จะเป็นแบบนี้ ส่วนลูกๆ ตอนแรกจุ๋ยก็กลัวนะ เพราะพีร์เจเขาเป็นคนชอบผู้หญิงผมยาว ชอบคนสวย วันที่เราโกนหัวก็ให้ลูกอยู่ข้างๆ ให้เขาเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรก และเห็นแม่ในทุกๆ วันที่รีบใส่วิกใส่หมวกไปส่งเขาที่โรงเรียน ต้องไม่ให้ใครเห็นว่าเราโกนหัว
พี่โต้งก็เล่ารายละเอียดว่าบทของจุ๋ยมีข้อจำกัดว่าอยากให้โกนผม ด้วยสมัยนี้วิกก็ดูเนียนมากนะ แต่มันยังเนียนไม่พอกับการที่จะเป็นหนังไปสู่เวทีโลก ตอนนี้หนังไปเทศกาลหนังโทรอนโตด้วยการมาต่างๆ ของเวทีพวกนี้ จะไม่ให้โกนได้ไง ไม่ได้จริงๆ อยากให้หนังมันเรียลจริงๆ ให้หนังไทยไปแบบเต็มที่”
โกนผมด้วยฤกษ์ และลด 10 กิโลฯ ภายใน 2 เดือน ไม่พึ่งปักปากกา
“วันนั้นก็มีหลายคนไปให้กำลังใจ เขาก็บอกเท่เลย เราก็ใจชื้น เราก็มีความกังวลในหัวของเราว่าออกมามันจะสวย มันจะทุยไหม เพราะตลอดชีวิตเราไม่เคยโกน ก็รู้สึกดีค่ะ ชอบเลย ซึ่งจุ๋ยโกนผมแบบมีฤกษ์ด้วย ด้วยความที่ต้องโกนหมดหัวจุ๋ยก็เลยต้องถามพระอาจารย์ก่อน เราก็มีครูบาอาจารย์ ก็เลือกวันโกนเป็นวันธงชัย แล้วก็เอาผมห่อใบตองไปลอยแม่น้ำเจ้าพระยา สวดมนต์ก่อนลอย ประดุจบวช ก่อนลอยก็บอกครูบาอาจารย์เราจะโกนหัว
จริงๆ แล้วโกนหัวอาจจะเป็นเรื่องในใจอันดับ 2 อันดับ 1 เลยคือเรื่องน้ำหนัก ด้วยตอนนั้นลูกเพิ่งหย่านม มันก็ยังค้างอยู่เป็น 10 โลเลย ก็ต้องมาลดน้ำหนักแบบจริงจัง จุ๋ยลดน้ำหนัก 10 กิโลภายใน 2 เดือน ก่อนหน้านี้มีคนสงสัยว่าจุ๋ยปักปากกาหรือเปล่า ไม่ได้ปักนะคะ จุ๋ยดูแลด้วยโภชนาการ การกินข้าวที่ไม่มีน้ำมัน อาหารไม่ปรุง ดูแลแบบฮอร์โมนบาลานซ์ไดเอต เราอยากลดแบบสุขภาพดีไง พี่โต้งก็ชมว่าลงได้เร็วมาก สามีชมเก่งมาก มีวินัย ตอนนั้นเราเป๊ะจริงๆ ชั่งข้าวก่อนกินทุกมื้อ เนื้อสัตว์ 100 กรัม ผัก 8 ออนซ์ 2 ถ้วย ไม่ปรุง
ไม่ได้ถึงขนาดอยากให้เป็นผลงานมาสเตอร์พีซ พี่โต้งพูดมาคำนึงว่า ถ้าแม่ชีลีนๆ มันก็จะเท่มากนะจุ๋ย เขาไม่ได้บอกว่าจุ๋ยต้องไปลดน้ำหนักมากี่กิโลนะ เขาพูดแค่นั้นเลย เราก็รู้แล้วว่าเราต้องทำอะไร คำนี้มันเหมือนเป็นคีย์เวิร์ด ส่วนจะเลี้ยงทรงนี้ไว้ถึงหนังฉายไหม ผมจุ๋ยยาวเร็วมาก จริงๆ ตอนช่วงถ่ายหนังจุ๋ยต้องโกนผมทุกวัน จนเราต้องบอกว่าเขาเอาปัตตาเลี่ยนกลับบ้านไปโกนเองได้ไหม แล้วจุ๋ยก็โกนเอง แล้วพุฒช่วยโกน เพราะจะได้ไม่ต้องไปสระผมที่กอง เพราะถ้าโกนที่กอง ต้องไปอาบน้ำใหม่ ผมก็กองที่หน้า แต่งหน้าไม่ได้เลยถ้าไม่ไปสระผมอาบน้ำใหม่ แล้วบางโลเกชั่นห้องน้ำก็ไม่ได้สะดวกสำหรับเรา เราขอจัดการด้วยตัวเองไปเลย”
สามีชมว่าหล่อ ลูกชมว่าเท่ พร้อมปักหมุดหนังไทยสู่ 1,000 ล้าน
“ลูกบอกแม่เท่ จุ๋ยเลยต้องบอกแม่สวยเท่ใช่ไหม ส่วนปะป๊าหล่อเท่ ได้เอาลูกมากองถ่ายด้วย พอดีวันนั้นถ่ายใกล้ๆ โรงเรียนลูก พ่อเลยไปรับมาหา ก็บอกอย่ามาพาเดี๋ยวลูกกลัว ซึ่งลูกก็กลัวจริงๆ ก็ค่อยๆ อธิบายเขาว่าอันนี้คือการแสดงลูก เป็นบทบาทปลอม
ก็ติดใจนะคะ แต่ก็คงจะไว้ยาวแหละ ตอนนี้ก็เลี้ยงๆ ไปก่อน ที่ผ่านมามีหลายคนมาอนุโมทนาบุญก็จะบอกว่าจุ๋ยไม่ได้บวชจริงๆ ถ่ายหนังค่ะ ด้วยความที่หนังได้ไปเทศกาลหนังที่โทรอนโต เลยได้บอกเรื่องนี้กับทุกคนก่อน เพราะจริงๆ มีกำหนดบอกเดือนตุลาคม พอได้ไปเทศกาลหนังก็ต้องปล่อยทีเซอร์ จุ๋ยรู้สึกดีจังเลยได้บอกเรื่องนี้ในเดือนสิงหาคม กรี๊ดในใจเลยเพราะจุ๋ยร้อนมาก เวลาออกไปนอกบ้านต้องใส่วิกตั้งแต่เช้ายันเย็น มันบีบรัดจนปวดหัวมาก อยากให้ทุกคนได้ดู เรื่องนี้ต้อง 1,000 ล้านค่ะ”
ปลื้มกระแสฟาร์มไก่ออร์แกนิก ยันทำเพราะความสุขและส่งเสริมพัฒนาการลูก
“เรื่องฟาร์มไก่เข้ามาดูได้เลย เราเลี้ยงแบบเปิดธรรมชาติ เป็นออร์แกนิกถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงไก่ก็เข้ามาดูได้ ไก่เราอารมณ์ดี โดยที่งูไม่กิน หมาไม่กิน ก็มีหลายคนติดต่ออยากขอซื้อไข่ ก็มีขายทุกวันอยู่นะ วันละ 6 แผง ก็ขายให้กลุ่มแม่ๆเพื่อลูก กลุ่มเพื่อนสนิทจุ๋ย พอเรามีเหลือกินก็อยากที่จะแบ่งปัน”
พุฒเขาก็สั่งขยายธุรกิจอยู่ เพราะตอนนี้ผลผลิตก็ไม่พอกับความต้องการ ซึ่งก็ยังเป็นคนใกล้ชิดเราอยู่ดี ปกติเราจะขายไข่แถมผักในสวนไปด้วย เราไม่ได้ทำหวังเอากำไร ก็เอาเป็นค่าอาหารไก่นี่แหละ ส่วนที่คนเข้ามาคอมเมนต์ว่านี่แหละคนรวยที่แท้จริง สาธุ การที่เราทำสวนจริงๆ มันเป็นความสุขของพุฒมากกว่า แล้วเด็กๆ ก็มีที่ให้ได้เรียนรู้ด้วย บางทีก็ชวนเพื่อนๆ ลูกมาทำกิจกรรมที่สวน เขาได้อยู่ใกล้ชิดและรู้จักกับธรรมชาติ ได้วิ่งเล่นบนหญ้า ก็ช่วยทำให้ส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพสมองของเด็กๆ ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูก”