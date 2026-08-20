"เร - ชาคริต" จากประตูแดงสู่ห้องนอนริมสุดตึกขาว

ถ้าจะถามถึงหนึ่งในเพื่อนสนิทซี้ปึ้กของ "เร แม๊คโดแนลด์" ชื่อของ "ชาคริต แย้มนาม" ที่คบหากันมาตั้งแต่เด็กๆ จนปัจจุบันปาเข้าไป 40 กว่าปีแล้วน่าจะเป็นชื่อแรกๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมา
โดยเรได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ PERSPECTIVE ที่เพิ่งจะเผยแพร่ผ่านช่องยูทูบไปเมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมาระบุว่าตอนเด็กที่ตนเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเทรล (Trail International School) นั้นเดิมทีตรงสนามฟุตบอลจะมีประตูทางเข้าทาสีแดงที่มีเรื่องราวความทรงจำมากมาย
หนึ่งในนั้นก็คือการที่เขาได้พบกับ "เพื่อนคนแรก" ซึ่งก็คือ "ชาคริต แย้มนาม" ก่อนที่ทั้งสองจะกลายเป็นเพื่อนร่วมรุ่น เรียนห้องเดียวกัน เล่นด้วยกัน ไปแข่งฟุตบอลด้วยกัน กระทั่งต่างก็เข้าวงการมาทำรายการทีนทอล์กด้วยกัน มีลูกๆ ในวัยไล่เลี่ยกัน เรียกว่าที่ผ่านมาทั้งคู่คบหาสนิทสนามตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกกันเลยทีเดียว
ขณะที่ทางด้านของชาคริตเองก็เคยบอกถึงความเป็นเพื่อนแท้กับเรว่า เมื่อครั้งที่ตนเองมีการปรับปรุงทำบ้านใหม่เขาตั้งใจออกแบบพื้นที่มุมตึกสีขาว ห้องริมสุดที่ติดหน้าต่างบานกว้างไว้ให้เป็นห้องนอนส่วนตัวของเพื่อนซี้คนนี้เพื่อให้อีกฝ่ายมาเที่ยวสังสรรรค์หรือพักผ่อน
งานนี้แม้ห้องดังกล่าวจะไม่มีคนชื่อ เร แม๊คโดแนลด์ มาใช้แล้ว แต่เชื่อว่ามันคงเป็นอะไรที่ยืนยันในความเป็นเพื่อนซี้ในความทรงจำของทั้งสองได้เป็นอย่างดี