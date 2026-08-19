“ต้าห์อู๋” ฟ้องร้านก๊อปโกโก้ เอาผิดข้อหา “ลวงขาย” แฉคู่กรณีทำเป็นอาชีพ

ไม่ทนแล้ว! “ต้าห์อู๋” ฟ้องจริงร้านก๊อปโกโก้ ลุยเอาผิดข้อหา “ลวงขาย” เจ็บใจถูกละเมิดคุณค่า แฉซ้ำคู่กรณีทำเป็นอาชีพ ลั่นดำเนินการทางกฎหมายแล้ว ปล่อยผ่านอินฟลูฯ สู้มือ เคลียร์ดรามาเศษโกโก้ร่วง ยันไม่เคยเวียนขาย
ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดรามาร้านโกโก้ในตำนาน สำหรับ “ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว” หลังเจอกระแสลอกเลียนแบบแบรนด์ ทั้งเรื่องโทนสี ฟอนต์ และรูปแบบเมนู ยืนยันเดินหน้าใช้กระบวนการทางกฎหมายจัดการแล้ว ชี้เจตนาชัดเจนเข้าข่าย “ลวงขาย” ส่งเรื่องให้ทนายจัดการ พร้อมแจงดรามาเรื่องโกโก้ที่ร่วงระหว่างทำเพื่อความสบายใจของผู้บริโภค
“ก่อนอื่นต้องขอบคุณชาวหาดใหญ่ที่ต้อนรับร้านของผมเป็นอย่างดี ดีใจมากๆ เราต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆ แล้วเราขายมานานมากแล้ว เป็นร้านที่เริ่มจากการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องขอบคุณ ม.เกษตรฯ ด้วยที่มีกิจกรรมเกษตรแฟร์ให้นิสิตได้เริ่มขาย ซึ่งผมกับพี่เต้ยเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นี่คือจุดเริ่มต้นเลยที่ทำธุรกิจนี้ขึ้นมา แล้วทำมาเรื่อยๆ จนมันเป็นโกโก้ในตำนาน รอบนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ลงไปใต้ ที่งานเกษตรแฟร์เหมือนกัน ที่มหาวิทยาลัยสงขลาฯ”
เสียใจโดนก๊อปปี้แบรนด์ ชี้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลดทอนคุณค่าทางจิตใจ
“ข่าวนี้ทุกคนก็คงเห็นแล้วว่ามันมีการลอกเลียนแบบ ใช้คำว่าลอกเลียนแบบแล้วกัน เพราะว่ามันเหมือนตั้งแต่สี มันมีเจตนาชัดเจนอยู่แล้ว คือเมนูมันเป็นข้อพิพาทกันในทางโซเชียลว่าใครขายโกโก้ได้บ้าง ในมุมมองของเราอยากให้แยกว่า จริงๆ ในเรื่องของเมนูใครก็ขายได้ แต่ว่าในเรื่องของไอเดียที่ทำให้คนรู้สึกว่านี่เป็นร้านของต้าห์อู๋หรือเปล่า หรือว่าเป็นการก๊อปไอเดียกัน ผมว่าอันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึง เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ก็เลยอยากให้แยกเป็นสองฝั่ง เพราะว่าสิ่งที่เขาไปทำให้มันเหมือนร้านเรา แล้วก็มีลูกค้าเข้าใจผิดจริงๆ ในวันที่เราลงไปที่ภาคใต้ มีแฟนคลับเราที่รออยู่ยืนคุยกับเรา แต่ว่าในมือเขาถือผิด แต่ว่าอาจจะเกิดจากการที่ไม่รู้จริงๆ เพราะมันคล้ายกันมากๆ ไม่ว่าจะเป็นฟอนต์สีและเมนู
เราก็เลยรู้สึกเสียใจ จริงๆ ผมเห็นเยอะมากๆ คนที่ทำตาม แต่ไม่ได้ไปไล่ฟ้องเพราะว่าเราโฟกัสที่แบรนด์ตัวเอง แต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราเสียใจ มีคนมารีวิวอะไรต่างๆ หรือว่าคนที่ไม่ได้เข้าใจในโซเชียล เราก็เลยออกมาบอกว่า จริงๆ มันคนละเรื่องกัน ตอนนี้พอได้พูดออกไป ก็ต้องขอบคุณทุกคน ขอบคุณทั้งคนไทย พี่ๆ ชาวเน็ต หรือว่าแฟนคลับ และพี่ๆ ชาวใต้ชาวหาดใหญ่ ทุกคนมีความตระหนักรู้เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากๆ ขอบคุณที่มาอุดหนุน
อย่างน้อยเหตุการณ์นี้เราทำให้คนได้มีความตระหนักรู้เรื่องนี้มากขึ้น ว่าจริงๆ เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน มันคงมีความสำคัญแหละมันถึงมีกฎหมายขึ้นมา จริงๆ ไม่ได้อยากใช้กฎหมายมากระทำอะไรพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่มันมากกว่านั้นคือคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เรื่องของศีลธรรม ร้านของผมมันไม่ได้มีแค่ตัวผมคนเดียว มันยังมีน้องๆ ไม่ว่าผมจะไปที่ไหน ผมจะใช้น้องๆ นิสิตนักศึกษาที่นั่นเพื่อเป็นรายได้ของน้องๆ ไม่เคยกั๊กเลยค่าแรง ไม่ได้เก็บมาคนเดียวรวยคนเดียว ทำมาตั้งแต่เกษตรแฟร์จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เงินร้านสักบาทเลย แต่เอาร้านไปพัฒนาเรื่อยๆ แล้วก็มียังพนักงานหลายๆ คน บางคนโตมากับเราตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรเลย มาก่อนผมด้วยซ้ำ บางคนโตมากับพี่เต้ยเลย จนมาถึงวันนี้เราเห็นหน้าเขา เวลาเขาเห็นคอมเมนต์ต่างๆแล้ว เราก็รู้สึกเสียใจ มันเป็นเรื่องจิตใจมากกว่า เรื่องเงิน หรือเรื่องว่าเขาจะขโมยฉาบฉวยไปได้เท่าไหร่มันเป็นอีกเรื่องนึง แต่เรื่องหลักๆ เลยมันคือเรื่องความรู้สึก มันเหมือนเราปั้นอะไรบางอย่างขึ้นมา แล้วมันถูกลดทอนคุณค่าไปง่ายๆ ด้วยวิธีการที่เป็นการเรียกว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา”
ชื่นชมร้านค้าปรับใช้วิธี “โกโก้ขูด” ในสไตล์ตัวเอง ย้ำชัด ไอเดียต่อยอดได้ แต่ต้องไม่ใช่ก๊อปปี้ฉาบฉวย
“จริงๆ มีคนเข้าใจและมีคนไม่เข้าใจ แต่ว่าตอนนี้ผมว่าคนเข้าใจมากขึ้น ได้อ่านคอมเมนต์คนแยกแยะออกเลยว่า ประเด็นมันไม่ใช่การไม่ให้ขายโกโก้นะ เพราะจริงๆ มันเป็นเรื่องปกติใครๆ ก็ขายได้ แต่ว่าช่วยเปลี่ยนหน่อยได้ไหม อย่างที่เห็นในเน็ตตอนนี้ ร้านต่างๆ ทางภาคใต้พอเห็นกระแสก็เริ่มออกมาทำโกโก้ขูดกันในแบบร้านของตัวเอง ซึ่งผมว่ามันน่ารักแล้วกลายเป็นว่ามีคนไปอุดหนุน ผมรู้สึกว่าอะไรแบบนี้ทุกคนทำตามกันได้มันเป็นไอเดียที่เอาไปอะแด๊ปกับตัวเอง มันคือการเอาไปต่อยอดร้านของตัวเองที่ไม่ใช่การฉาบฉวย เช่นคุณไม่เคยขายโกโก้เลย คุณขายมะม่วงมาก่อน อยู่ดีๆ ร้านนึงผุดขึ้นมาแล้วไอเดีย มันคือของเราหมดเลย อันนี้เจตนามันชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้มาอย่างถูกต้อง”
ยันโดนก๊อปปี้แบรนด์ไม่ใช่ครั้งแรก ชี้สร้างสรรค์เองมีคุณค่ามากกว่าลอกเลียนแบบ
“ใช่ครับ ผมว่ามันต้องเคสบายเคสไป เราไม่สามารถออกมากางแผ่นได้ว่าทุกคนอย่าทำอย่าลอกเลียนแบบ อย่างที่บอกไปมันเป็นเรื่องที่เรารู้รู้อยู่แก่ใจว่าเราทำอะไร แล้วเจตนามันเป็นยังไง เพราะจริงๆ สีมันมีไม่รู้กี่หลายสี ต่อให้เป็นสีเดียวกัน มันมีวิธีการแต่งร้านหลายรูปแบบ มันไม่จำเป็นต้องเป็นป้ายไวนิลแบบนี้ เมนูแบบนี้ คุณจะขึ้นแอลอีดีขึ้นเป็นไฟอะไรก็ตามมีอีกเยอะมากๆ แต่ เราก็เข้าใจว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตา แล้วก็เอามาทำแบบนี้เลยคิดว่าก็ทำได้แหละ แต่อยากให้รู้ว่าการที่เราจะสร้างอะไรด้วยตัวเอง มันมีคุณค่ามากกว่าจริงๆ นะ แล้วก็ถูกต้องด้วย”
แฉคู่กรณีทำเป็นอาชีพ ลอกเลียนแบบมานานนับปี ยันไม่ใช่รายแรกที่โดน
“เจ้าตัวเจ้าของร้านเองเราไม่เจอ แต่ว่าก็มีพี่ๆ ที่ขายด้วยกันหลายๆ คนก็บอกว่าพี่ก็เคยโดนเหมือนกัน ซึ่งเขาก็ทำแบบเดียวกันเลยมาตั้งร้านข้างๆ แล้วก็เห็นว่าขายดีแม้กระทั่งเอาชื่อเมนูมาเลย ซึ่งผมไม่ใช่รายแรกของร้านนี้นะของเจ้านี้ที่เขาทำ เขายังมีอีกหลายเมนูที่เขาทำ พฤติกรรมประมาณนี้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามผมว่ามันมองกันที่เจตนา บางทีเคยเจอครั้งนึงคนที่เขาไม่ได้มีเจตนาจริงๆ ไม่รู้จริงๆ อันนี้เรารู้ได้เลยว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจริงๆ นะ หรือไม่รู้จริงๆ อันนี้เห็นได้ชัด แต่ว่าอันนี้เขาทำเป็นอาชีพ อันนี้เขามีเจตนาเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้ตัดสินด้วยตัวเอง เราคงต้องมีคนกลางหรือเรื่องอื่นๆ ดำเนินต่อไปแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องยอมรับสิ่งที่ตามมา คนเรามันทำดีได้ดี ทำอะไรมันรู้อยู่แก่ใจ แล้วระยะเวลามันไม่ใช่ปีสองปี ระยะเวลามันเริ่มต้นกันมาติดๆ ตั้งแต่ผมเริ่มสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพฤติกรรมมันชัดเจนแล้วก็ยาวนาน”
ยันดำเนินคดีร้านก๊อปปี้แล้ว ทนายชี้เข้าข่าย “ลวงขาย” ปล่อยเป็นหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
“จริงๆ ที่ปรึกษาทางทนายเขาบอกว่าในทางพฤติกรรม ผมพูดบ่อยมากว่าในเรื่องของพฤติกรรมและเจตนามันส่อได้ชัด (พูดถึงร้านที่เป็นเจ้าของ?) ใช่ เพราะมันมีข้อกฎหมายไม่ใช่แค่ละเมิดลิขสิทธิ์ มันมีเรื่องของการลวงขายก็ต้องให้ทางด้านกฎหมาย ที่เขาเชี่ยวชาญจัดการต่อไปครับ ตอนนี้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วครับ”
ปล่อยผ่านอินฟลูฯ สู้มือดรามา ย้ำทุกการกระทำบนโซเชียลมีผลตามมา โยนบริษัทเคาะฟ้องคนรีวิวของก๊อป
“ผมว่าคนเราทุกคนแหละไม่ใช่แค่อินฟลูฯ หรอกนะ จริงๆ เห็นเยอะมีความเข้าใจและไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องที่สุดท้ายแล้วทุกการกระทำทุกคำพูดที่เราอัดวิดีโอ เราไลฟ์ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดอะไรก็ตาม เดี๋ยวมันก็จะมี consequence ตามมาเอง ซึ่งตัวผมเองก็เคยได้รับบทเรียนต่างๆ จากการกระทำของตัวเอง
เราจะเรียนรู้หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเรา ก็จะปล่อยไป ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตผมแล้ว ผมรู้สึกว่าสังคมเองก็เห็น ผมเชื่อว่าสังคมเห็นใครทำอะไรเราไม่ได้ทำในพื้นที่ลับตาอยู่แล้ว ยิ่งสมมติว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างนี้ แม้กระทั่งตัวผมเองจะพูดอะไรเราต้องผ่านการคิดวิเคราะห์มาค่อนข้างเยอะ เพราะว่ามันอยู่บนโซเชียล อยู่แล้วอยู่เลย หลายคนหลายความคิดเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไร ผมเองก็จะพูดที่ผ่านการคิดมามากๆ
แล้วอะไรที่ต้องตามมาตัวเราเองต้องเป็นคนรับผิดชอบ เช่นเดียวกันกับเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็จะมีคนพูดออกมามากมายก่ายกอง คงไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าบางอย่างบางกรณีพูดไปก็เหมือนแบบว่ายิ่งไปทำให้เขาอยากจะออกมามากกว่าเดิม ผมว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้สังคมตัดสินไปแล้วแหละว่ามันเป็นยังไง
ส่วนที่บอกว่ากฎหมายบอกถ้ารีวิวของปลอม ของก๊อป จะมีความผิด อันนี้ไม่รู้เลยเพิ่งรู้ อันนี้เป็นเรื่องนอกเหนือผมแล้ว ต้องให้เป็นเรื่องของทางบริษัทแล้ว เพราะว่าจริงๆ ในการขายของอันนี้ผมก็เป็นเจ้าของร่วม ถึงแม้ว่าจะถือหุ้นเยอะ แต่ให้มันเป็นอำนาจของคนในนั้นแล้วกัน ถ้าเขาเห็นว่าดีปรึกษากันแล้วว่าดีก็แล้วแต่เขา ตัวผมเองก็ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่มีความคิดเห็น”
เคลียร์ดรามาเศษโกโก้ร่วง ยันไม่เคยเวียนขายใหม่ หวั่นปนเปื้อน
“รู้ไหมครับทุกคน ดรามามันเริ่ม ที่มันเจ็บใจเพราะว่าที่เราดังตอนแรก มันดังมาจากอันนี้เลย มันเรื่องของ Food Web หลายคนก็บอกว่าเอาไปหลอมรวมหรือว่าเอาไปทำต่อไหมซึ่งเรามองแล้วมันทำไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้คือเราทำให้มันเหลือน้อยมากที่สุด แล้วก็เอาไปขายต่อ ซึ่งไม่ได้ไปส่งต่อในอุตสาหกรรมที่เป็นของกินแล้ว ซึ่งก็มีคนรับซื้อเป็นกิโลไป เขาจะเอาไปทำอะไรต่อ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ว่าเราไม่เอามารวมไม่ทำใหม่แน่นอน เพราะหนึ่งเลยคือเราขายงานแฟร์ มันมีทั้งฝุ่นมลภาวะอะไรต่างๆ เรารู้สึกว่าแค่มันออกไปแป๊บเดียว จริงๆ ตรงนั้นเราเอาพลาสติกรองไว้หมดแล้ว พูดเลยว่าเราไม่เคยนำกลับมาให้ลูกค้าใหม่เพราะไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรไปบ้าง กระบวนการทำอันนี้มันออกมาจากโรงงาน ซึ่งมันคือ Food Grade แต่ว่าถ้าเอาไปทำรีเมกเองมันอาจจะไม่ใช่ Food Grade มันอาจจะ Toxic ต่อร่างกายได้ ตรงนี้ก็เลยเอาไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์ต่อเป็นบาย โปรดักซ์ครับ”