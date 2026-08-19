“ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร” งามแบบไทยในคอนเซ็ปท์ Queen to Queen ผสาน “มังคุด–ผ้าไทย” อย่างมีระดับบนเวที Miss Universe Thailand 2026 สู่สายตาโลก!!

สะกดทุกสายตาด้วยความงดงามแบบหญิงไทย สำหรับ “ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์” Miss Universe Chachoengsao 2026 ที่ปรากฏตัวในรอบ National Costume Competition บนเวที Miss Universe Thailand 2026 ภายใต้แนวคิด Queen to Queen ถ่ายทอดความงดงามของ มังคุด ราชินีแห่งผลไม้ ผ่านงานผ้าไทยและหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า
ชุดนี้หยิบยก มังคุด พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้มาตีความใหม่อย่างสง่างาม โดยนำสีสันและเรื่องราวจากผลไม้ไทยมาผสานเข้ากับภูมิปัญญาการทอผ้า สะท้อนแนวคิดการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาสร้างมูลค่า และสืบสานงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
ความพิเศษอยู่ที่ ผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกมังคุดผสมครั่ง ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของผลไม้ไทยผ่านงานหัตถศิลป์อย่างประณีต ทำให้ชุดไม่ได้มีเพียงความสวยงาม แต่ยังเปี่ยมด้วยเรื่องราว ภูมิปัญญา และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
นอกจากนี้ มังคุด ยังสะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืน เพราะนอกจากเนื้อผลจะมีรสชาติหวานอร่อยแล้ว เปลือกมังคุดยังสามารถนำมาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในงานหัตถกรรมและการย้อมสีธรรมชาติ สอดคล้องกับแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานในการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ของไทย ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไทยและงานฝีมือของคนไทย
จึงเปรียบเสมือนการนำเรื่องราวจากธรรมชาติมาบรรจบกับภูมิปัญญาก่อนถ่ายทอดผ่านความงามของผู้หญิงไทยยุคใหม่บนเวทีระดับประเทศได้อย่างสง่างามและมีความหมาย
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลุคที่ ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เลือกได้อย่างลงตัว เพราะสะท้อนภาพ ผู้หญิงไทยยุคใหม่ที่สง่างาม มั่นใจ และรู้คุณค่าของความเป็นไทย ได้อย่างชัดเจน ทุกองค์ประกอบของชุดช่วยขับบุคลิกให้ดูโดดเด่น สวยแพง และมีพลังบนเวที พร้อมนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาชาติ
สำหรับชุด Queen to Queen ออกแบบและตัดเย็บโดย นายสุทธิการ สุกิจปาณีนิจ จากห้องเสื้ออรุณ และ นาคราช สตูดิโอ ตัดเย็บร่วมโดย คุณรฐา เงินแพง นี่ไม่ใช่เพียง ชุดประจำชาติ แต่คือการนำ ความงามของผู้หญิงไทย มาพบกับความงามของผ้าไทยและภูมิปัญญาไทย ถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติ วัฒนธรรม และงานหัตถศิลป์ ผ่านตัวแทนสาวงามผู้พร้อมประกาศให้โลกได้เห็นว่า…
“เสน่ห์ความเป็นไทย ยิ่งเล่า ยิ่งงดงาม และยิ่งภาคภูมิใจ”