ดรามาร้อน เมีย “เร แมคโดนัลด์” เจอแซะ ให้สัมภาษณ์ไปยิ้มไป ไม่เศร้าเลยเหรอ?

กลายเป็นประเด็นดรามาเดือดๆ ในโลกโซเชียล หลังมีคลิปบทสัมภาษณ์ “แหม่ม สริญญา จินตนาวรารักษ์” ภรรยาของพิธีกรและนักแสดงชื่อดัง “เร แมคโดนัลด์” ซึ่งได้เปิดใจต่อสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์การสูญเสียสามี แต่กลับมีชาวเน็ตบางกลุ่มโฟกัสผิดจุด เข้ามาคอมเมนต์แซะและตั้งคำถามถึงกิริยาอาการขณะให้สัมภาษณ์ มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตั้งคำถามว่า เหตุใดภรรยาจึงยังมีรอยยิ้มและพูดคุยได้ตามปกติ อาทิ
“ดูผิดปกติแล้ว สัมภาษณ์ยิ้มไป”
“ทำไมดูไม่เศร้าจัง ทั้งๆ ที่สามีตัวเองจากไปแบบไม่ได้ร่ำลาเลย มัวแต่ยิ้มอยู่ได้”
“พูดไป ยิ้มไป หัวเราะไป งง”
“เหมือนไม่ได้เสียใจเลยนะ ใครคิดเหมือนกันรึเปล่า”
“เศร้าหรือทำใจได้เร็ว...คืองง”
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตส่วนใหญ่และแฟนคลับทนไม่ไหว ต้องรีบออกโรงปกป้องและแสดงความเห็นโต้แย้งทันที โดยมองว่ามนุษย์เรามีการจัดการความเศร้าที่แตกต่างกัน และการพยายามเข้มแข็งต่อหน้าสื่อเพื่อไม่ให้คนอื่นต้องพลอยเศร้าไปด้วย ถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง
“ขณะที่ตัวเองเศร้าหนัก เขาต้องให้สัมภาษณ์ให้คนอื่นไม่เศร้าไปด้วย สุดยอดค่ะ พี่เรเลือกคู่ชีวิตไม่ผิดเลย”
“คนเศร้าเพราะการตายของเรกันเยอะนะ แค่ทำตัวไม่ให้คนสงสาร ไม่ให้คนเป็นห่วงก็ผิด”
“คนที่เข้าใจธรรมะ เข้าใจวัฏจักรของชีวิต เขาไม่ฟูมฟายหรอกค่ะ”
“ในใจเสียใจมากๆ แต่พูดได้ปกติ เก่งมากครับ”
“ควรจะให้เป็นเวลาส่วนตัวของคนครอบครัวเขานะครับ ไม่ควรจี้สัมภาษณ์ตอนนี้”
นอกจากนี้ หลายคนยังร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวแมคโดนัลด์เข้มแข็ง และขอให้ก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปให้ได้ โดยไม่ควรนำกิริยาภายนอกมาตัดสินความรู้สึกที่แท้จริงภายในจิตใจของคนที่กำลังสูญเสีย