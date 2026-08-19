“ต้าห์อู๋” โต้ HYROX กีฬาคนรวย! ย้ำทำเพื่อชนะตัวเอง เตือนอย่าลงตามเทรนด์ - ความสูญเสียเกิดได้ตลอด

“ต้าห์อู๋” ควง “ออฟโรด” พิชิต HYROX สยบดรามากีฬาคนรวย ย้ำชัดเป้าหมายคือการเอาชนะตัวเอง ไม่ใช่ทำตามกระแส พร้อมเตือนอย่าลงแข่งเพียงเพราะเป็นเทรนด์จนลืมเช็กความพร้อมของร่างกาย
ออกมาเปิดใจถึงการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขัน HYROX กิจกรรมออกกำลังกายสุดท้าทายร่วมกับคู่หู “ออฟโรด กันตภณ จินดาทวีผล”สำหรับ “ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว”โดยเจ้าตัวเผยจุดเริ่มต้นเกิดจากความท้าทายในตัวเอง อยากพิสูจน์ว่าแม้จะทำงานหนักจนเวลาน้อยแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอ โดยศึกษาร่างกายและเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีจนสามารถทำเวลาได้ดีเกินคาด
”จริงๆ เห็น HYROX ตั้งแต่ครั้งที่แล้ว มันน่าสนใจมาก เราแค่รู้สึกว่าอยากทำ จริงๆ อยากทำไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์เลยนะ อยากแข่งอยู่แล้ว จิตใจมันอยากรู้ว่าเราก็ไม่ได้อ่อนแอนะเว้ยถึงจะไม่มีเวลาซ้อมก็เลยชวนออฟโรดเขาก็อยากลง เราคุยกันเนิ่นๆ แล้วแหละ เราก็เล็งเลยว่าลองดู มาว่าจะไปด้วยกันได้แค่ไหน๐
พอได้ลองแข่ง เฮ้ย มันไหว คือผมมีสองทาง ผมเพิ่งมาเล่นเวทจริงจัง ก่อนหน้านี้ผมจะลีนๆ ตั้งใจลีน แล้วเพิ่งมาเพิ่มกล้ามเนื้อจริงจังเมื่อประมาณต้นปี แล้วก็พอเพิ่มมาเราก็ต้องบั๊ก มีในใจว่าเขาถอดเสื้อกันนะ เราจะบั๊กหรือเราจะลีน ดีนะที่เราบั๊กเพราะว่าถ้าเราลีนเราน่าจะไม่จบ ก็เลยบั๊กไปเลยเพราะว่า HYROX มันใช้ทั้งความทนทานของกล้ามเนื้อแล้วก็ความทนทานของกำลัง มันเป็นความทนทานและพละกำลังแบ่งเป็นสองอย่างแล้วกัน มันมีความเหนื่อยกับความล้า”
เผยความสูญเสียเกิดขึ้นได้ตลอด สิ่งสำคัญต้องรู้จักตัวเอง อย่าทำตามเทรนด์
“ในเรื่องของการสูญเสีย มันเกิดขึ้นได้ตลอดนะ ที่ผมเห็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิ่งมาราธอน ออกกำลังกาย ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้ตัวเอง เพราะว่าจริงๆ ไปแข่ง HYROX อย่าอยู่ดีๆ แล้วก็สมัครไปแข่ง เงินมันไม่ใช่น้อยๆอย่างน้อยเตรียมตัวไปหน่อยเพราะเหมือนเราตั้งธงเอาไว้ให้เราทำสำเร็จ มันไม่ใช่การแข่งขัน มันคือการพิชิตตัวเองล้วนๆ เลย เหมือนเราวิ่งเราไม่ได้สนใจอันดับหรอก เราวิ่งมาราธอนให้มันจบแล้วก็ได้เหรียญกลับบ้านมันคือความภูมิใจที่เราได้ตั้งหมุดหมายเอาไว้แล้วทำให้มันสำเร็จ
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้ตัวเอง อย่าไปทำเพราะตามเทรนด์ จริงๆ มันเป็นเทรนด์ไหมมันเป็นเทรนด์แหละ เทรนด์รักษาสุขภาพซึ่งผมรู้สึกว่ามันดีมาก แต่ถ้าเราทำเพราะว่าเป็นแค่เทรนด์แล้วเราไม่ได้สุขภาพมาเลยอย่าทำ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ตัวเอง อย่างผมกับออฟโรดออกกำลังกายกันมาอยู่แล้วต่อให้ผมทำงานหนักก็จริง ผมก็เตรียมตัวนะ มีการทำ Simulator ได้รู้ว่าเราวิ่งประมาณไหนพอ ไม่งั้นมันไม่จบจริงๆ HYROX ผมกับน้องคือพอทำ Simulator แล้วทำแค่ครั้งเดียวด้วยนะ ซ้อมน้อยมาก แต่เรารู้ร่างกายเราไหวประมาณไหน เลยกลายเป็นว่าครั้งแรกเตรียมตัวน้อยแต่จบเวลาได้ดีมาก ส่วนที่บอกว่ามีบางคนที่เห็นดาราไปแล้วอยากไปทำบ้าง งั้นไปจับคู่แล้วเอาเวลาให้แซงพวกผมกับออฟโรดให้ได้ ลองดูครับ มันอาจจะง่ายแต่ว่าชั่วโมง 20 นาที ลองทำดูครับ”
แจงปมดรามาเป็น “กีฬาคนรวย”
”กีฬาคนรวยเหรอครับ ถามว่ามันรวยไหม ถ้าเราไปแบบประหยัดก็ได้เนาะ ค่าสมัคร 5,000 ถ้าเราไม่ต้องไปเข้ายิม เดี๋ยวผมว่านะในอนาคตเราไม่ต้องไปเข้ายิมก็ได้ หรือบางคนสมัครฟิตเนสอยู่แล้วบางทีมันอาจจะมีจุดที่เอาไว้เทรน ก็ลองไปดู จริงๆ ผมเห็นมีคอนเทนต์คนบ้านๆ ก็ไปทำ คุณซ้อมวิ่งที่สวนก็ได้ คุณเล่นเวทสวนสาธารณะก็มี คุณอาจจะไม่เคยได้ลอง Sled Push แต่ว่าในส่วนของการวอร์มก็จะมีให้ลองทั้ง Push ทั้ง Pull มีอุปกรณ์จริงหมดเลย ผมว่าถ้าดูแล้วได้ซ้อมไปมันก็ต้องมีค่าสมัครอยู่แล้ว 5,000 เอาอยู่
ถ้าเห็นดาราไปเป็นกิจกรรมแค่เทรนด์ผมว่าอย่างน้อยถ้ามันทำให้เราได้หันมารักสุขภาพ ผมเองก็ได้เริ่มเล่นเวทจริงจัง แล้วก็บริหารหัวใจจากตรงนี้เหมือนกัน มันก็เป็นเทรนด์จริงๆ แต่เป็นเทรนด์ที่ให้เรารักษาสุขภาพ มันไม่ได้เป็นเทรนด์ที่ว่าฉันไปแล้วฉันรวย ในมุมของผมนะเพราะว่าไม่ได้มองเรื่องนั้นเลย มองแค่ว่าอยากชนะตัวเองแล้วก็บรรยากาศตรงนั้นมันสนุกมากจริงๆ ฝรั่งบางคนที่เขามา ก็ไม่ได้มาเพราะว่าฉันรวยนะ เขามาเพราะว่าฉันไป HYROX หลายประเทศแล้วการพูดคุยท็อปปิกมันสนุกมาก แต่ละคนเขาก็แฮปปี้ มันคงเป็นเหมือนกับเวลาไปแข่งไตรกีฬา ไปวิ่งมาราธอน ไปแข่งปั่นจักรยาน ปีหน้าใครอยากลงก็ลองครับ ปีหน้าผมกับออฟโรดลงแน่นอน ทะลุ ชั่วโมง 20 ไปอีก”