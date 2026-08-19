“ได๋ ไดอาน่า” ช็อก “เร แมคโดนัลด์” เสียชีวิต เผยจิตตกจนกลัวความตาย ถามตัวเอง ถ้าพรุ่งนี้นอนแล้วไม่ตื่นบ้างจะเป็นอย่างไร

“ได๋ ไดอาน่า” เปิดใจ ตื่นมาพร้อมข่าวร้าย “เร แมคโดนัลด์” เสียชีวิต รับจิตตกจนคิดถึงความตาย ถามตัวเอง ถ้าพรุ่งนี้นอนแล้วไม่ตื่นบ้างจะเป็นอย่างไร ย้อนคิดชีวิตคนเรามันสั้น
“ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ” เปิดใจด้วยความสะเทือนใจในงานแถลงข่าว “EndoliftX Mission Possible” หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของอดีตเพื่อนร่วมงานยุค 90 อย่าง “เร แมคโดนัลด์” ยอมรับว่าช็อกและจิตตกอย่างมาก พร้อมเผยว่าข่าวนี้ทำให้นึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตจนเกิดความกลัวความตายขึ้นมา
“ต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าโตมาด้วยกันนะคะ แล้วก็เข้าวงการก็คือเร ชาคริต (ชาคริต แย้มนาม) ทีนทอล์ก ตอนนั้นก็จะมีเร - ชาคริต - แองจี้ - ไดอาน่า ตื่นมาตอนเช้าก็ต้องยอมรับว่าช็อกมากนะคะ เพราะว่าเขาอายุยังน้อยอยู่เลยค่ะ ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ช็อกมากๆ แล้วก็ทำให้จิตตกเหมือนกันค่ะ สำหรับการเริ่มต้นวันนี้ที่เราตื่นมาแล้วเราได้ข่าว มันจิตตก คนเรามันตายแบบนี้ได้เลยเหรอมันงง นอยด์ เขาพักผ่อนน้อยทำงานเยอะเหมือนเรา ถ้าพรุ่งนี้เรานอนแล้วไม่ตื่นละ กลายเป็นกลัวตายไปเลย”
เล่าความน่ารัก สมัยได้ร่วมงานกัน เต็มที่กับทุกอย่างในชีวิตที่ทำ
“ต้องบอกว่าเราเจอกันในสมัยที่มันวัยรุ่นจัดนะคะ พอวัยรุ่นจัดๆ มันก็จะมีแต่ความสนุกสนาน ความอินดี้ ความเต็มที่กับทุกอย่างในชีวิตที่ทำค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงเด็กๆ ที่เราทำงานด้วยกัน มันก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เต็มที่มากในทุกๆ เรื่องนะคะ แต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆ แล้ว อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆ เหมือนสมัยเด็กๆ แต่ว่าเราก็จะเห็นการเติบโตในสายงานสายอาชีพของแต่ละคนในกลุ่มนะคะ เพราะว่าเราก็จะมีกรุ๊ปในไลน์ที่เป็นกรุ๊ปพี่ๆ น้องๆ ทีนทอล์ก ที่เราจะอัปเดตกันและกัน แล้วก็จะพบปะเจอะเจอกันบ้าง”
เผยเจอกันล่าสุดปีที่แล้ว ยังเฟี้ยวซ่าตลอด
“เจอกันล่าสุดปีที่แล้วค่ะ ไปงานอีเวนต์แล้วก็เจอกันแบบห่างๆ เขาเฟี้ยวซ่าตลอด ไม่เคยหยุดเฟี้ยวเลยค่ะ สุขภาพคือแข็งแรงตามปกติ แล้วก็ทำงานลุยงานตลอด”
ความทรงจำดีๆ และอิทธิพลต่อเด็กยุค 90
“เราต้องใช้คำนี้ว่า ตอนเด็กๆ ในยุค 90 ค่ะ พี่เรก็เป็นเหมือนไอดอลของเด็ก ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าคิดนอกกรอบ พอเขาโตมาเขามีรายการเที่ยวของตัวเองใช่ไหมคะ เขาก็จะเร่ร่อนอะไรของเขาไปเรื่อย แล้วก็กลายเป็นเหมือนเป็นไอคอนของการที่ให้คนกล้าที่จะออกไปเที่ยว ไปใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ค่ะพอมาถึงตอนนี้เราก็ต้องใช้คำว่าเขาได้ไปอยู่ในที่ที่เขาน่าจะสนุกที่สุดค่ะ ภาพจำของเขาตั้งแต่เด็กจะเป็นพี่ในวงการที่ซ่าๆ แล้วก็เต็มที่กับทุกอย่าง”
ได้ย้อนกลับมาคิด ชีวิตคนเรามันสั้น
“ไม่เคยเล่นละครด้วยกันเลยค่ะ ทำแต่รายการทีวีด้วยกันค่ะ ก็คือต้องใช้คำว่าจุดกำเนิด ถ้าเป็นวัยรุ่นยุค 90 ทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักเร แมคโดนัลด์ แล้วก็แทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักทีนทอล์กนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าทุกคนที่เป็นวัยรุ่นยุค 90 ก็คงจะรู้สึกตกใจไปกับข่าวนี้เหมือนกัน แล้วก็น่าจะทำให้หลายๆ คนย้อนกลับมาคิดว่า ชีวิตคนเรามันสั้นมากๆ จริงๆ เราก็จะไม่รู้เลยว่าในวันนึงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า ต้องกลับมาย้อนคิดกับชีวิตของเราทุกคนว่า เราใช้ชีวิตเราให้เต็มที่หรือยังในทุกๆ วัน แล้วก็จริงๆ ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเขานะคะ เพราะมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆ
เดี๋ยวทางทีนทอล์กก็จะมีเป็นเจ้าภาพนะคะ แต่ว่ารายละเอียดของกำหนดการ ของพิธีการต่างๆ ค่ะ ขออนุญาตให้ทางครอบครัวเขาเป็นคนประกาศเองดีกว่าค่ะ เพราะว่าอยากให้เขาเช็กให้เรียบร้อยก่อนแล้วให้เขามาแจ้งดีกว่า”