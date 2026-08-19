“เก้า จิรายุ - บอม Retrospect” ช็อก “เร แมคโดนัลด์” จากไป ลั่นชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

“เก้า จิรายุ - บอม Retrospect” ร่วมอาลัย “เร แมคโดนัลด์” เผยความทรงจำดีๆ ถึงพี่ชายผู้เป็นไอดอล ย้ำมีแต่รอยยิ้มให้นึกถึง เชื่อพี่ได้พักแล้วหลังทำงานหนักมาตลอด รู้ซึ้งชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน
เป็นอีกวันที่หน่วงๆ ในใจคนบันเทิง หลังข่าวการเสียชีวิตกะทันหันของ “เร แมคโดนัลด์” ในวัย 49 ปี ทั้งที่เจ้าตัวไม่เคยเข้ารพ. ไม่เคยปรากฏว่ามีโรคประจำตัวมาก่อน
ล่าสุดเจอตัว “เก้า จิรายุ ละอองมณี” เคยเล่นภาพยนตร์เรื่องห้าแพร่ง ตอน หลาวชะโอนกับเร รวมทั้ง“บอม Retrospect” ณพวัชร คชาชีวะเคยได้ร่วมงานกันในเอ็มวีเพลง “เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก” ทั้งสองคนได้เปิดใจถึงความสูญเสียของวงการบันเทิง ยอมรับช็อก ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน
เก้า : “จำไม่ได้ว่าปีไหน แต่จำได้ว่าห้าแพร่ง เป็นเรื่องแรกที่ได้เจอกับพี่เร จริงๆ ต้องบอกพี่เรเป็นคนสบายมากๆ อยู่ยังไงก็ได้ อย่างตอนนั้น เราไปถ่ายกันในป่า และผมก็ใหม่มากๆ ตอนนั้นพี่เร เขาก็ซูเปอร์สตาร์ เราตื่นเต้นมาก เขาเท่ เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เท่มาก เรายังคิดเลยว่าโตไปอยากเป็นเหมือนพี่เขาอยากจะเท่ให้ได้ครึ่งของเขา พอถ่ายหนังด้วยกัน เรารู้สึกว่าพี่เขาเป็นกันเอง ไม่ได้รู้สึกห่างเหิน เขาก็มีความเป็นมืออาชีพ เป็นคนที่คุยสนุกทุกครั้งที่เจอ อย่างล่าสุดวงเรา ก็ได้ไปรายการ พุฒ - ต้าร์ - เร มา อันนั้นน่าจะเป็นครั้งล่าสุดที่พวกเราได้เจอ”
บอม : “จริงๆ ก่อนหน้านี้พี่เรก็มาเป็นพระเอกเอ็มวีให้ Retrospect เพลงที่อยู่ในโปรเจคเพลย์ ชื่อ ‘เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก’ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงรอบล่าสุดที่ได้เจอกัน ที่ได้พบกัน เขามีเอเนอร์จี้ ที่ถ้าใครได้เจอแก แกเป็นคนจริงใจ เป็นคนตั้งใจ เป็นคนที่รักในสิ่งที่เขาทำจริงๆ ทำให้คนที่ได้เจอ ได้รับแรง ได้รับพลัง”
เก้า : “เพราะถ้าให้พูดถึงพี่เร ก็มีแต่เรื่องดีๆ นึกเรื่องที่ไม่ดีไม่ออก มีแต่ความรู้สึก มีแต่รอยยิ้มอยากให้ทุกคนจดจำภาพนั้นไว้ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่เร มันก็ช็อก มันไม่มีอะไรแน่นอน”
บอม : “ผมว่าแกน่าจะได้พักผ่อน เท่าที่สังเกต เท่าที่รู้จักกัน ได้คุยกัน กับสิ่งที่แกได้ทำงานมา แกเป็นคนทุ่มเท กับสิ่งที่ทำ คือทำสุดตัวจริงๆ พี่เรได้พักแล้ว ขอให้พี่เรได้พักอย่างสงบและมีความสุข”