ฝากพ่อกับแม่บนฟ้าช่วยกอดเพื่อน “ทาทา ยัง” เศร้า ยังไม่ได้ขอโทษ “เร แมคโดนัลด์” ต่อหน้า ไม่เคยคิดว่าจะไปก่อน

“ทาทา ยัง” โพสต์สุดอาลัยถึงเพื่อนรัก “เร แมคโดนัลด์” เผยคำขอโทษที่ค้างในใจกับเรื่องในอดีต ยอมรับไม่เคยคิดว่าเพื่อนจะจากไปก่อน ฝากพ่อแม่ที่อยู่บนฟ้า กอดเพื่อนด้วย
ทำเอาแฟนๆ และคนในวงการบันเทิงที่ผ่านมาเห็นและได้อ่านข้อความ ที่ “อมิตา ทาทา ยัง” โพสต์อาลัยถึงเพื่อนสนิทอย่าง “เร แมคโดนัลด์” ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ถึงกับน้ำตาซึมไปตามๆ กัน โดยทาทาเผยคลิปจากภาพยนตร์ รัก-ออกแบบไม่ได้ (O-Negative) พร้อมความรู้สึกผิดจากหัวใจ กับคำขอโทษที่ยังไม่มีโอกาสได้พูดต่อหน้า พ้อทำให้ได้เรียนรู้ว่า ชีวิตไม่แน่นอน
“กูขอโทษนะที่วันนั้นกูผลักมึงแรงมาก จนถึงวันนี้กูยังจำได้ แล้วกูก็เพิ่งมานึกได้ว่า…กูไม่เคยขอโทษมึงเลย
ล่าสุดที่เราไปออกรายการด้วยกัน เราก็ได้เจอกัน กูก็ยังไม่ได้พูดกับมึง เรื่องนี้เลย ใครจะไปรู้วะ…ว่ากูจะไม่มีโอกาสได้ขอโทษมึงต่อหน้าอีกแล้ว กูรู้ว่ามันเป็นการแสดง มันเป็นบทบาท แต่คนที่ไม่รู้จักเราสองคน ไม่รู้จักมึง อาจไม่รู้จริงๆ แล้วมึงไม่ได้เป็นคนแข็งกระด้างอะไรเลย มึงเป็นคนใจดี chill ตลก แล้วก็น่ารักกับคนรอบตัวมึงมากๆ นั่นคือมึงที่กูรู้จัก
กูสาบานเลยนะ กูไม่เคยคิดเลยจริงๆ ว่าในชีวิตนี้มึงจะไปก่อนกู ไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียว
พอมึงไป มันทำให้กูคิดอะไรเยอะ ชีวิตแม่xไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ
ไม่เคยคิดจริงๆ ว่าวันหนึ่งกูจะต้องมานั่งเขียนอะไรแบบนี้ถึงมึงแล้วต้องมานั่งทำความเข้าใจกับคำว่า ต่อจากนี้กูจะไม่ได้เจอมึงอีกแล้ว
มันยังไม่จริงสำหรับกูเลยว่ะ แต่ถ้ามึงไปถึงที่นั่นแล้ว แล้วได้เจอแม่กับพ่อกูจริงๆ กูฝากกอดแม่กับพ่อให้กูด้วยนะ แล้วบอกเขาด้วยว่ากูคิดถึงเค้ามากๆ
ส่วน Mommy & Daddy…ถ้าเจอเรแล้ว
กอดเพื่อนหนูด้วยนะ We Love You Guys So Much! 🤍”