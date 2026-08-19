ดูไป ท้องร้องไป! 77 ชุดประจำชาติ “MUT 2026” ยกสำรับไทยขึ้นเวทีจักรวาล โชว์พลังซอฟต์พาวเวอร์อาหาร-ผลไม้ไทย

เรียกว่ายกสำรับอาหารคาว-หวาน ผสานผลไม้ไทยชื่อดัง จัดกันมาทั้งสวน กรีดกรายเฉิดฉายบนเวทีการประกวด “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2026 (Miss Universe Thailand 2026)” รอบชุดประจำชาติ (National Costume) ปีนี้ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จัดเต็มความอลังการ ณ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9 ท่ามกลางเสียงเชียร์สนั่นฮอลล์ เพราะแต่ละชุดนั้น “สุดมากแม่!”
งานนี้ดีไซเนอร์ไทยไม่มีใครยอมใคร ขอ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด MUT & CEO of Miss Universe Eastern และทีม PD ปล่อยของเบอร์แรง หยิบยกเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศักยภาพของอาหาร ผลไม้พื้นถิ่นของผู้เข้าประกวด มาถ่ายทอดผ่านชุดประจำชาติได้ตรงคอนเซ็ปต์ “Fruits & Food-Thailand Soft Power” สะท้อนเสน่ห์ กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งผ่านให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย รวมถึงรสชาติอาหารที่คนทั่วโลกหลงรัก
ที่สำคัญไม่ได้มาแค่หนึ่ง ไม่ได้มาแค่สิบ แต่จัดเต็มถึง 77 ชุด 77 ไอเดีย มาหมดทั้ง แกงส้มใต้ ต้มยำกุ้งตัวยักษ์ ปูตัวใหญ่ ไก่ย่างมาเป็นตัว ก๋วยเตี๋ยวเรือซี๊ดซ๊าด ปลาส้มที่อยากจ้ำข้าวเหนียวร้อนๆ ตามมาด้วย น้ำพริกน้ำย้อย ส้มตำ เมนูไข่มดแดง ก็มีนะ ผัดไทย ฝอยทอง เงาะ มังคุด ลำไย กล้วยไข่ ทุเรียน มะยงชิด ลูกชก เสาวรส มะพร้าว ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมใส่ใส้ เมี่ยงคำ สายไหม และอีกมากมาย กลายเป็นสำรับสยามขนาดมหึมา น่าอีต(Eat)สุดๆ
เรียกว่าดูไป ท้องร้องไป “แต่ละชุดคิดได้ไงเนี่ย!” งัดไอเดียมาใส่ สวยงาม แปลก แหวก และอลังการ จนอาหาร และผลไม้ไทยที่คุ้นตา ถูกตีความออกมาในมิติที่เห็นแล้วต้องร้องว้าว ทว่า 77 ผลงาน จะมีเพียง “หนึ่งเดียว” ที่คว้าตำแหน่งผู้ชนะ ได้รับโอกาสนำความเป็นไทยไปเปิดตาชาวโลกบนเวที มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ณ ประเทศเปอร์โตริโก
สำหรับกติกาการตัดสินจะมาจากคณะกรรมการ 2 ชุด และชุดของนางงามที่มีคะแนนโหวตสูงสุด 2 อันดับแรก อีก 2 ชุด พร้อมเปิดโอกาสให้แฟนนางงามร่วมโหวตได้ทางเว็บไซต์ Miss Universe Thailand ตั้งแต่วันนี้ เวลา 23.00 น. จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 18.00 น. มงฯจะลงชุดใคร ไปลุ้นกันได้ในการประกวด “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2026” รอบตัดสินวันที่ 23 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ค่ำคืนที่ทั้งประเทศและแฟนนางงามทั่วโลกจะลุ้นไปพร้อมกันว่า ใครจะคว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2026 ก้าวขึ้นเป็นตัวแทนประเทศไทย สู่เวทีจักรวาล มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ณ ประเทศเปอร์โตริโก “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ย้ำ! ห้ามพลาดทุกการโหวต เพื่อส่งให้นางงามคุณรักสู่เวทีจักรวาลอย่าง “มหาชน” ตัวจริง
หลังเสร็จสิ้นการประกวดรอบชุดประจำชาติ แต่ความสนุกยังไม่จบแค่นี้ เหล่าสาวงามจะเดินหน้าต่อในช่วง On Ground Best Seller เพื่อชิงรางวัล Best Seller Award ซึ่งผู้คว้ารางวัลจะได้รับสิทธิ์เข้าสู่ Top 20 โดยอัตโนมัติ เตรียมพลังเสียงและพลังซัปพอร์ตไว้ให้พร้อม และยังมีอีกหนึ่งรางวัลสำคัญ Thailand’s Choice Award ที่เปิดโอกาสให้สาวงามผู้คว้ารางวัลได้ทะยานเข้าสู่ Top 20 โดยอัตโนมัติ เช่นกัน เรียกว่าศึกครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ “มงฯใหญ่” แต่ทุกคะแนน ทุกเสียงเชียร์ และทุกการโหวต อาจเป็นกุญแจสำคัญพาสาวงามคนโปรดไปต่อถึง “มงฯจักรวาล” ได้เลย