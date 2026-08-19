ถอดปรัชญาความรัก “เร แมคโดนัลด์” และ “แหม่ม สริญญา” คู่ชีวิตเพื่อนร่วมเดินทาง จากมิตรภาพยาวนานกว่า 11 ปี

หากพูดถึงหนุ่มนักเดินทางสายลุยอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ชื่อของ “เร แมคโดนัลด์” ย่อมเป็นชื่อแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง แต่เบื้องหลังชีวิตการผจญภัยอันโชกโชนนั้น เขามี “เพื่อนแท้” และ “คู่ชีวิต” อย่าง “แหม่ม สริญญา จินตนาวรารักษ์” สาวนอกวงการที่คอยเคียงข้าง คอยเติมเต็ม และปรับจูนความสัมพันธ์จนกลายเป็นหนึ่งในตำนานรักที่มั่นคงที่สุดของวงการอีกคู่หนึ่ง นอกจากการท่องเที่ยวที่เรรัก ภรรยาก็เป็นอีกสิ่งสำคัญในชีวิต ที่เจ้าตัวรักมาก
จุดเริ่มต้นจากมิตรภาพยาวนานกว่า 11 ปี ก่อนแต่งงานเป็นคู่ชีวิต
ความรักของทั้งคู่เริ่มต้นและเติบโตด้วยความเข้าใจตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน 11 ปี แหม่มคือคนนอกวงการที่เคมีเข้ากันได้อย่างลงตัวกับไลฟ์สไตล์รักการเดินทางและความเป็นตัวเองของเร เรเคยเปิดเผยว่า สิ่งที่ทำให้เขาประทับใจในตัวภรรยามากที่สุดคือ อารมณ์ขัน การมองโลกในแง่ดี และความเป็นธรรมชาติที่เข้ากับครอบครัวของเขาได้อย่างไร้รอยต่อ
“ภรรยาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่อยู่ด้วยกันได้ รู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตคู่ ไม่ใช่ความโรแมนติก แต่เป็น ‘เสียงหัวเราะ’ ต่างหาก” เรย์เคยเปิดใจไว้ในบทสัมภาษณ์ผ่าน The Cloud
งานแต่งงานที่เรียบง่าย และ “CEO” เบื้องหลังชีวิต
เมื่อช่วงต้นปี 2561 เรย์ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแหม่มแต่งงาน ก่อนจะจัดงานพิธีขึ้นอย่างเรียบง่ายเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เป็นงานกึ่งหมั้นกึ่งแต่งที่มีเพียงคนในครอบครัวและญาติสนิท เพราะทั้งคู่ไม่อินกับพิธีการที่เลี่ยนๆ แต่เน้นความสุขที่แท้จริงของคนสองคนและครอบครัว
นอกจากบทบาทคู่ชีวิต แหม่มยังเป็นเหมือนผู้นำเบื้องหลังความสำเร็จของเรเสมอ เรเคยเล่าอย่างอารมณ์ดีว่า แหม่มคือ CEO ตัวจริงในชีวิตของเขา
“เรามักมีไอเดียฟุ้งๆ มีโปรเจกต์ที่อยากลองเต็มไปหมด แต่ไม่ทำสักที แหม่มคือคนที่พุ่งเข้าไปจัดการกับไอเดียฟุ้งๆ พวกนั้น บริหารจัดการจนมันเป็นจริงขึ้นมา และดูแลไอเดียจางๆ ของเราไปจนตลอดรอดฝั่งทุกครั้ง เขาเก่งมากครับ”
เติมเต็มคำว่า “ครอบครัว” ด้วยโซ่ทองคล้องใจ
หลังจากพยายามมีลูกด้วยกันมาตลอด 11 ปี ในที่สุดความหวังก็เป็นจริง ทั้งคู่ได้ต้อนรับลูกชายคนแรกอย่าง “น้องมิก้า” เข้ามาเติมเต็มบทบาทใหม่ จากนักเดินทางสายลุยคนเดียว เรเปลี่ยนผ่านสู่บทบาท “คุณพ่อ” ที่พาครอบครัวออกไปเผชิญโลกกว้างพร้อมกัน
“เมื่อก่อนเรากับแฟนไปไหนไปกัน แต่ตอนนี้เมื่อมีอีกชีวิตหนึ่งที่ต้องดูแล มันก็ถือเป็นความท้าทายใหม่ๆ ที่สนุกไปอีกแบบ เหมือนเรามีสมาชิกในทีมเพิ่มขึ้นมา”
ปรัชญาความรักและการเดินทางระหว่างทาง
เมื่อถูกถามถึงเคล็ดลับความรักที่ยั่งยืน เรได้สะท้อนมุมมองชีวิตคู่ไว้อย่างน่าสนใจว่า มันอยู่ที่ว่าเราพร้อมจะหยุดตัวเองไว้ที่คนคนนี้แล้วหรือยัง เพราะในโลกนี้ไม่มีใครที่เพอร์เฟกต์ที่สุด
“ความรักเกิดจากการปรับจูนเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น ชีวิตคือการเดินทางระยะยาว ดังนั้น คู่ชีวิตหรือคนที่จะมาเดินทางไปกับเราจึงสำคัญมาก สำหรับเราสิ่งสำคัญคือมิตรภาพและความเป็นเพื่อนที่มอบให้กัน
เราเกิดมาต้องตายกันทุกคน เรารู้จุดเริ่มต้นและจุดจบของชีวิตอยู่แล้วใช่ไหม ไอ้ระหว่างทางนี่แหละคือความสุข ทุกการค้นหา ทุกการเดินทาง จากวันแรกไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนี่แหละคือความสุข”
ความรักของ เร แมคโดนัลด์ และ แหม่ม สริญญา คือการเดินทางร่วมกันของเพื่อนคู่คิด ที่ใช้ความเข้าใจ เสียงหัวเราะ และมิตรภาพ นำทางชีวิต