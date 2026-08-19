Bestinternational เปิดเกมรุกตลาดทัวร์ต่างประเทศด้วย AI เปิดตัว “น้องแอเรียล” Wholesale Travel Assistant ให้บริการ 24 ชั่วโมง พร้อมผนึก 14 พันธมิตร ดันแคมเปญ “6 PLUS” กระตุ้นยอดจองในมหกรรมท่องเที่ยวครั้งใหญ่

ชูกลยุทธ์ 3 แกน “เทคโนโลยี–เครือข่ายตัวแทน–โปรโมชัน” ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า พร้อมสร้างโอกาสเติบโตให้พันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว
Bestinternational (เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล) ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบ Wholesale ประกาศเดินหน้าสู่ยุค AI เตรียมเปิดตัว “น้องแอเรียล” (Ariel) AI Wholesale Travel Assistant เพื่อนร่วมทางดิจิทัลที่พร้อมให้ข้อมูล แนะนำเส้นทางและจุดหมายปลายทาง รวมถึงช่วยตอบคำถามด้านการท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง สะท้อนกลยุทธ์การนำเทคโนโลยีมายกระดับบริการทัวร์ต่างประเทศ จากการ “ให้ข้อมูลทัวร์” ไปสู่การ “เข้าใจความต้องการของนักเดินทาง” ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดมากยิ่งขึ้น
การเปิดตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกมรุกทางธุรกิจของ Bestinternational ภายในงานไทยเที่ยวนอก ครั้งที่ 8 งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 79 และงานเวลเนสทราเวลแฟร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20–23 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัทเตรียมผนึกกำลังกับเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย 14 พันธมิตร ร่วมนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวและข้อเสนอพิเศษ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “6 PLUS” เพื่อเพิ่มทางเลือก ลดข้อจำกัดด้านการชำระเงิน และกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางในช่วงครึ่งหลังของปี
คุณบุ๋ม–กุลชลี ปรีชญาดีกุล ผู้บริหารบริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด หรือ Best International ซึ่งมีประสบการณ์บุกเบิกธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศมากว่า 14 ปี กล่าวว่า “พฤติกรรมนักเดินทางเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ลูกค้าต้องการข้อมูลที่รวดเร็ว เปรียบเทียบทางเลือกได้ง่าย และสามารถสอบถามได้ในเวลาที่ตนเองสะดวก Bestinternational จึงนำ AI เข้ามาเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญของการบริการ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลด้านการเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน บุคลากรและตัวแทนจำหน่ายยังสามารถมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาในรายละเอียดที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจลูกค้าเชิงลึกมากขึ้น”
“น้องแอเรียล” ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด Ariel – The Traveler from the Stars ถ่ายทอดผ่านคาแรกเตอร์นักเดินทางตัวน้อยจากดาว “Aurelia” ผู้หลงใหลในเรื่องราวของผู้คน วัฒนธรรม และการเดินทาง ก่อนเดินทางมายังโลกและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Bestinternational ด้วยภารกิจช่วยให้นักเดินทางค้นพบจุดหมายใหม่ได้อย่างง่ายดาย สนุก และคุ้มค่า
นอกจากจะสร้างภาพจำที่เป็นมิตรและทำให้เทคโนโลยี AI เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นแล้ว “น้องแอเรียล” ยังสะท้อนทิศทางการพัฒนาบริการของ Bestinternational ที่ต้องการเชื่อมโยงความรู้ด้านการเดินทาง เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของบุคลากรเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับความต้องการของนักเดินทางในทุกช่วงเวลา ตั้งแต่การค้นหาแรงบันดาลใจ เลือกเส้นทาง ไปจนถึงการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
“เราไม่ได้มองว่า AI จะเข้ามาแทนที่คน แต่จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่เพิ่มประสิทธิภาพให้ทั้งทีมงานและเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย สามารถตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น เป้าหมายของเราคือการผสานความแม่นยำและความสะดวกของเทคโนโลยีเข้ากับประสบการณ์และหัวใจของงานบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในทุกเส้นทาง” คุณกุลชลีกล่าวเพิ่มเติม
อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญภายในงานคือการรวมเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย 14 พันธมิตรมาให้บริการภายในพื้นที่เดียวกัน ตอกย้ำบทบาทของ Bestinternational ในฐานะ Wholesale ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงโปรแกรมทัวร์ สินค้า และบริการด้านการเดินทางเข้ากับเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย การรวมพลังครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มความหลากหลายให้แก่นักเดินทาง แต่ยังช่วยขยายโอกาสทางการขายและสร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกด้วย
เพื่อกระตุ้นตลาดและเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการจองจริง Bestinternational เปิดตัวแคมเปญ “6 PLUS” รวม 6 สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่จองภายในบูธ เริ่มจากโปรแกรมทัวร์ราคาพิเศษหลากหลายเส้นทาง สิทธิ์ชำระผ่านบัตรโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือนสำหรับโปรแกรมที่ร่วมรายการ พร้อมรับของพรีเมียมตามเงื่อนไข อาทิ หมอนรองคอ Power Bank และกระเป๋าเดินทาง
ลูกค้าที่ยอดซื้อครบทุก 10,000 บาทจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรถไฟฟ้าทุกวัน รวมถึงของรางวัลพิเศษจากพันธมิตรนานาชาติ ขณะที่ลูกค้าเก่าของ Bestinternational จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุด 1,000 บาทต่อใบจองตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเพิ่มความพิเศษภายใต้แนวคิด “PLUS” ด้วยสิทธิ์ลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์ฮาร์บิน ประเทศจีน มูลค่ากว่า 60,000 บาท จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 2 ที่นั่ง
คุณกุลชลีกล่าวถึงกลยุทธ์ “6 PLUS” ว่า “การตัดสินใจเดินทางในปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความคุ้มค่า ความยืดหยุ่นในการชำระเงิน และความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลจากผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ แคมเปญ 6 PLUS จึงถูกออกแบบให้ครอบคลุมตั้งแต่ราคาพิเศษ การผ่อนชำระ ของพรีเมียม ไปจนถึงสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าเดิม โดยมีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั้ง 14 พันธมิตรช่วยนำเสนอเส้นทางที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม”
งานเปิดตัว “น้องแอเรียล” อย่างเป็นทางการในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 คับคั่งด้วยคนรักการเดินทางที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายในงานได้มีการเผยโฉม Ariel ผ่าน VTR และหุ่นยนต์ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ พีท ทองเจือ, เก่ง ธชย และ แบม–ปิติภัทร ซึ่งจะร่วมถ่ายทอดสีสันของการเดินทางครั้งใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับประสบการณ์และความสนุก
ผู้สนใจพบกับ Bestinternational และเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั้ง 14 พันธมิตรได้ที่บูธ M50–M60, N01–N11, N42–N52 และ O01–O11 ภายใน Hall 5–6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 20–23 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–21.00 น. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ www.bestinternational.comFacebook: Bestinternational โทร. 02-868-2233 LINE @bestinternational