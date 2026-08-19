เหมือนลางบอกเหตุ! “เร แมคโดนัลด์” เคยบอก “เราว่าเราอยู่ไม่ถึงอายุ 50 ว่ะ”

เป็นข่าวช็อกสร้างความใจหาย หลังทราบข่าวการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ “เร แมคโดนัลด์” ในวัย 49 ปี ที่เมื่อย้อนไป 18 พ.ค. 2024 ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้วันเกิด เจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวเองอยู่ในกรอบรูปงานศพ พร้อมข้อความสะท้อนสัจธรรมของชีวิตไว้บนโซเชียลมีเดียว่า “ชาตะ เมื่อไหร่ก็ตาม มรณะ เมื่อไหร่ก็ได้” พร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆ ประกอบว่า “เมื่อไหร่ก็ได้”
และในรายการ พูดไปเรื่อย ในช่องยูทิวบ์ เร ได้มาเปิดใจเล่าชีวิตตัวเองที่ออกอากาศไปเมื่อ 9 เดือนก่อน เจ้าตัวก็ได้พูดเรื่องความตายอีกครั้งว่าตนอาจจะอยู่ไม่ถึงอายุ 50 ปี พอได้ทราบข่าวแฟนๆ ก็ได้ตัดเป็นคลิปสั้นพร้อมแสดงความคิดเห็นกันว่าเรอยู่ไม่ถึงจริงๆ ด้วย
“เราเข้าใจเด็กยุคนี้ที่เขาเลือกประสบการณ์ก่อน บางทีเราอาจจะอยู่ไม่ถึงเกษียณก็ได้นะ ความเพอร์เฟกต์แม่xไม่มีในโลก ทุกวันนี้ลุงตื่นตั้งแต่ตี 4 ตื่นมาทำอะไรเหรอ ตื่นมาเยี่ยว แล้วมันไม่หลับต่อไง ยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นไหมลุกนั่งก็โอ้ยๆๆ อีกบอลโลกเดียวก็อายุ 50 แล้ว หวังว่าคงอยู่ถึงนะ แต่เราว่าเราอยู่ไม่ถึงว่ะ ตอนนี้ก็ 48 แล้ว”