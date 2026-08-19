“เร แมคโดนัลด์” เล่าความผูกพันกับ “ศุภชัย ใจเด็ด” ไม่มีคำว่าบุญคุณ “พี่ถูกสอนไว้ว่าจงทำดีด้วยมือขวา โดยไม่ให้มือซ้ายรู้”

เป็นแง่มุมที่หลายคนอยากรู้ สำหรับชีวิตส่วนเล็กๆ ของนักแสดงและพิธีกรไอดอลในยุค 90 “เร แมคโดนัลด์” ที่ก่อนจะโลดแล่นในวงการ เรเคยอยู่ในทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยมีผลงานโดดเด่นถึงขั้นคว้า รองแชมป์โลกฟุตบอลเยาวชน GOTOOEA CUP ที่ประเทศสวีเดน นอกจากนี้ ยังเคยเดินทางไปแข่งขันฟุตบอล เยาวชนในหลายประเทศและหลายทวีป
นอกจากเคยมีความฝันเป็นนักฟุตบอลแล้ว ครั้งหนึ่งเรเคยดำรงตำแหน่ง ประธานสโมสรสันติภาพเอฟซี สโมสรที่มีโครงการนำเด็กและนักฟุตบอลเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปฝึกซ้อมและแข่งขันฟุตบอลที่ประเทศสวีเดน คว้าอันดับ 9 จาก 120 ทีมเยาวชนทั่วโลก หลังจากนั้นเร ได้ส่งต่อโอกาสกับเด็กคนหนึ่งที่วันนี้เติบโตมาเป็นนักฟุตบอลกองหน้าทีมชาติไทย “อาร์ม ศุภชัย ใจเด็ด”
อาร์มเคยเล่าว่าเรเป็นผู้มีบุญคุณกับตนมากๆ ตนเหมือนลูกบุญธรรมคนหนึ่งของเร ที่เรเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ให้ทุนการศึกษา ให้คำปรึกษา ในรายการ เร่ร่อน ตอนหลงรักแผ่นดินอีสาน ออกอากาศเมื่อปี 2022 เร มีโอกาสได้เจอกับ ศุภชัย ทั้งคู่จึงได้เล่าถึงความผูกพันที่มีต่อกัน
ศุภชัย : “ผมเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆ ตอนที่เตะบอลที่ใต้ก็เหมือนเตะบอลเล่นกับเพื่อนปกติครับไม่ได้คิดอะไร จนมาวันนึงได้มาเจอพี่เรเหมือน…. (เรเอามือห้ามแล้วแย่งพูด)”
เร : “เรื่องพวกนี้ไม่เลย เรื่องบุญคุณ ไม่มีเลย พี่ถูกสอนไว้ว่าจงทำดีด้วยมือขวา โดยไม่ให้มือซ้ายรู้ น้องเขาทำของเขาเองทั้งหมด”
ศุภชัย : “มันคือเรื่องจริงครับพี่ พี่เรเหมือนมาเป็นบันไดให้กับผม ที่พี่เรเขาลงไปทำทีมฟุตบอลที่ใต้คัดเด็ก 3 ชายแดนภาคใต้ 10 คนไปเตะที่สวีเดน ซึ่งผมได้ติดเข้าไปด้วย หลังจากที่กลับมาจากสวีเดน ทีมงานพี่เรก็คุยว่าถ้าผมตั้งใจจะไปในเส้นทางนี้เพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไป เราต้องเข้ามาที่กรุงเทพฯ นะ”
เร : “ตอนนั้นยังเด็กๆ เลย 12-13 ต้องมาอยู่กรุงเทพฯ คนเดียว เขามีความพยายามตั้งแต่อายุ 12-13 มันก็หาได้ยาก (เคยคิดจะกลับไปเล่นบอลอีกไหม?) เคยคิดตอน 25 อย่างน้อยน่าจะเล่นดิวิชั่นส์ 3 ได้”